韮崎市広報「広報にらさき」令和8年2月号を発行しました。









今月号の表紙は、1月11日に東京エレクトロン韮崎文化ホールで開催された「二十歳のつどい」。

裏表紙にも当日の様子を伝える写真を掲載しています。

対象者は273名。久しぶりに再会した旧友と笑顔で言葉を交わし、記念写真を撮る姿が多く見られました。式典では、管楽器ガールズグループ「MOS」によるライブも行われ、晴れの門出を祝う音楽に、会場は温かな拍手と笑顔に包まれました。

特集では、姉妹都市への中学・高校生派遣事業の体験記を紹介しています。

昨年11月29日から12月17日にかけて、姉妹都市であるアメリカ・フェアフィールド市へ派遣された6名の生徒が、全日程を終えて無事帰国。それぞれが現地で感じたこと、学んだことを自分の言葉で綴っています。異文化交流を通じて得た経験や成長の様子を、ぜひご覧ください。

また、2月16日から3月16日までの「確定申告・住民税申告」についても掲載しています。

申告期間や申告方法、会場の案内に加え、無料税務相談についても詳しく紹介しています。

これから申告を予定されている方は、ぜひご確認ください。

さらに、「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した、市民の暮らしと事業を支える支援策についてお知らせしています。

子育て世帯への応援手当や給付金、大学生などへの生活応援、全世帯への商品券配布、畜産・農業分野における飼料・肥料高騰対策、小規模事業者への給付金など、幅広い支援内容を分かりやすくまとめています。

暮らしに役立つ情報や、市の取り組みを知ることができる「広報にらさき」2月号。

ぜひお手に取ってご覧ください。

