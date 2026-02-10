ギフティ、Corporate Giftサービスを「第4回 バックオフィスDXPO(ディーエクスポ)大阪’26」にブース出展

株式会社ギフティ

eギフトプラットフォーム事業(※1)を展開する株式会社ギフティ(本社：東京都品川区／代表取締役：太田 睦、鈴木 達哉／以下、ギフティ)は、企業が取引先や顧客、従業員に対して関係性構築・関係性強化を目的として感謝の気持ちを表すために贈るギフトである「Corporate Gift(コーポレート ギフト)」サービスを、2026年2月24日(火)～25日(水)の期間、インテックス大阪で開催される管理部門の業務効率化・DX推進のための展示会「第4回 バックオフィスDXPO(ディーエクスポ)大阪’26」にブース出展することをお知らせいたします。

ギフティでは、2022年10月より、企業が取引先や顧客、従業員に対して関係性構築・関係性強化を目的として感謝の気持ちを示すために贈るギフトである「Corporate Gift」に特化したサービスの提供しております。取引先・顧客などBtoBを対象にギフトを贈るシーンでは、お中元お歳暮など季節のご挨拶用途、サービスへのエンゲージメント向上などマーケティングにおける利用が増加しています。さらに、従業員(Employee)を対象とするBtoE領域では、新入社員向けのウェルカムギフトや誕生日ギフト、周年記念、永年勤続表彰、営業報奨、健康経営の施策などの用途で利用が拡大しています。また、ギフトコンテンツについても取り扱いを拡大しており、デジタルギフトに留まらず、良質なモノや体験の他、ロゴや社名などをプリントした企業のオリジナルグッズ「Swag(スワッグ)(R)」(※2)などの取り扱いを開始し、ニーズに合わせてギフトコンテンツのラインナップの拡充を図っております。

さらに、2024年9月には、「Corporate Gift」サービスの新たなソリューションとして、ポイント付与・管理からデジタルギフトとの交換まで一気通貫で提供する福利厚生に特化したポイントプログラム基盤「giftee Benefit」の提供を開始いたしました。なお、2025年4月には、ポイントプログラム以外にも幅広く施策の提供が可能な福利厚生プログラムの基盤としてリニューアルしており、現在は、従業員がデジタルギフトの割引購入ができるストアと利用回数制限なく利用できるクーポンアプリをメイン機能として提供しております。従来提供していたポイントプログラムは、オプション機能としてご利用いただけるなどカスタマイズが可能であり、従業員の多様なニーズに対応することができます。

「第4回 バックオフィスDXPO大阪 '26」は、管理部門の業務効率化・DX推進のための展示会です。ギフティは、企業の総務・人事など福利厚生制度を担うバックオフィス担当者に向けて、「Corporate Gift」のさらなる認知拡大を図るべく、本展示会に出展する運びとなりました。会期中、ギフティブースでは「giftee Benefit」のサービス画面のデモをご覧いただき、福利厚生制度の導入・見直しに役立つ具体的な活用方法や導入事例をご紹介するほか、「Swag(R)」のアイテム事例紹介などを予定しております。

ギフティでは、今後も、BtoE市場におけるギフトのトレンドを汲み取り、従業員のエンゲージメント向上に資するギフトコンテンツや、ツール、オプションの開発により一層注力することで、デジタルギフトを主軸とするギフトニーズの更なる拡大を図ってまいります。

(※1) eギフトプラットフォーム事業とは、ギフティが取り組むeギフトの生成から流通まで一貫して提供する事業です

(※2) Swag(スワッグ)とは、ロゴや社名などをプリントした企業のオリジナルグッズです。顧客の企業想起や、従業員のエンゲージメント向上を目的に、諸外国を中心にSwagがCorporate Giftとして利用されています。ボールペンやカレンダーなどの販促用途で製作されることが多いものとは異なり、フラッグシップとなるような有名ブランドの商品や良質なモノに名入れをしたグッズはギフトとして選ばれています

■ 「第4回 バックオフィスDXPO大阪’26」概要

展示会名： 第4回 バックオフィスDXPO大阪’26

主催： ブティックス株式会社

会期： 2026年2月24日(火)9:30~18:00、25日(水)9:30~16:00

会場： インテックス大阪4・5号館

ギフティ出展ブース： インテックス大阪 5号館 3-20

入場料： 無料 ※ご入場には登録が必要です

事前登録： https://dxpo.jp/u/box/osaka26/user/entry

URL： https://dxpo.jp/real/box/osaka/

■ 「Corporate Gift」について

プレスリリース： https://x.gd/qFNIO

サービスページ： https://x.gd/Dl4vI

問合せ： https://x.gd/f6ZgO

メールアドレス： corporate_gift@giftee.co

■ 「giftee Benefit」について

「Corporate Gift」サービスのBtoE領域における福利厚生に特化した福利厚生プログラムの基盤であり、「Corporate Gift」サービスのソリューションです。「giftee Benefit」により、デジタルギフトの割引購入や各種クーポンを取得できるアプリを基本機能としてパッケージで導入いただけます。なお、オプション機能として、従来提供していたポイントプログラムもご利用いただけるなどカスタマイズが可能であり、従業員の多様なニーズに応えられる魅力的な福利厚生に特化したプログラムを提供する基盤です。

基本機能：割引購入ストア＋クーポンアプリ

導入プラン：

ミニマムプラン：月額300円／名（税別）

スタンダードプラン：月額500円／名（税別） ※特典：月200円分／名のポイントをギフティから還元

オプション機能：

ポイントプログラム(誕生日・イベント毎のポイント付与)

プレスリリース： https://x.gd/sZZrR

サービスページ： https://x.gd/7FdgX

問合せ： https://x.gd/vLq6q

■ 株式会社ギフティについて

ギフティは、『eギフトを軸として、人、企業、街の間に、さまざまな縁を育むサービスを提供する』というコーポレート・ビジョンのもと、eギフトの発行から流通まで一気通貫で提供するeギフトプラットフォーム事業を国内外で展開しています。主力サービスは、カジュアルギフトサービス「giftee(R)」、eギフトやチケットを発行し販売する「eGift System」、また、eギフトを活用した法人向けサービス「giftee for Business」、自治体・地域課題を解決するデジタルプラットフォームサービス「e街プラットフォーム(R)」の4サービスあり、個人、法人、自治体を対象に広くeギフトサービスを提供しております。

社名：株式会社ギフティ

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア12階

設立：2010年8月10日(サービス開始：2011年3月)

資本金：3,285百万円(2025年9月末時点)

代表者：代表取締役 太田 睦、鈴木 達哉

事業内容：eギフトプラットフォーム事業の展開(以下4サービス)

１. カジュアルギフトサービス「giftee(R)」の運営

２. 法人を対象としたギフト販売システム「eGift System」サービスの展開

３. eギフトを活用した法人向けソリューション「giftee for Business」サービスの展開

４. 自治体・地域の課題を解決するデジタルプラットフォーム「e街プラットフォーム(R)」サービスの展開

URL：

株式会社ギフティ https://giftee.co.jp

giftee(R) https://giftee.com

giftee for Business https://giftee.biz/

e街プラットフォーム(R) https://giftee.co.jp/service/emachi-platform