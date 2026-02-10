石川県のふるさと応援カタログギフトサービス「じのもんギフトバコ」を企画・販売する株式会社ストアインク(本社／石川県金沢市)は、2026年2月10日(火)より、これまでの箱型スタイルに加え、手軽なカードタイプの「じのもんギフトバコ」を販売開始しました。

石川の豊かなグルメやスイーツなどの特産品を凝縮した商品カタログのラインナップはそのままに、スマートなコンパクトサイズを実現。結婚式の引き出物、ビジネスギフトなど、あらゆるシーンでの利便性をアップデートしました。また、「ストーリーを伝える情緒的価値」と「ペーパーレスによる環境負荷軽減」をマッチング。今の時代にフィットした、新しい贈り物の形を提案します。





カードタイプのじのもんギフトバコ









■石川の「いいもの」を、より身軽に、より身近に。

これまで「じのもんギフトバコ」は、石川の地物(じのもん)を詰め込んだ箱型カタログギフトとして、多くの皆様にご愛顧いただいてきました。しかし、利用者様より「結婚式で遠方から来たゲストに、もっと身軽に帰ってほしい」「法人の手土産として、かさばらないものが欲しい」という声を多くいただいておりました。

そこで、石川の魅力を伝える質は落とさず、現代のライフスタイルに合わせた「カードタイプ」を開発。新しいギフトのかたちを石川から発信します。





従来のじのもんギフトバコ





新登場のカードタイプ









■「カードタイプ・じのもんギフトバコ」4つの特徴

1. ゲストの負担をゼロへ。持ち運びに便利なサイズ感

重厚な箱から、洗練された1枚のカードへ。結婚式の二次会や、ビジネスの会食帰りでも、バッグの隙間にすっと収まります。





持ち運びに便利なカードタイプ





2. スマートフォンで楽しむ「石川の旅」

カードの二次元コードを読み取るだけで、金沢・能登・加賀の厳選された逸品がスマホ画面に広がります。移動中や自宅のソファで、写真を見ながらゆったりと「石川のいいもの」を選ぶ贅沢な時間を提供します。





スマホから注文OK





3. 環境への配慮(サステナブルな贈り物)

お届けするのは、カード(ギフトチケット)とご利用ガイド、チケットケースのみ。従来のカタログや梱包資材を最小限に抑えることで、環境負荷を大幅に軽減。SDGsを意識する企業・個人の皆様に最適な選択肢です。





カードタイプセット内容





4. ぴったりが見つかるカードデザインとメッセージ

さまざまなカードデザインとメッセージをご用意していますので、お好みの組み合わせをお選びいただけます。





選べるカードデザインとメッセージ





■「カードタイプのじのもんギフトバコ」特設ページ

https://jinomon-gift.com/collections/card





■販売価格(税・送料込)

【カードタイプ】がんばろう能登じのもんギフトバコ・・・・・・3,800円～

( https://jinomon-gift.com/products/ganbaro_c3800 ）

【カードタイプ】石川特集じのもんギフトバコ・・・・・・・・・3,800円～

( https://jinomon-gift.com/products/ishikawa_c3800 )

【カードタイプ】能登牛プレミアムギフトバコ(Aコース)・・・・10,300円～

( https://jinomon-gift.com/products/notoushi_premium_a_card )

※このほかの「じのもんギフトバコ」もカードタイプを順次販売開始予定です。









■会社概要

会社名： 株式会社ストアインク

所在地： 石川県金沢市西泉1-66-1 スプリングポイントビル3F

URL ： https://store-ink.jp/