¡ÖWell-Crossing Hub vol.1¡×¤ò³«ºÅ¡ÚÁêÅ´¥¢ー¥Ð¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥Ä¡¦¤è¤³¤Ï¤Þ¥æー¥¹¡¦²£ÉÍÀ¾¸ý¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Û
½Ð²ñ¤¤¡¦¸òÎ®¡¦ÁÏÂ¤¤ò¤Ò¤é¤¯¡¢ÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È
3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢²£ÉÍ±ØÀ¾¸ý¥¨¥ê¥¢¤Î¡ÖWell-being=Ë¤«¤µ¡×¤È½Ð²ñ¤¦
ÁêÅ´¥°¥ëー¥×¤Î㈱ÁêÅ´¥¢ー¥Ð¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥Ä¡Ê½êºßÃÏ¡¦²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¢¼ÒÄ¹¡¦º¸Æ£ À¿¡Ë¤È¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤è¤³¤Ï¤Þ¥æー¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡¦²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡¦Âç¸þ Å¯É×¡Ë¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í²£ÉÍÀ¾¸ý¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ê½êºßÃÏ¡¦²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡¦º¸Æ£ À¿¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢¡ÖWell-Crossing Hub vol.1¡×¡Ê°Ê²¼¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢2024Ç¯9·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿²£ÉÍ±ØÀ¾¸ýÂç²þÂ¤¹½ÁÛ¤Î°ì´Ä¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£²£ÉÍ±ØÀ¾¸ý¥¨¥ê¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¡ÖWell-being=Ë¤«¤µ¡×¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¡ÖWell-Crossing¡×¢¨1¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Íè³¹¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢ー¥È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢²»³Ú¡¢·úÃÛ¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¶ÈÂÖ¢¨2¤Î°û¿©Äó¶¡¤Ê¤É¤ÎÂÎ¸³µ¡²ñ¤ä³èÆ°¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¡¢²£ÉÍ±ØÀ¾¸ý¥¨¥ê¥¢¤é¤·¤¤¡ÖWell-being¡×¤¬½Ð²ñ¤¦¾ì¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ç¤ÊÆâÍÆ¡Û
¡»Æó¾ö·úÃÛÃã¼¼¤È¤·¤Æ¥«¥¹¥¿¥à¤·¤¿Æó¾ö¤Î¶õ´Ö¤ò·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²ÙÂæ¤ËºÜ¤»¡¢Íè¾ì¼Ô¤ËËõÃã¤ò¤¿¤Æ¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¡»³Æ¼ï¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×²ÈÄí´Ä¶ÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Çー¥¿¤Î¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤ä¡¢¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Ø¤Î¥·¥ë¥¯¥¹¥¯¥êー¥óÂÎ¸³¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µï¾ì½ê¤ÎÄó°Æ¤ä¸òÎ®¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡»²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¸øÇ§¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¥É¥¸¥ã¥º¥¯¥é¥Ö¡ÖSWJO¡×¤¬¡¢¾¯¿Í¿ôÊÔÀ®¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Ü±éÁÕ¤ò¼Â»Ü¡£Â¾¤Ë¤âÂ¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÃÄÂÎ¤¬²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡»¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Î½ÐÅ¹·Ä±þSFC¤Î³ØÀ¸¤¬Àß·×¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¡Ötomori¡×¤Ë¤è¤ë¥«¥Õ¥§¤È¡¢³Ø¤Ó¤È¼ÂÁ©¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¡ÈÆ°¤¯¶µ¼¼¡É¤È¤·¤Æ¡Ö¤¤¤±¤â¤ó¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤Ë¤è¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤¬¤½¤ì¤¾¤ì½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£¡»¥Õ¥êー¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ø¤Î´Ø¿´´µ¯¤ä´Ä¶ÌäÂê²þÁ±¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤Ë¡¢FP TEENS¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ä¾¦Å¹³¹¤ÎÊý¡¹¤ÎÉÔÍÑÉÊ¤ò¡¢»×¤¤½Ð¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸ÉÕ¤¤ÇÌµÎÁÄó¶¡¤¹¤ë¥Õ¥êー¥Þー¥±¥Ã¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÁêÅ´¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢º£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¡¢²£ÉÍ±ØÀ¾¸ý¥¨¥ê¥¢¤Î³èÀ²½¤ä·Ý½ÑÊ¸²½¤Î¾úÀ®¤Ê¤É¡¢³¹¤ÎÌ¥ÎÏÁÏ½Ð¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨1¡ÖWell-Crossing¡×¤È¤Ï¡¢²£ÉÍ±ØÀ¾¸ý¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¡ÖWell-being¡×¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¹¡£²£ÉÍ±ØÀ¾¸ý¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¡¢´ë¶È¡¢¾ðÊó¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¸òÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¡ÖWell-being¡×¤Ø¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÀ¸¤à¡¢¡ÖWell-Crossing¡×¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤òÄó°Æ¤¹¤ë³¹¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£¢¨2¡Ö¥Õ¥¡¥¹¥È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¶ÈÂÖ¡×¤È¤Ï¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÎÁÍý¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë°û¿©¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
