生成AIコンサルティング・開発を提供するAcrosstudio、企業向け「生成AI／AIエージェント勉強会」を特別無償提供開始

Acrosstudio株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：保知 一也）は、企業内でAI活用を検討・推進する部門を対象とした「生成AI／AIエージェント勉強会」を、特別条件にて無償提供する取り組みを開始いたしました。本勉強会は、通常30万円～で、提供している企業向け有償プログラムを、将来的なパートナーシップ構築を目的として限定企業に無償で提供するものです。

■ 背景：生成AI活用の停滞要因は「技術」ではなく「構造理解」にある

生成AIやAIエージェントに関する情報・事例は急速に増加しています。一方で、多くの企業では以下のような課題が顕在化しています。

- AIの進化状況や技術的前提が整理されておらず、議論が噛み合わない- PoCを実施しても、なぜ成果が出ないのかが言語化できない- 自社業務のどこに、どの粒度でAIを適用すべきか判断できない- 部門単位では検討が進むが、全社視点での接続ができない

これらの課題の本質は、生成AIを「点の技術」ではなく「業務・組織・システムを含む構造」として理解できていないことにあります。

Acrosstudioはこれまで、大手総合商社、教育系企業、AI領域への投資を検討するVC、コンサルティング会社などに対し、

- 特定部門における生成AI活用ニーズ整理・ユースケース検討- 機能要件整理・スコープ定義を含むAI導入構想支援- 生成AI／AIエージェントの設計・開発・実装- 技術勉強会・経営層向けブリーフィングの企画・実施

といった支援を行ってきました。

本勉強会は、これらの実務知見を体系化し、「検討が前に進まない状態」から「次の一手が見える状態」への転換を目的としています。

■ 本勉強会の特長



1. 生成AIを“構造”として理解するための整理

単なるツール紹介やトレンド解説ではなく、

生成AI／AIエージェントの技術的前提、現在できること・できないこと、今後の進化と業務への影響

を整理し、AI活用を判断するための思考軸を提供します。

2. 部門・業務に即したカスタマイズ設計

事前ヒアリングを通じて、対象部門の業務内容・課題・検討状況を把握し、

どの業務に、なぜ生成AIが有効なのか、どのレベル（支援／自動化／エージェント化）を狙うべきか

を具体化します。



3. 実行・実装フェーズへの接続を前提とした構成

勉強会で終わらせず、

■勉強会で扱う主なテーマ（例）

- PoCテーマの具体化- クイックなデモ／モックによる簡易技術検証の考え方- 生成AIアーキテクチャ設計の観点- 中長期の生成AI戦略ロードマップの描き方までを視野に入れ、次のアクションが明確になる状態を目指します。- 特定部門における生成AI活用ニーズ整理・ユースケース検討の進め方- 開発ニーズに対する機能要件整理・スコープ定義の実践ポイント- クイックなデモ／モック開発による技術検証アプローチ- 生成AI／AIエージェントの基本アーキテクチャ- Copilot活用の現実的な適用範囲と限界- 単発PoCで終わらせないための中長期生成AI戦略の考え方※内容は企業・部門ごとに調整します。

また、個別ニーズに応じて以下のような内容での対応しています。

- 生成AI／LLM技術の変遷と今後の展開予測- フィジカルAIの最新動向と業務適用可能性- バイブコーディング（Vibe Coding）と生成AI時代の開発スタイル- エンタープライズ企業におけるAI事業戦略設計の具体事例- アジャイル開発でも追いつかないモデル進化への対応- AI開発ベンダー選定とRFP策定の実践ポイント- LLM評価手法・評価基準と品質向上

■ 特別無償提供の目的

本取り組みは、企業内におけるAI活用の現状整理および課題の可視化を支援し、将来的な生成AI領域での開発や活用に向けた検討の土台づくりを目的としています。

当社はこれまで数百社との接点を通じて、多様な業種・業態におけるAI活用の相談を受けてきました。その知見を踏まえ、今後本格的にAI活用を推進される企業の中から数社を対象に、ニーズや背景を丁寧にヒアリングした上で、限定的に本プログラムを実施いたします。

なお、本取り組みは勉強会の実施のみで完結する形でも問題なく、その後のコンサルティング契約や開発パートナーシップの締結を前提とするものではありません。

■ Acrosstudio株式会社について

Acrosstudio株式会社は、生成AI実装型コンサルティングファームとして、DX戦略立案・業務改革・システム開発・生成AI／AI Agent導入支援・AI戦略立案・AIコンサルティングまでを一気通貫で提供しています。大手ファーム出身のコンサルタントと、生成AI開発実績を豊富に有するエンジニアが在籍し、戦略と技術を横断した支援を強みとしています。

■ 会社概要

会社名：Acrosstudio株式会社

所在地：東京都渋谷区渋谷1丁目13番5号 大協渋谷ビル10階

設立：2021年7月

代表者：代表取締役 保知 一也

事業内容：

・生成AI実装型コンサルティング

・AI受託開発

・AI Agent開発

・自社プロダクト開発

■ 本件に関するお問い合わせ先

Acrosstudio株式会社 生成AI事業部

Email：solutions@acrosstudio.co.jp