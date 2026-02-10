「TECH+サミット DX day for Executive 2026 Feb.」に協賛

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社は、2026年2月24日（火）に開催されるWebセミナー「TECH+サミット DX day for Executive 2026 Feb.」に協賛いたします。

本Webセミナーにおいて、弊社では「見込顧客の購買意欲を引き出す情報発信のカギ」と題した講演を実施。案件化しなかった顧客との関係を構築し、将来の受注に結びつける、効果的な情報発信についてご紹介します。

■講演内容

見込顧客の購買意欲を引き出す情報発信のカギ

案件化しなかった顧客の情報は、どのように管理されていますか？長期的に見て受注の可能性があるなら、営業担当者が見込み顧客として育成していくのが理想ですが、それには労力や時間だけでなく、経験やスキルも必要です。そこで効果的なのが、受注までの業務を細分化し、営業活動を「チーム化」すること。本セミナーでは、特にチーム営業の肝となる情報発信の手法についてご紹介します。

日時：2026年2月24日（火）13:50～14:20

受講料：無料

■お申し込み

※下記Webサイトにてお申し込みの上、ご参加ください。

