新東名NEOPASA駿河湾沼津上りフードコート(所在地：静岡県沼津市、運営：株式会社村の駅)にある行列のできる海鮮丼専門店「おさかな丼屋 とと丸食堂」では、バレンタイン企画としてチョコソースをかけた海鮮グルメが登場。海鮮丼とチョコという今までに無い組み合わせで衝撃的な出会いです。

さらに、ブランド魚「富士山サーモン」をより多くのお客様に知っていただき、美味しく召し上がっていただくことを目的に、「富士山サーモン」が主役の春限定メニュー3品が2026年2月14日(土)より登場します。





駿河湾沼津サービスエリア上り線 とと丸食堂の新メニュー！





■チョコと海鮮の衝撃的な出会い？！

サーモン、いか、鮪のお寿司にチョコソースをかけ、アクセントにアボカドを添えました。

海鮮の旨味・甘味とチョコの甘味がマッチする不思議だけどクセになる味わいをお楽しみください。





●海鮮チョコ寿司

アレルギー：さけ・いか

価格 ：1,320円(税込)





チョコと海鮮の衝撃的な出会い「海鮮チョコ寿司」





■【春のおすすめ：富士山サーモンと駿河の仲間たち】

富士山の伏流水で育ったブランドサーモン「富士山サーモン」と、静岡を代表する海の仲間たちを一人前の船盛に盛り付けた丼ぶりです。提供時には回転台に乗せてご提供し、視覚でも楽しめる一品です。





●富士山サーモンと駿河の仲間たち

アレルギー：エビ・さけ・ごま

価格 ：2,178円(税込)

※本製品で使用しているしらすはえび・かに・いかが混ざる漁法で採取しています。





富士山サーモンと駿河の仲間たち





■【春のおすすめ：富士山サーモンといくら丼】

富士山サーモンのお刺身を丼ぶりいっぱいに盛り付け、いくらを散りばめた贅沢な一品です。





●富士山サーモンといくら丼

アレルギー：小麦・さけ・いくら・大豆

価格 ：1,825円(税込)





富士山サーモンといくら丼





■【ランチ限定：富士山サーモン満喫すし】

富士山サーモンをお寿司で三つの表情(刺身・炙り・アボカド)で楽しめるランチ限定メニューです。





●富士山サーモン満喫すし

アレルギー：小麦・さけ・いくら・大豆

価格 ：1,958円(税込)

提供時間 ：10時～15時まで





富士山サーモン満喫すし





◆「おさかな丼屋 とと丸食堂」の概要

『おさかな丼屋 とと丸食堂』は、神奈川、静岡県を中心に海鮮を主役とした食堂やテイクアウト専門店を展開しています。NEOPASA駿河湾沼津上りにおいても、お越しくださった皆様がもっとお魚が好きになるような、他では味わえないバラエティ豊かな海鮮丼をご用意しています。さらに、NEOPASA駿河湾沼津上りは、一般道側から利用できる「ぷらっとパーク」を併設。テイクアウトも可能な商品を多数ご用意しておりますので、ご自宅で、あるいはサービスエリアで駿河湾を眺めながら、お召し上がりいただくのもオススメです。





店舗名 ：おさかな丼屋 とと丸食堂

所在地 ：〒410-0309

静岡県沼津市根古屋998 NEOPASA駿河湾沼津上りフードコート内

営業時間：9:00～21:00









■会社概要

運営企業名：株式会社村の駅

所在地 ：静岡県三島市安久322-1

代表者 ：瀬上 恭寛

事業内容 ：高速道路サービスエリア内飲食店の経営および関連事業