Cellest代表取締役CEO・佐々木宏志著『月2億円稼ぐライブコマースの秘密　～ライブ配信で売れる人、売れない人～』紀伊國屋書店 大手町ビル店 ビジネスジャンル1位！

株式会社Cellest

日本におけるライブコマースのインフラ化を目指す株式会社Cellest(本社：大阪府大阪市、代表取締役CEO：佐々木 宏志、以下当社)は、当社代表取締役CEO・佐々木宏志著『月2億円稼ぐライブコマースの秘密 ～ライブ配信で売れる人、売れない人～』（株式会社扶桑社）が、紀伊國屋書店 大手町ビル店のビジネスジャンルランキングで1位を獲得したことをお知らせいたします。

本書は丸善 丸の内本店においても同ジャンル3位にランクインするなど、東京の主要ビジネス街に位置する書店を中心に高い評価を獲得しています。さらに、首都圏にとどまらず、札幌や福岡など、全国の主要ビジネス街の大型書店においてもランキング上位にランクインしており、地域を問わず注目を集めています。

＜主要書店ランキング獲得店舗一覧＞

1.紀伊國屋書店 大手町ビル店 ビジネスジャンル1位（1/26～2/1計上）

2.丸善 丸の内店 ビジネスジャンル3位（1/22～1/28計上）

3.紀伊國屋書店 札幌本店 社会科学書ジャンル1位（1/19～1/25計上）

4.紀伊國屋書店 福岡本店 ビジネスジャンル5位（1/19～1/25計上）

本書は、2017年よりライブコマース業界に参入し、月商2億円規模の売上を生み出す国内最大級のライブコマースチャンネル「ぞうねこちゃんねる」をプロデュースしてきた著者が、現場で磨き上げた「売れる仕組み」を初めて体系化した一冊です。

「TikTok Shop」開始などを背景に“ライブコマース元年”と呼ばれる中、本書は導入検討フェーズの企業・個人が最初に読む実践書として位置付けられています。

書籍概要

- タイトル：月2億円稼ぐライブコマースの秘密 ～ライブ配信で売れる人、売れない人～- 著者 ：株式会社Cellest 代表取締役CEO 佐々木 宏志- 発売日 ：2026年1月18日（日）- 価格 ：本体1,738円（税込）- 出版社 ：株式会社扶桑社- Amazon URL：https://amzn.asia/d/9Cadcdj

▼目次

- 今、 一番モノが売れる「ライブコマース」とは何か？- なぜ「ライブ」でやるとモノが売れるのか？- 参加者を熱狂させるライブ演出術- ＥＣの１００倍売れる！ライブコマースの始め方- 「知らなかった」ではすまない「つまずきポイント」- 事例から学ぶ「売れる」ライブコマースのつくり方- 企業も個人も新しい販売戦略の柱ができる

現在、当社代表佐々木が監修・伴走する顧問型サービス「ライブコマース顧問サービス」を、2026年1月より提供しています。本サービスは、ライブコマースに関心を持つ企業や、導入・成長フェーズに応じた支援を求める企業向けに、目的や体制、事業フェーズに合わせて選択可能なプランをご用意しています。

ご興味のある企業さまは、以下のフォームよりお問い合わせ・お申し込みください。

https://forms.gle/PH22MESqS2rQnV9g8

■著者プロフィール：佐々木宏志（株式会社Cellest 代表取締役CEO）

1992年12月20日、大阪府門真市生まれ。小学生の頃から起業を志す。 高校卒業後、2年間勤めた会社を退職し、1年間の猛勉強を経て2014年に同志社大学へ入学。在学中は、関関同立向けの専門塾運営、飲食・美容メディアの立ち上げ、アパレル・コスメの物販など、多様な事業に挑戦した。 2017年、ライブコマース事業をスタート。先進的な市場である中国を視察し、その盛り上がりと可能性を肌で感じたことをきっかけに、大学卒業後の2019年に株式会社Cellestを設立。 国内最大級のライブコマースチャンネル「ぞうねこちゃんねる」を手がけたのち、属人的なモデルからの脱却を図り、ライブコマーサーのプロデュースとマネジメントを行う専門事務所「トキバナ（旧セレスト）」を設立。 さらに2025年には、ライブを見ながらその場で買い物ができるライブコマース専用ECモールアプリ「WABE」を開発し、事業領域を拡大している。

「日本におけるライブコマースのインフラ化を目指す」株式会社Cellestとは

当社は、ライブコマースのインフラ化を目指すスタートアップ企業です。2017年から業界に参入し、ライブコマース専用のECモールアプリ「WABE」の開発・運営や、ライブコマーサーのプロデュースとマネジメントを行うライブコマース専門事務所「トキバナ」を展開しています。

ライブコマースは、リアルタイムで商品を確認しながら購入できる新しい購買体験を提供し、従来のネットショッピングにおける「思っていたものと違う」という課題を解決します。私たちは、ライブコマース文化を根付かせ、より楽しく便利に買い物ができる社会の実現を目指しています。

会社概要

会社名：株式会社Cellest

住所：大阪府大阪市中央区本町3丁目1－10 PMOEX本町 11階

設立：2019年7月31日

代表者：佐々木宏志

事業内容：ライブコマースマネジメント事業・ライブコマースプラットフォーム事業

- コーポレートサイト：https://cellest.co.jp/- ライブコマース専門事務所「トキバナ」：https://tokibana.com/- ライブコマース専用ECモールアプリ「WABE」- サービスサイト：https://wabelive.com/?utm_source=press- アプリダウンロード：https://app.adjust.com/1pew8384- 代表公式X：https://x.com/hiroza1220- コーポレート公式X：https://x.com/Cellest_co- コーポレート公式note：https://note.com/cellest/- ライブコマース研究所公式note：https://note.com/livecommercelab