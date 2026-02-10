鳥取県北栄町から食を通して魅力を発信する「道の駅ほうじょう」(所在：鳥取県東伯郡、運営：株式会社ホシトリンク、以下：当施設)では、2026年2月11日(水)から、ねばりっこ食堂、砂とりどりSweetsよりいちごスイーツが同時販売スタートいたします。さらに、2026年2月14日(土)～2026年2月18日(水)では、「道の駅ほうじょう 日本の伝統商品！醤油とみその食べ比べ！」を開催します。

2026年2月11日(水)から、ねばりっこ食堂、砂とりどりSweetsより、いちご好きにはたまらない、いちごとチョコの今の季節ならではのスイーツが登場！見た目も味も楽しめるいちご尽くしのスイーツです。

さらに、2026年2月14日(土)から2月18日(水)までの期間中は、道の駅ほうじょうで販売している醤油・味噌をお餅と一緒に食べ比べできるイベントを開催！数ある商品の中でも厳選した醤油・味噌とお餅の相性をご堪能ください！

また、期間中は、農産コーナーでも毎日特売やイベントを開催予定です。2月も道の駅ほうじょうでワクワクする時間をお過ごしください♪









■グルメ第一弾！ねばりっこ食堂からいちごを使用したパフェ・デザートの登場！

期間限定！ねばりっこ食堂では、いちごを使用したメニューが登場。この時期ならでは、ねばりっこ食堂でカフェ時間！





左から)いちごな至福パフェ・いちごなチーズドーム・いちごなミニパフェ





◆いちごな至福パフェ～いちご・マスカルポーネ・ねばりっこアイス・いちごムース・ホイップクリーム～

圧倒的ボリューム！苺にいちごムースが織りなす層を見た目も味もお楽しみいただけます！

価格 ： 1,958円(税込)

アレルギー： 乳成分・大豆・山芋





◆いちごなミニパフェ

食後にぴったり！手軽に旬の苺をお手頃な価格でお楽しみいただけます！

価格 ： 968円(税込)

アレルギー： 乳成分・大豆・山芋





◆いちごなチーズドーム

苺とマスカルポーネが溶け合う、濃厚なドーム型。いちごにいちごムース、いちごゼリーなどいちごに包まれた商品です！

価格 ： 1,087円(税込)

アレルギー： 乳成分・大豆・ゼラチン





◆いちごチョコまみれ

チョコ×苺の王道コンビ！時間がたつとチョコも固まる！？テイクアウトでも楽しめます！

価格 ： 748円(税込)

アレルギー： 乳成分・大豆





いちごチョコまみれ





■グルメ第2弾！砂とりどりSweetsでは、いちごとチョコのスイーツが登場！

期間限定！砂とりどりSweetsでは、いちごとチョコを使用した【いちごショコラフェア】を開催！バレンタインならではのスイーツをお楽しみください！





左から)砂パフェ いちごショコラ・いちごショコラプリン





◆砂パフェ いちごショコラ

チョコをたっぷりと使用した砂パフェ。なんと、今回は最大の18の層をなすパフェに仕上げております。いちごにいちごゼリーに加え、チョコのホイップ、チョコソースなどいちごとチョコをご一緒にお楽しみください！

価格：980円(税込)

アレルギー：卵・小麦・山芋・大豆





◆いちごショコラプリン

チョコプリンに上にいちごゼリーを組み合わせ！濃厚なチョコプリンは、まるで生チョコ！ごろっと入った“いちご”と“チョコ”の愛情抜群です！

価格：450円(税込)

アレルギー：乳成分・卵・ゼラチン・大豆









■バレンタインならではの！ハートなかよしどじょう掬いまんじゅう♡

物販商品では、バレンタインならではの商品お取り扱いしております！

山陰銘菓のどじょう掬いまんじゅうをハート型の容器でご用意。

バレンタインだけでなく、ちょっとしたプレゼントにおすすめ。

味も2種類であげてももらっても嬉しいかわいい商品です！





なかよしどじょう掬いまんじゅう





◆なかよしどじょう掬いまんじゅう(ハート型)チョコ＆いちご

◆なかよしどじょう掬いまんじゅう(ハート型)白あん＆いちご

価格 ： 378円(税込)

アレルギー： 大豆・小麦・卵









■2/14～2/18開催！日本発酵商品【醤油・味噌の食べ比べ～お餅とともに～】

◆醤油・味噌食べ比べ！

2月14日(土)～2月18日(水)限定！

お餅で醤油と味噌を食べ比べいたします！





旧正月に合わせた、日本発酵商品の食べ比べ！お餅にある商品は一体どれか！？

今回用意した商品は、鳥取のおいしさを毎日の食卓に届けることを方針とした【すぎかわ商店( http://www.sugikawa-shouten.com/ )】の醤油、宝歴元年から受け継がれてきたやまうち本店の味噌、2024年度調味料選手権でグランプリを獲得した空知舎のいくら醤油など、当店でお楽しみいただける、醤油・味噌の食べ比べを実施！

