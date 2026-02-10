フーバー・クロステクノロジーズ　SASE/ゼロトラストセキュリティ導入のための技術・伴走支援「FXTプロフェッショナルサービス」提供開始

株式会社フーバーブレイン

サイバーセキュリティカンパニーの株式会社フーバーブレイン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：輿水 英行、東証スタンダード3927、以下、当社）の子会社である株式会社フーバー・クロステクノロジーズ（本社：東京都千代田区、以下、FXT）は、高度なセキュリティソリューションの検討から導入・運用までを技術面でトータル支援する「FXTプロフェッショナルサービス」の提供を開始します。

本サービスは、第一弾の対象製品として「Cato SASEクラウド」に対応します。当社グループが持つ技術力と製品知見を活かし、SIerおよびリセーラー様を対象とした、特別支援メニューもあわせて展開いたします。

SASE/ゼロトラストセキュリティ導入のための技術・伴走支援サービス「FXTプロフェッショナルサービス」

■ 「FXTプロフェッショナルサービス」提供開始の背景

昨今、企業のDX推進に伴い、ゼロトラストセキュリティの重要性は高まり続けています。しかし、高度化・複雑化するセキュリティ製品を適切に実装し、安定して運用し続けるには、製品の理解はもちろん、セキュリティおよびネットワーク領域の技術知見とリソースが必要です。

FXTは、セキュリティカンパニーである当社と、セキュリティコンサルティングを行う「サイバーコマンド株式会社」のジョイントベンチャーとして設立されました。 この度、両社が持つ「セキュリティ製品・技術力」と「コンサルティング力」を集約し、顧客のセキュリティ課題解決を技術と運用の両面から伴走支援する新サービスとして「FXTプロフェッショナルサービス」を立ち上げました。

■ Cato SASEクラウドのポジションについて

サービス開始にあたり、ゼロトラストネットワークの基盤としてシェアを拡大している「Cato SASEクラウド」を第一弾の対象製品としました。 FXTによる本製品への支援は、以下の強力なバックボーンに支えられています。

1. 当社が取得「CDSP」認定の高度な技術力

当社はCato Networks社より、世界でも際立った技術力を持つパートナー（全パートナーの上位10%未満）にのみ授与される認定資格「CDSP（Cato Distinguished Support Provider）」を取得しています。 この技術知見をフル活用し、難易度の高い設計や障害分析においても高品質なサポートを提供します。

2. ディストリビュータの「製品力」× コンサル会社の「現場力」

国内主要ディストリビュータである当社に蓄積された膨大な製品ナレッジと、サイバーコマンドのコンサルティング現場力を融合。単なる製品導入にとどまらず、お客様の実環境に即した最適なポリシー設計と運用体制の構築を実現します。

■ 【第一弾】サービスメニュー

「FXTプロフェッショナルサービス」第１弾サービスメニュー

Phese1：導入検討（PoC伴走支援）

１.セキュリティコンサル

現状整理とゴール設定を行い、課題解決までのロードマップを策定。現状の環境や運用を整理した上で、目指すゴールを明確化し、課題解決までのステップを整理した実行可能なロードマップを策定します。

※内容・範囲に応じて個別にお見積りいたします。

２.POC伴走支援

検証用ライセンスの発行に加え、設定マニュアルを提供し、PoC実施をスムーズに支援します。

ご要望に応じて操作・設定に関するトレーニングの実施も可能です。

※支援内容に応じて、有償／無償のメニューをご用意しています。

Phase 2：構築/展開

３.環境構築支援

基本設計から本番導入まで、ご状況に応じて対応。ヒアリング内容をベースに、製品単体の設定作業代行を主に行う「基本環境構築支援」と、「要件定義」「基本設計」「詳細設計」「導入・構築」「テスト」「移行準備」「移行」の全ての工程を支援する「フルサポート支援」の大きく2種類のメニューを用意しています。

４.現地インプリメント

拠点への物理的な機器設置を行い、現地にて回線接続および動作確認・接続試験を実施します。

Phase 3：運用・教育

５.マネージドサービス

月次レポートをもとに、定期的なミーティングを実施。

運用状況や検知内容を踏まえ、ポリシーの見直しやチューニング支援を継続的に行います。

６.運用支援・教育

運用担当者様向けにトレーニングを実施し、運用体制構築を様々な面から支援。

【FXTプロフェッショナルサービスの詳細はこちら】

https://www.fuva-xtechnologies.co.jp/professionalservices

■ 【SIer・リセーラー様向け】特別支援メニューの展開

Cato SASE クラウドに限り、当社の販売パートナーであるSIer・リセーラー様の課題を解決するための「特別支援メニュー」を展開します。

＜背景と目的＞

Cato SASE クラウドを取り扱うSIer・リセーラー様において、「Catoを取り扱いたいが対応できるエンジニアがいない」「案件ごとの構築リソースが足りない」といった課題が顕在化しています。 本メニューでは、FXTのエンジニアがパートナー様の技術部隊として協業し、検討から構築、運用までを伴走支援します。

＜特長：ビジネスの「自走」を支援＞

単なる作業代行（リソース提供）にとどまらず、「パートナー企業様が将来的にCatoビジネスを自社で完結（自走）できる体制構築」をゴールに設定しています。実案件を通じたOJTやエンジニア向け教育サービスを提供することで、パートナー様の技術力向上とビジネス拡大を強力に後押しします。

【Cato SASEクラウドの詳細はこちら】

https://www.fuva-xtechnologies.co.jp/cato-cloud

■今後の展望

「FXTプロフェッショナルサービス」は、Cato SASEクラウドを皮切りに、今後はエンドポイントセキュリティやID管理（IDaaS）など、ゼロトラストセキュリティを実現する多様なソリューションへ対応範囲を順次拡大してまいります。FXTは、お客様およびパートナー様の「セキュリティビジネス・インテグレーションパートナー」として、国内のセキュアなIT環境普及に貢献します。

