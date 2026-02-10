新刊「改訂版 Webクリエイター能力認定試験 HTML5 対応 スタンダード 公式テキスト」 「改訂版 Webクリエイター能力認定試験 HTML5 対応 エキスパート 公式テキスト」を発売
総合人材育成企業 株式会社富士通ラーニングメディア（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：佐竹 秀彦、以下、当社）は、2026年2月16日に「よくわかるマスター 改訂版 Webクリエイター能力認定試験 HTML5対応 スタンダード 公式テキスト」を、2月24日に「よくわかるマスター 改訂版 Webクリエイター能力認定試験 HTML5対応 エキスパート 公式テキスト」を発売いたします。
2026年2月16日 発売予定
「よくわかるマスター 改訂版 Webクリエイター能力認定試験 HTML5対応 スタンダード 公式テキスト」
定価： 2,860円（税込）
2026年2月24日 発売予定
「よくわかるマスター 改訂版 Webクリエイター能力認定試験 HTML5対応 エキスパート 公式テキスト」
定価： 3,190円（税込）
【特徴】
Webクリエイター能力認定試験（HTML5対応）は、Webサイト制作におけるデザイン能力とコーディング能力を評価・認定する資格で、「スタンダード」と「エキスパート」の2つのレベルがあります。
本書は試験主催元であるサーティファイWeb利用・技術認定委員会が認定している唯一の公式テキストです。出題範囲にそったHTMLおよびCSSの知識を、実際に操作しながら学習できます。
【関連WEBサイト】
「よくわかるマスター 改訂版 Webクリエイター能力認定試験 HTML5対応 スタンダード 公式テキスト」：
https://www.fom.fujitsu.com/goods/webcreator/fpt2520.html?cp
富士通ラーニングメディア 出版サービス ホームページ：
https://www.fom.fujitsu.com/goods/index.html?cp
■現在発売中の主なシリーズ
よくわかるシリーズ、よくわかるマスターシリーズ、情報リテラシーシリーズ、等。
【株式会社富士通ラーニングメディアについて】
国内でNo.1のITサービス売上高を誇る富士通グループの高い技術力を、人材育成という側面から30年以上にわたって支えて来た国内最大規模の総合人材育成企業です。研修サービスにおいて近年ではICTのテクニカルスキルからヒューマン・ビジネススキルまで範囲を拡げ、年間約169,000人の受講者に約2,200コースを提供。出版サービスではパソコン初心者から資格試験の対策本まで幅広いラインアップで累計3,580万部を出荷しています。これからも当社は、富士通グループで蓄積してきたDX推進・人的資本経営のノウハウを基に「人材育成」を軸とした様々なサービスを提供し、お客様の人と組織を共に創ってまいります。
URL：https://global.fujitsu/ja-jp/subsidiaries/flm
【商標について】
記載されている製品・サービス名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
【お客様お問い合わせ先】
お客様総合センター
電話：0120-55-9019
お問い合わせフォーム：https://flm-kcc.my.salesforce-sites.com/corporate/contact_education1
