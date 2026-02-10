HQ、日本生命保険相互会社との業務提携を強化

株式会社HQ

「福利厚生をコストから投資へ」をビジョンに掲げる株式会社HQ（本社：東京都千代田区、代表取締役：坂本祥二）は、日本生命保険相互会社（本社：大阪府大阪市、社長：朝日智司 以下、「日本生命」）との業務提携をさらに強化いたします。

この度、日本生命が福利厚生制度を通じて企業の人的資本投資を支援する「人的資本投資プラン」において、2026年4月より、新たに“街中が社食になる”福利厚生「食事補助HQ」および割引クーポン型福利厚生「トクトクHQ」の提供を開始いたします。

■「食事補助HQ」サービスサイト：https://hq-hq.co.jp/shokuji

■ 「トクトクHQ」サービスサイト：https://hq-hq.co.jp/tokutoku

今回の「人的資本投資プラン」のバージョンアップにより、従来提供していた次世代福利厚生プラットフォーム「カフェテリアHQ」（https://hq-hq.co.jp/cafeteria）による人事戦略に合わせたオーダーメイドの制度設計に加え、食事補助に特化し利便性を追求したプランや、低コストかつ手軽に導入可能な割引クーポン型パッケージなど、企業の多様なニーズに即した福利厚生制度の構築をワンストップでサポートする体制が整いました。

HQと日本生命は今後も強固に連携し、拡充された「人的資本投資プラン」を通じて、福利厚生を単なるコストではなく「投資」へと転換する取り組みを強力に推進してまいります。

■ 「人的資本投資プラン」への「食事補助HQ」「トクトクHQ」追加の背景

「人的資本投資プラン」として、各企業の戦略に合わせたオーダーメイド型の制度構築を提案するにあたり、当社の福利厚生プラットフォーム「カフェテリアHQ」が活用されてきました。



多くの企業様より福利厚生に関するご相談をいただく中で、昨今のインフレによる生活コスト上昇を受け、従業員の生活支援に直結する福利厚生へのニーズが急増していることが明らかとなりました。特に、約40年ぶりとなる税制改正の動きを受け、食事補助への関心が高まっている現状を踏まえ、インフレ時代に最適な生活支援策として、食事補助に特化した当社の新サービス「食事補助HQ」の提供開始が決定いたしました。

また、「より低コストで、運用負荷なく従業員の生活を支援したい」というご要望に応えるため、低価格で導入しやすい割引クーポン型福利厚生「トクトクHQ」も、「人的資本投資プラン」の提供メニューに加わることになりました。

今回「人的資本投資プラン」に「食事補助HQ」「トクトクHQ」が加わることにより、オーダーメイド型からレディメイド型まで選択肢が広がり、企業の導入目的や予算に応じた柔軟な制度設計が可能となります。 当社は引き続き、従業員に真に活用される制度構築を通じてエンゲージメント向上に寄与し、福利厚生の投資価値を最大化する取り組みを加速させてまいります。

■「食事補助HQ」サービスサイト：https://hq-hq.co.jp/shokuji

■「トクトクHQ」サービスサイト：https://hq-hq.co.jp/tokutoku



■ （関連プレスリリース）「HQ、特許取得のカード式福利厚生「食事補助HQ」をリリース」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000162.000089608.html

■ 株式会社HQについて

【株式会社HQ 会社概要】

代表取締役社長：坂本 祥二

住所：東京都千代田区神田錦町3-4-2 藤和神田錦町ビル3F

設立：2021年3月

事業内容：「福利厚生をコストから投資へ」をビジョンに掲げ、従業員体験（EX）を最大化するEXプラットフォームを展開。カード型福利厚生「食事補助HQ」、次世代型福利厚生「カフェテリアHQ」、本格法人コーチング「コーチングHQ」など、企業の持続的な価値向上と個の成長を支えるソリューションを統合的に提供しています。

- プロダクトサイトURL：https://hq-hq.co.jp/- 企業ウェブサイトURL：https://corp.hq-hq.co.jp/- HQオウンドメディア「福利厚生ナビ」：https://hq-hq.co.jp/articles

【社名「HQ」の由来】

社名の「HQ（読み：エイチキュー）」には二つの意味があり、「HQ - Headquarters：本拠地」と「HQ - Humanity Quotient：人間らしい知性」を表しています。そのひとりにとって”本拠地”と感じられるようなサポートを届け、そのひとりの”人間らしい知性”を開花させてゆく。テクノロジーの力で、自分らしい人生を支える社会インフラをつくっていきます。

【代表取締役プロフィール】

坂本祥二／株式会社HQ 代表取締役

2021年、コロナをきっかけに株式会社HQを創業し「社会課題の解決×企業価値最大化」をテーマに経営。

創業前は障害者向け就労支援事業や教育事業等を展開するLITALICOにて取締役CFOとして、IPO、コーポレート部門、新規事業等を担う。

【採用情報】

株式会社HQは、「福利厚生をコストから投資へ」をビジョンに掲げ、従業員体験（EX）を最大化する「EXプラットフォーム」の構築を通じて、自分らしい生き方を支える社会インフラを作ることを目指しています。

2021年の創業以来、リモートワーク支援から始まった当社の事業は、2024年のシリーズBの資金調達（20億円）を経て、次世代型福利厚生や食事補助、コーチングといった多角的なプロダクト群を統合した「EXプラットフォーム」へと急速な進化を遂げています。

現在は、4年間で6つのプロダクトをリリースした圧倒的な開発速度を武器に、EXプラットフォームとしての領域拡大をさらに加速させるフェーズにあります。

私たちの目指す挑戦は、長期にわたる壮大なものです。社会を変えていくために、素晴らしい人財の参画が何より大切です。

私たちと共にEXプラットフォームの実現に挑戦したいとお考えの方は、ぜひカジュアル面談にご応募ください。

▼採用ページ

https://hq-hq.notion.site/HQ-86583c6f1a2449b9b3f79cf4dd31e9cf

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社HQ 広報担当 平川 ／ メール：pr@hq-hq.co.jp