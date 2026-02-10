コンシューマーエレクトロニクスにおけるIoT市場：世界調査レポート―需要、シェア、メーカー、規模、成長、動向、展望（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは、2026年2月に「コンシューマーエレクトロニクスにおけるIoT市場：製品タイプ別（スマートフォン、プリンター、ウェアラブルデバイス、スマートテレビ、キッチン家電、その他）、用途別（個人用、業務用）、技術別（近距離無線通信〈NFC〉、LoRaWAN、RFID、人工知能〈AI〉、その他）、接続別（有線、無線）―世界市場分析、動向、機会および予測、2024年～2033年」と題する調査レポートを発行したと発表した。本レポートは、コンシューマーエレクトロニクスにおけるIoT市場に関する予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
コンシューマーエレクトロニクスにおけるIoT市場概要
コンシューマーエレクトロニクスにおけるIoTとは、インターネットに接続され、データの収集、共有、活用を行う日常的な電子機器を指す。これらのスマート製品には、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、スピーカー、ウェアラブル端末、ホームセキュリティシステムなどが含まれる。センサー、ソフトウェア、通信機能を組み込むことにより、機器はスマートフォンや音声アシスタントを通じて遠隔から監視および制御することが可能である。IoTは、自動化、パーソナライズ、エネルギー効率の向上を実現し、例えば利用者の行動習慣に基づいて温度を調整するサーモスタットなどが挙げられる。また、リアルタイム更新、予知保全、家庭内エコシステム全体にわたるシームレスな統合も可能にする。接続性の向上に伴い、IoTはコンシューマーエレクトロニクスを知能化・対話型システムへと進化させ、世界中の現代家庭における利便性、快適性、ならびにデジタルライフスタイル全体を向上させているのである。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、コンシューマーエレクトロニクスにおけるIoT市場規模は2025年に657億米ドルを創出したことが確認されている。さらに、同市場は2035年末までに2,258億米ドルの収益規模に達すると予測されている。コンシューマーエレクトロニクスにおけるIoT市場は、2025年から2035年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）約16.7％で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038329
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341349/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的なコンシューマーエレクトロニクスにおけるIoT市場分析によれば、同市場規模は、スマートデバイス需要の拡大、コネクテッドホーム機器の普及率上昇、スマートデバイス採用の加速、ならびに通信技術の進歩を要因として拡大すると考えられる。コンシューマーエレクトロニクスにおけるIoT市場の主要企業としては、Apple Inc.、Samsung Electronics Co., Ltd.、Google LLC、Amazon.com, Inc.、Microsoft Corporation、Huawei Technologies Co., Ltd.、LG Electronics Inc.、Intel Corporation、Qualcomm Incorporated、Cisco Systems, Inc.、Xiaomi Corporation、Lenovo Group Limited、HP Inc.、Dell Technologies Inc.、Philips、Bosch Smart Home GmbH、Honeywell International Inc.、Fitbitなどが挙げられる。
また、本コンシューマーエレクトロニクスにおけるIoT市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5地域および各国別の詳細分析が含まれている。さらに、本調査レポートでは、日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細な分析も提供している。
