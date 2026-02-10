全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、「船越英一郎の昭和再生ファクトリー」を毎週木曜よる9時～放送しています。2月12日は、「なぎら健壱の昭和探訪・人形町／昭和遺産～屋台おでん～」をお届けいたします。

1．「船越英一郎の昭和再生ファクトリー」とは

みなさんにとって昭和はどんな時代でしたか？「船越英一郎の昭和再生ファクトリー」は、＜昭和の思い出のアイテム＞や＜昭和の思い出の場所＞、＜昭和の思い出の人＞を振り返り、古き良き昭和という時代を記憶と共に再生させる「昭和」×「令和」融合のノスタルジックリアル番組です。■放送時間：毎週木曜よる9時00分～9時55分■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/variety/funakoshi-showa/

https://www.twellv.co.jp/program/variety/funakoshi-showa/

出演者

船越英一郎

1960年生まれ。湯河原町出身。1982年に俳優デビュー。「箱根湯河原温泉交番シリーズ」「外科医鳩村周五郎」など民放全局の2時間ドラマに出演し【2時間ドラマの帝王】の肩書きを持つ。また、NHK「赤ひげ」TX「刑事吉永誠一」などの連続ドラマでも主演を務めるほか、情報番組の司会、バラエティなどで活躍。近年は２時間ドラマ「名探偵明智小五郎シリーズ」「弁護士六角心平京都殺人事件簿」などの新作にも多く出演。映画、漫画、特撮、歌謡曲など、大の昭和サブカルチャー好きとしても知られている。

阪田マリン

2000年12月22日生まれ。25歳。昭和カルチャーが大好きで“ネオ昭和”と自ら命名し、ファッションやカルチャーを発信するZ世代のアーティスト兼インフルエンサー。数々のメディアや企業からの出演オファーが殺到中！SNSでの総フォロワー数は約34万人。現在ファーストアルバムを制作中！全編フィルムカメラで撮影したファースト写真集「今って昭和99年ですよね？」が好評発売中。

2．番組内容

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=UItIoPCSa0A

第51回：なぎら健壱の昭和探訪・人形町／昭和遺産～屋台おでん～

2月12日（木）よる9時～ 昭和探訪：なぎら健壱

今回は大好評・なぎら健壱さんの昭和探訪コーナーと、昭和遺産「屋台おでん」の二本立て。「昭和探訪」では、かつて芝居や遊郭で栄え、大河ドラマ「べらぼう」のゆかりの地でもある日本橋・人形町エリアを取り上げます。昭和のみならず江戸の風情までも色濃く残るこのエリア。なぎらさん行きつけの居酒屋で、お酒と共に昭和メシも堪能！後半の「昭和遺産」コーナーでは、昭和のサラリーマンにとって心の支えであった、懐かしの「屋台おでん」をご紹介。昭和40年代の屋台全盛期に、一際人気を集めた屋台おでんは、時代の遷り変わりとともに現在その数が激減。そんな中、昭和の人情味あふれる文化を今も令和の子供たちへ伝えるべく、熱い想いを持った屋台の店主に密着！

3．今後の放送予定

2月19日 第52回：不世出の剣戟スター 阪東妻三郎を令和に再生！

■BS12 トゥエルビについて■

三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

https://www.twellv.co.jp/