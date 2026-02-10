ピーコック魔法瓶「マルチスープポット(WXA-07）」が第101回東京インターナル・ギフト・ショー春２０２６ キッチン＆ダイニンググッズコンテスト大賞を受賞！

ピーコック魔法瓶工業株式会社

ピーコック魔法瓶工業株式会社（以下ピーコック魔法瓶、本社:大阪市、社長:山中千佳）は、２月４日～６日の期間で開催された「第１０１回東京インターナショナル・ギフト・ショー春２０２６」内で行われた「キッチン＆ダイニンググッズコンテスト」において、新商品として出品した「マルチスープポット(WXA-07）」が、栄えある大賞を受賞したことをご報告いたします。この商品は、みなさまの暮らしをより豊かで実りあるものにしていただくために開発した、当社の企業理念「食に感動！を」を具現化する商品です。みなさまからのご期待をあらためて実感し、今後も真摯にモノづくりに邁進していきたいと考えます。

■マルチスープポット(WXA-０７）

商品詳細URL；https://www.the-peacock.co.jp/blogs/feature/wxa-07

2025年秋の新商品として発売した、スープ料理を中心とした自動調理器具です。健康志向から関心が高まっているスープ。栄養バランスの良さや身体を温める効果に着目し、忙しい毎日でも、ご家庭で手軽においしく健康的なスープをお楽しみいただけるよう本製品を開発いたしました。昨年末には一時在庫切れを起こすなど、発売開始から想定以上に注目が集まっています。スープだけでなく、カレーや煮込み、冷製スムージーなど多彩な料理にも対応しています。調理の手軽さと、料理のレパートリー、キッチンに馴染むデザイン性が今回受賞の要因であると考えています。

本商品発売時のプレスリリース； https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000085.000073895.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000085.000073895.html)