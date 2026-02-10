「IT・DX・AI総合展 Japan DX Week 名古屋 2026」に出展

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社は、2026年2月25日（水）～2月27日（金）にポートメッセなごやで開催される、中部地方最大のITイベント「IT・DX・AI総合展 Japan DX Week 名古屋 2026」に出展いたします。

当日は、弊社開発商品について実機によるデモンストレーションを行うほか、お客様のご相談に営業・技術担当がお応えいたします。

ご来場の際はぜひお立ち寄りくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

「IT・DX・AI総合展 Japan DX Week 名古屋 2026」公式Webサイト

https://www.japan-it.jp/nagoya/ja-jp.html

■主な展示内容

営業名刺管理「SKYPCE」

https://www.skypce.net/

クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」

https://www.skyseaclientview.net/

■出展ブースのご案内（小間番号）

ポートメッセなごや 第1展示館 4-36

■お申し込み

※下記Webサイトにてお申し込みの上、ご参加ください。

Ｓｋｙ株式会社 Webサイト

https://www.skygroup.jp/

