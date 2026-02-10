有限会社レジスタは2月10日（火） 「ノロイジマ(呪イ嶌マ)」Steam版の発売を発表致しました。 通常価格:920円(税込)→セール価格:736円(税込)

有限会社レジスタは2月10日（火） 「ノロイジマ(呪イ嶌マ)」Steam版の発売を発表致しました。 通常価格:920円(税込)→セール価格:736円(税込)