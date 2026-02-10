巨大メカ×デッキ構築×ローグライク要素？『エース戦略：メカノヴァ』デモ版をSteamで配信開始！

EMINA INTERACTIVE INTERNATIONAL LIMITED

Emina Studioは、戦術型メカカードゲーム『エース戦略：メカノヴァ』(https://store.steampowered.com/app/3127770/ACE_Strategy_Mecha_Nova/)のパブリックデモ版を、Steamで配信を開始いたしました。

本作は、巨大メカを3×3の戦術グリッドに配置し、カードの効果とユニットの向き・位置関係が勝敗を左右する、新感覚のデッキ構築型ローグライクゲームです。

■ Steam Next Festに先駆けてデモ版を公開

本デモ版は、2月23日より開催されるSteam Next Festの公式出展に先駆けて公開され、約2週間にわたり本作の戦術的メカバトルを体験いただけます。

プレイヤーは、カード選択だけでなくポジショニングそのものが戦略となるバトルに挑むことになります。

■ 位置と方向が戦局を変える、3×3戦術グリッド

『エース戦略：メカノヴァ』では、巨大ユニットが3×3の戦場グリッド上に配置され、プレイするすべてのカードが方向性を持った影響を与えます。

攻撃は正面・側面・背後といった弱点を突くことで効果が変化し、どれほど強力なデッキを構築していても、配置を誤ると、一瞬で劣勢に陥ります。

カード構築と同じくらい、位置取りが重要な戦術体験が特徴です。

■ ローグライク成長×戦術バトルの融合

本作は、ローグライクの成長要素と空間認識を重視した戦術バトルを融合した作品です。

プレイヤーはエリートパイロットを雇用し、伝説のACEユニットを指揮、ドローンを配置しながら、方向性の優位を活かしたカードデッキを構築していきます。

従来の「最適解を積み上げる」デッキ構築を超え、状況に応じた柔軟な判断力が求められます。

■ 戦闘システムの特徴

・方向別ダメージシステム

ユニットは側面や背後から攻撃を受けると追加ダメージを受けます。戦場の配置を読み取り、継続的な再配置が求められます。

・戦術的カードシナジー

パイロットごとにカード効果が変化し、ドローン配置によるエリアコントロールや、位置関係を活かしたスキル連鎖が発生します。

・進化する難易度設計

周回を重ねるごとに敵編成は複雑化し、同じ戦術に依存したプレイは通用しなくなります。

■ 開発者コメント

ゲームデザイナーのPen Penは次のように語っています。

「私たちは常に問い続けていました。手札のカードと同じくらい、ポジショニングが重要だったらどうなるだろうか？2年にわたるテストと調整を経て、デッキ構築だけでなく、戦闘の一瞬一瞬に意味が生まれる作品を完成させました。」

■ 対応言語

デモ版は以下9言語に対応しています。

英語

フランス語

ドイツ語

日本語

韓国語

ポルトガル語（ブラジル）

ロシア語

簡体字中国語

繁体字中国語

(※2月下旬にはポーランド語およびベトナム語への対応も予定しています。)

■ 参考リンク

・Steam ストアページ：

https://store.steampowered.com/app/3127770/ACE_Strategy_Mecha_Nova/

・公式トレーラー：

https://youtu.be/qBdf9XniS0g?si=MSzTBU9BPbubp9Aw

・プレスキット：

https://drive.google.com/drive/folders/1GLemHKtrW9X731TBjs2JsACM2QnWJYQ1?usp=sharing

■ お問い合わせ先

Emina Studio PR チーム（報道関係のお問い合わせ）

Email：angie@eminastudio.com / yj@eminastudio.com