ここでは、当店で販売している醤油・味噌の商品をいくつかご紹介！





左から)からいみそ・海鮮丼のたれ・たまごかけ醤油・神倉味噌・いくら醤油





◆からいみそ

甘みと旨味がいきたフルーティーな香りのブレンド味噌「まぼろしの味噌」を使用した辛いお味噌。

一口食べればクセになる、味噌の旨味と唐辛子の辛味の相性が抜群。

価格 ： 500円(税込)

アレルギー： 大豆





◆たまごかけ醤油

すぎかわ商店のたまごかけ醤油。かつおの旨味と甘みのある味付け。

名前のとおり、たまごかけご飯やだし巻きたまご、おひたしにも最適な醤油。

価格 ： 432円(税込)

アレルギー： 大豆・小麦





◆海鮮丼のたれ

海鮮丼と相性抜群の濃厚な甘いたれ。普段の醤油がわりとしてもおすすめです。

価格 ： 499円(税込)

アレルギー： 大豆・小麦





◆神倉味噌(かんのくらみそ)

鳥取県三朝町で古くから守り継がれてきた幻の地大豆「三朝神倉大豆」と「きぬむすめ」を使用した味噌。第65回全国味噌鑑評会にて審査長賞を受賞した、名の知れる神倉味噌は、ほどよい甘みと旨味のバランスがとれた上品な味わい。

価格 ： 756円(税込)

アレルギー： 大豆





◆いくら醤油

まるでかけるいくら。北海道産のいくらを使用した、いくら醤油。ごはんにかけるだけでいくら丼。第15回調味料選手権2024にて、「総合1位」「しょうゆ部門最優秀賞」をW受賞。モンドセレクション2025金賞を受賞など、全国でも認知度・人気の高いいくら醤油。山陰地方では、道の駅ほうじょう限定！西日本でも2店舗のみのお取り扱いです！

価格 ： 1,598円(税込)

アレルギー： 小麦・いくら・さけ・大豆









■期間中毎日！？農産イベント開催！

農産物直売所からは、2月11日(水)～2月18日(水)までの期間中、毎日イベントor特売を開催！詳細は、当駅のInstagram(@michinoekihojo)で配信いたします！

毎日オトクなイベント！ぜひおまちしております！









■道の駅ほうじょうについて

【鳥取・北栄町の魅力をぎゅっと詰め込んだ体験型「食のテーマパーク」】

当施設のコンセプトは、「～北栄町の豊かな自然と美味しさであなたに笑顔と元気をつなげたい～」。施設の北エリアには、北条砂丘と日本海の絶景を一望できるオートキャンプ場を整備。そして新たにオープンする南エリアには、契約農家さんから届く地元産の野菜や果物をはじめ、畜産物・水産物・各種加工品・お土産品に加え、手作り惣菜やお弁当などを取り揃えた物販コーナーを設置。カニや砂丘長いも「ねばりっこ」など地元特産品を使用した当駅オリジナルの土産品も多数展開します。また、店内およびテラス席を合わせて約100席を備えるレストランでは、カニや砂丘長いも「ねばりっこ」をメインに使用した、ここでしか味わえないユニークなグルメの数々をお楽しみいただけます。









■施設概要

名称 ： 道の駅ほうじょう

所在地 ： (南エリア)鳥取県東伯郡北栄町国坂1525番地92

(北エリア)鳥取県東伯郡北栄町田井488番地1

面積 ： 約106,000m2(南エリア約18,000m2、北エリア・

オートキャンプ場含む約88,000m2)

延べ床 ： 駅舎1,658.70m2、付属棟275.91m2、バーベキュー棟92.74m2

建物構造 ： 木造一部鉄骨造平屋建て(駅舎)、鉄骨造平屋建て(付属棟)、

木造平屋建て(バーベキュー棟)

駐車台数 ： 普通車254台(うちハートフル7台、EV2台)／大型車36台 計290台

施設設備 ： トイレ、情報提供施設、休憩施設、授乳室、地域振興施設

(物販・飲食・キッズコーナー・オートキャンプ場)、

防災倉庫、非常用発電設備 ほか

営業時間 ： 9:00～17:00(物販コーナー)、10:00～17:00(レストラン、LO16:00)

公式サイト： https://michinoeki-hojo.com









■運営会社概要

会社名 ： 株式会社ホシトリンク

代表者 ： 代表取締役 河越 敬仁

所在地 ： 鳥取県東伯郡北栄町松神6-2

事業内容 ： 道の駅「ほうじょう」の管理運営、観光土産品の開発・

製造・販売、工芸品・民芸品の加工販売、飲食店の経営、

地域商社事業 等

公式サイト ： https://hoshitolink.com