¡ÖWell-Crossing Hub vol.1¡×¤Î³µÍ×
1¡¥Æü»þ
2026Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë10¡§00～22¡§00¡Ê¥Õ¥êー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î¤ß¡¢10:00～16:00¡Ë¢¨±«Å··è¹Ô¡¦¹ÓÅ·Ãæ»ß¡Ê²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï±«Å·Ãæ»ß¡¢¥Õ¥êー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î¤ß¹ÓÅ·»þ¡ÖFUTURE PUB¡ÇLIC¡¡¥è¥³¥Ï¥Þ¥Ë¥·¥°¥Á¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¡Ë¢¨Ãæ»ß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅöÆü¤Î8»þ¤Þ¤Ç¤Ë¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤è¤³¤Ï¤Þ¥æー¥¹¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó£Ø¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
2¡¥²ñ¾ì
²£ÉÍ±ØÀ¾¸ý Niigo¤Ò¤í¤Ð¡¢¸ÞÃÊºä¡Ê²£ÉÍ¥Ó¥Ö¥ìÁ°¡Ë²£ÉÍ»ÔÀ¾¶èÆî¹¬2ÃúÌÜ15-13¢¨¥Õ¥êー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î¤ß¸ÞÃÊºä¤Ç³«ºÅ
3¡¥¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
¢£Æó¾ö·úÃÛ³«ºÅ¸µ¡§Æó¾ö·úÃÛÀß·×»öÌ³½êÆâÍÆ¡§¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¹¥¿¥à¤·¤¿Æó¾ö¤Î¶õ´Ö¤ò¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²ÙÂæ¤ËºÜ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¾ì¤òÁÏ½Ð¡£º£²ó¤Ï²ÙÂæ¤ËÃã¼¼¤òºÆ¸½¡¦Å¸¼¨¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ËËõÃã¤ò¤¿¤Æ¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¡£
¢£²ÈÄí´Ä¶¥Çー¥¿Å¸¼¨³«ºÅ¸µ¡§NPOË¡¿ÍÂè3¤Î²ÈÂ²ÆâÍÆ¡§²ÈÄí´Ä¶ÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Çー¥¿¤ò¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤·¤ÆÅ¸¼¨¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëÉ½¸½¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬ËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤ê¡¢¼Ò²ñ¤¬Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¢£¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤è¤ë¥·¥ë¥¯¥¹¥¯¥êー¥ó¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×³«ºÅ¸µ¡§ColoCoroÆâÍÆ¡§¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Ø¤Î¥·¥ë¥¯¥¹¥¯¥êー¥ó¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µï¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¡£ÉáÃÊ¤Ï¡¢¸ÅÌ±²È¤äÃæ³Ø¹»¤Ë¤Æ¡ÖÃ¯¤Ç¤â¡¢£±¿Í¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤âÍè¤é¤ì¤ë¾ì½ê¡×¤ò±¿±Ä¡£
¢£¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¡ß¶µ°é³«ºÅ¸µ¡§¤¤¤±¤â¤ó¥¥Ã¥Á¥óÆâÍÆ¡§¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¡¢¡ÈÆ°¤¯¶µ¼¼¡É¤È¤·¤Æ³Ø¤Ó¤È¼ÂÁ©¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¡£
¢£·Ä±þSFCÀ¸¤¬Àß·×¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¥³ー¥Òー²°Âæ³«ºÅ¸µ¡§tomoriÆâÍÆ¡§¡Ö²ñÏÃ¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢°û¤à¤³¤È¤È³Ú¤·¤à¤³¤È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÂÎ¸³¡¦¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢·Ä±þSFCÀ¸¤¬Àß·×¡¦±¿±Ä¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¡£º£²ó¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Ë¤è¤ë½ÐÅ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²°Âæ¤Ë¤Æ¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¥³ー¥ÒーÃê½ÐÂÎ¸³¤ò¹Ô¤¦¡£
¢£²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¸µ¡§Second Wind Jazz Orchestra¡ÊSWJO¡Ë¡¦´ØÅì·Ú²»³ÚÉô¡¦¤æ¤¦¤¦¡£¡¦J.ai¡¦±º¾åÎÏ»Î¡¦¤ªー¤¢¤Ä¡¦¿¼ºîÎ°±©ÆâÍÆ¡§ÁÏÉô¤«¤é50Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤òÍ¤¹¤ë²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¸øÇ§¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¥É¥¸¥ã¥º¥¯¥é¥Ö¤Î¡ÖSWJO¡×¤¬¾¯¿Í¿ô¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Ü±éÁÕ¤òÈäÏª¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¡ÖMEBUKU by Vlag yokohama¡×Âè2´ü ºÎÂò¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È4ÁÈ¤Î¤¦¤Á¡¢³ô¼°²ñ¼ÒEsfiida¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¡¢¡Ö¤ªー¤¢¤Ä¡×¡¢¡Ö¿¼ºîÎ°±©¡×¤¬½Ð±é¡£
