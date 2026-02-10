吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用したロメスパ専門店「デブスパ」が2026年2月12日オープンすることを報告します。本店舗では、銀座で43年間営業し、多くの食通に親しまれた老舗ロメスパ「エトナ」の味を受け継いだレシピを提供します。店主は同店に長年通い、閉店時に直接教わったレシピを基に、往年の人気メニューを再現。甘みとコクを特徴とした「ゴロゴロミートソース」や、名物「ふわふわガーリックエッグ」など、伝統の焼きスパを現代のスタイルで楽しめます。

名前で損してるけど、味は銀座仕込み

当店ではロメスパ文化の特徴であるボリューム感も継承し、通常サイズ300g、大盛り400gを提供。白出汁とオニオンのコンソメスープ、ゆずポン酢マヨネーズのサラダをセットにした日替わりメニュー（900円）や、ガーリックエッグ（1000円）など、手頃な価格帯で提供いたします。本店舗は、かつて銀座で親しまれた味を「デブスパ」というキャッチーな店名で次世代へつなぐと同時に、地域に根ざした新しいロメスパ文化の発信拠点となることを目指します。

店舗情報

店舗名：Debe_Supa/デブスパ所在地：〒272-0021 千葉県市川市八幡2-13-1 アントレ一番街102（vigo内）営業時間：11:00～14:00定休日：土日祝オープン日：2026年2月12日（木）Instagram https://www.instagram.com/debu_supa/

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/

飲食店業界は、コロナ以前から全産業の中でも最も廃業数や廃業率が高い業界です。そのため、最初に借金を作るのではなく、ファンを作ることを提案しています。また、空いた時間を利用して、飲食店を盛り上げる取り組みも提案しています。当サービスは、リスクを抑えて飲食店を開業したい人と、新しい仲間を募集したいオーナーの方をマッチングするプラットフォームです。
【会社概要】会社名:株式会社シェアレストラン所在地:〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階事業内容:シェアレストランの運営