日本のプロテインバー市場規模・シェアレポート、成長および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「日本のプロテインバー市場：将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発表を嬉しくお知らせします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の理解を行っています。
市場概要
プロテインバーは、高たんぱく質に加え、炭水化物、食物繊維、ビタミン、機能性成分を配合した、手軽に摂取できる栄養補助食品です。日本では、プロテインバーはかつてのスポーツ栄養向けニッチ製品から、オフィスワーカー、学生、フィットネス愛好家、さらにはバランスの取れた栄養を求める高齢層まで幅広く消費される主流の機能性スナックへと進化しています。
日本の消費者は、ポーションコントロール、クリーンラベル、味や食感、筋肉維持、満腹感、体重管理、健康的なエイジングといった機能的ベネフィットを重視します。日本のプロテインバーは、欧米製品に比べて小型で、洗練されたフレーバーと明確な栄養設計が特徴です。本市場は、日本の健康・ウェルネス志向、特定保健用食品（FOSHU）、および利便性重視の食品文化と密接に結びついています。
市場規模およびシェア
日本のプロテインバー市場規模は約4億2,000万～5億2,000万米ドルと推定されており、機能性スナックおよびスポーツ栄養分野の中でも成長性の高いセグメントです。今後10年間で年平均成長率（CAGR）8～10％で成長し、スナック食品全体の成長率を上回ると予測されています。
流通チャネル別では、7-Eleven、ローソン、ファミリーマートなどのコンビニエンスストアが、日本特有の高密度な小売網と持ち運び需要を背景に最大のシェアを占めています。一方、オンライン販売や専門健康食品店は、サブスクリプションモデルやD2Cブランドの拡大により、最も成長が速いチャネルとなっています。消費者セグメントでは、就業者およびフィットネス志向層が現在の主力であり、シニア向けおよび女性向け製品が新たな成長分野として台頭しています。
主な成長要因
・健康・フィットネス意識の高まり：筋肉の健康、体重管理、日常的なたんぱく質摂取への関心が増加。
・高齢化の進展：筋肉維持や運動機能を支える手軽なたんぱく源として需要拡大。
・多忙な都市型ライフスタイル：携帯性とポーション管理に優れた栄養食品への需要。
・スポーツおよびジム文化の拡大：フィットネスやレクリエーションスポーツ参加者の増加。
・製品イノベーション：味・食感の改良や植物性配合の拡充による一般消費者への浸透。
市場セグメンテーション
たんぱく源別
・乳由来（ホエイ、ミルクプロテイン、カゼイン）
・植物由来（大豆、エンドウ豆、混合植物性たんぱく）
製品タイプ別
・スポーツ栄養向けプロテインバー
・食事代替・機能性スナックバー
・低糖質・体重管理向けバー
