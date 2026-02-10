SotaTek Japan、「福岡オフィスオープニングセレモニーとベトナムナイト」を開催

株式会社SOTATEK JAPAN

本イベントは、福岡オフィスの正式開設を祝うオープニングセレモニーとベトナム文化・交流をテーマとしたネットワーキングイベント「ベトナムナイト」を組み合わせた交流イベントです。ベトナムナイトは、SotaTek JapanがCIC Fukuokaおよび福岡在住ベトナム学生青年協会「VYSAF」と連携して開催いたします。イベントでは、VYSAFによるベトナム伝統楽器・竹笛の演奏を予定しており、文化交流を通じた日越友好の促進を目指します。

■ 開催概要

■ SotaTek Japan 福岡進出の背景

- イベント名：福岡オフィスオープニングセレモニーとベトナムナイト- 日時：2026年03月06日（金）16:30 ～ 20:00- 会場：CIC Fukuokaオープンスペース 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神一丁目11番1号 ONE FUKUOKA BLDG 7階- 主催：SotaTek Japan、CIC Fukuoka- アジェンダ：[表: https://prtimes.jp/data/corp/118910/table/3_1_c7b277c67405c84a5dcea9575cb2ba0d.jpg?v=202602100951 ]

福岡は、スタートアップ支援や国際ビジネスに積極的な都市として注目されており、アジアとの結節点としての高いポテンシャルを有しています。今回の福岡オフィス開設は、日本国内での事業基盤強化および日越間の技術・ビジネス連携をさらに加速させる重要な拠点となります。

特に、SotaTek Japanは「TEAM FUKUOKA（国際金融機能誘致推進協議会）」のメンバーとして、福岡が目指す国際金融都市の実現に貢献してまいります。自社の強みであるAIおよびブロックチェーン技術を最大限に活用し、金融業界のDX化（フィンテックの高度化）を強力に推進します。

さらに、福岡のスタートアップエコシステムを活かし、Web3・AI・DX分野の企業との協業やPoC支援を通じて、新たなビジネス創出を目指します。加えて、九州地域の企業に対し、業務効率化やAI導入を含む包括的なDX支援を提供します。福岡をニアショア開発拠点として活用し、オフショア開発と連携したハイブリッド体制により、高品質かつ効率的な開発サービスを提供してまいります。

■ SotaTek Japanについて

SotaTekは、ベトナムのハノイで2015年に7名で創業し、2025年には1,500名以上の体制へと成長、現在も継続的に拡大を続けています。

株式会社SotaTek Japanは、SotaTekの日本法人として、日本のビジネス慣習に精通した体制のもと、国内クライアントとベトナムの開発拠点をつなぎます。AI・クラウド・業務システム開発を軸に、幅広い業界において、日本企業のDXに伴走するテクノロジーパートナーです。

SotaTek Japanは、ブロックチェーンとAIを融合した先端ソリューションを強みとし、政府系プロジェクトやグローバルフィンテック開発、AI移行支援などを展開しています。自社プロダクトには、大手企業向けAIエージェント「SotaAgents」、会議・ドキュメント業務を支援する「NoteX」、日本の医師200名以上が導入した「ChartX」、低遅延・高精度AI翻訳「TranleaX」などがあります。特に「SotaAgents」は、Newsweek日本版（2026年正月号）掲載の「AI Reborn」のコア技術として採用されています。

また、AWS「Advanced Tier Services Partner」やCMMI認定を取得し、アジャイル開発による共創型パートナーとして、高品質かつ柔軟な開発体制を提供しています。

■ CICについて

CICは、世界各地でイノベーションキャンパスを展開し、快適な空間やイベント、スタートアップ支援プログラムの提供を通じて、イノベーションを目指す企業・団体・個人を支援しています。

CIC Fukuokaは、天神地区のONE FUKUOKA BLDG.に拠点を構え、成長企業に適したビジネス環境を提供しています。

■ VYSAFについて

VYSAFは、在日ベトナム青年学生協会の福岡支部であり、在日ベトナム大使館の後援のもと活動する団体です。日本で生活・留学するベトナム人の青年・学生コミュニティを代表する団体として、ベトナム政府から正式に認められている唯一の組織です。設立から約20年にわたり、VYSAFは互いに支え合いながら発展するコミュニティを築いてきました。これまでに、文化・スポーツ・学術・国際交流など多様なイベントを開催し、日越友好関係の促進に貢献するとともに、国際社会におけるベトナムのイメージ向上にも寄与しています。

■ 本件に関するお問い合わせ先

- 社名：株式会社SotaTek Japan- メール：contact.jp@sotatek.com- ウェブ：https://www.sotatek.com/jp/- 電話番号：090 6498 8668