¢£¥Õ¥êー¥Þー¥±¥Ã¥È³«ºÅ¸µ¡§FP TEENSÆâÍÆ¡§¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Á¡¢´Ä¶ÌäÂê²þÁ±¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤ä¿È¶á¤ÊÊª¤ÎÀ½Â¤¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶¼Õ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢FP TEENS¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ä¾¦Å¹³¹¤ÎÊý¡¹¤ÎÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¥Õ¥êー¥Þー¥±¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¡£ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ï¤½¤ÎÅö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤ä¡¢¼¡¤Ë»È¤¦¿Í¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¥Ý¥Ã¥×¤ÇÉ½¼¨¡£
4¡¥¼çºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒÁêÅ´¥¢ー¥Ð¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥Ä ¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤è¤³¤Ï¤Þ¥æー¥¹°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ²£ÉÍÀ¾¸ý¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
5¡¥¶¨ÎÏ
NPOË¡¿ÍÂè3¤Î²ÈÂ²¡¿Æó¾ö·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê¡¿ColoCoro¡¿¤¤¤±¤â¤ó¥¥Ã¥Á¥ó¡¿tomori¡¿FP TEENS¡¿SWJO¡¿´ØÅì·Ú²»³ÚÉô¡¿¤æ¤¦¤¦¡£¡¿J.ai¡¿±º¾åÎÏ»Î¡¿¤ªー¤¢¤Ä¡¿¿¼ºîÎ°±©
6¡¥¤½¤ÎÂ¾
¡»¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ø¤Î»²²Ã¿Í¿ô¤Ë¤Ï°ìÉôÀ©¸Â¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡»²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Î½Ð±é¼Ô¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¡¦¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï±«Å·Ãæ»ß¤È¤·¡¢Ãæ»ß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅöÆü¤Î8»þ¤Þ¤Ç¤Ë¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤è¤³¤Ï¤Þ¥æー¥¹¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¦¸ø¼°Ⅹ¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¡»²ñ¾ì¤ËÃó¼Ö¾ì¤Î¤´ÍÑ°Õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½¸¹ç¾ì½ê¤Ø¤Ï¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡»¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤òÀÅ»ß²è¤äÆ°²è¤Ç»£±Æ¤·¡¢¸åÆü¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ä¥Ý¥¹¥¿ー¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´»²²Ã¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»Ý¤ò¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£¡»ÅöÆü¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦¿·Ê¹¤Ê¤É¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¤è¤ë¼èºà¤¬Æþ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»Ý¤ò¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ±ØÀ¾¸ýÂç²þÂ¤¹½ÁÛ¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦
ÁêÅ´¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯9·î¤Ë¡Ö²£ÉÍ±ØÀ¾¸ýÂç²þÂ¤¹½ÁÛ¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¹½ÁÛ¤Ï¡¢³«È¯¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é70Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿²£ÉÍ±ØÀ¾¸ý¼þÊÕ¤ò¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÅÔ»Ô¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤ä¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤È¤È¤â¤Ë¿·¤·¤¤³¹¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¹½ÁÛ¤Ç¤Ï²£ÉÍ±ØÀ¾¸ý¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¥¿ー¥ß¥Ê¥ëÀ¤È繫²ÚÀ¤Ë¡ÖWell-being¡áË¤«¤µ¡×¤ò²Ã¤¨¤¿¡ÖWell-Crossing¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£ºÆ³«È¯¤Ï2026Ç¯°Ê¹ß2040Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
ÁêÅ´¥¢ー¥Ð¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥Ä¤Î³µÍ×
1¡¥²ñ¼ÒÌ¾
³ô¼°²ñ¼ÒÁêÅ´¥¢ー¥Ð¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥Ä
2¡¥½êºßÃÏ
¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶èÆî¹¬ÆóÃúÌÜ1ÈÖ22¹æ
3¡¥ÂåÉ½¼Ô
º¸Æ£ À¿
4¡¥»ö¶ÈÆâÍÆ
ÉÔÆ°»ºÄÂÂß»ö¶È¡¢³«È¯»ö¶È
5¡¥»ñËÜ¶â
9²¯23É´Ëü±ß¡¡¢¨ÁêÅ´¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò100¡ó½Ð»ñ
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤è¤³¤Ï¤Þ¥æー¥¹¤Î³µÍ×
1¡¥²ñ¼ÒÌ¾
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤è¤³¤Ï¤Þ¥æー¥¹
2¡¥½êºßÃÏ
¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶èÂÀÅÄÄ®ÆóÃúÌÜ23ÈÖ¡¡²£ÉÍ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー5³¬
3¡¥ÂåÉ½¼Ô
Âç¸þ Å¯É×
4¡¥»ö¶ÈÆâÍÆ
ÀÄ¾¯Ç¯¤Î¼çÂÎÀ¤äÁÏÂ¤À¤ò°é¤à¤¿¤á¤Î»ö¶È¤Î´ë²è¡¦¼Â»Ü
5¡¥»ñËÜ¶â
