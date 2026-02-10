真空断熱ボトル MBR-G06G　2026年3月20日（金）発売

タイガー魔法瓶株式会社

熱制御テクノロジーで世界をリードするタイガー魔法瓶株式会社(社長：菊池嘉聡、本社：大阪府門真市)は、「真空断熱ボトルMBR-G06G」を2026年3月20日（金）に発売いたします。

2006年の発売以降、愛らしいキャラクターと高い機能性で親しまれ、国内外で累計出荷本数約685万本※1を記録している大人気シリーズの「コロボックル」シリーズの真空断熱ボトル。

絵本作家 立本倫子（たちもとみちこ）さん描き下ろしの新デザインで、癒される「アルパカ」、個性的なデザインの「ネコ」が新しく仲間入りしました。発売当初から人気のあるライオンは新デザインでリニューアルいたしました。

機能面では、保温・保冷が可能※2で、シーンやお子さまの成長に合わせてコップとストロー2つの飲み方が選べる「2WAYタイプ」、タフな使用に耐えて丸洗いOKの「頑丈ポーチ」、ボトルの内面に汚れがつきにくい「スーパークリーン加工」等、使いやすさにもこだわっています。

新生活を前にしてワクワクするこの季節に「コロボックル」シリーズで、毎日のお出かけをサポートします。

タイガー魔法瓶の真空断熱ボトルによって、お客様の日々の暮らしがさらに豊かになるように、私たちは、100年以上の歴史で培った独自技術を今後も磨き続け、高品質な製品を世の中に提供してまいります。

※1自社調べ（2025年3月時点） ※2ストロー（ストローせんユニット）は保冷専用

【主な特長】

コロボックルシリーズに遊び心あふれる描き下ろし新デザインを追加！

１. かわいらしい新デザイン

お子さまの成長に合わせて使える

２. ストロー&コップの2WAYタイプ

日々のタフな使用を支える

３. 洗濯機で洗える頑丈ポーチ

【製品概要】＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

【主な特長の詳細】

絵本作家・イラストレーター 立本倫子（たちもとみちこ）さんが生み出す、日常と空想がミックスされたユーモラスな世界観の「コロボックル」とコラボレーションし、ポーチにキャラクターをあしらった真空断熱ボトルの「コロボックル」シリーズ。2006年より発売し、お子さまから大人まで長きにわたりご好評いただいています。

新製品のMBR-G06Gでは、立本倫子（たちもとみちこ）さんによる、コロボックルらしい個性的なタッチの描き下ろし動物イラストをデザインとして展開します。

また、それぞれのポーチの後ろ面にもかわいらしい動物のお尻の柄が配置されています。

絵本作家・イラストレーター 立本倫子（たちもとみちこ）さん

石川県生まれ。子ども向けのマルチメディアを企画・制作するレーベル「colobockle」を主宰。

絵本をはじめ、教育分野からCM、広告、ポスター、パッケージ、キャラクターデザイン、プロダクト、テキスタイル、映像など、枠にとらわれず様々な分野で活動している。

「子ども」をテーマに、創造性豊かでユーモラスな世界を繰り広げ、遊び心をもった作品づくりに取り組んでいる。著書の絵本は、ヨーロッパやアジア各国でも翻訳されている。

www.colobockle.jp

せんを付け替えることで、用途に合わせてストローとコップを使い分けられる2WAYタイプです。

小さいお子さまが飲みやすいストローとコップで成長に合わせて利用することができます。

※ストローは保冷専用

日々のタフな使用を支える ３. 洗濯機で洗える頑丈ポーチ

衝撃に強く破れにくい素材を使用。ボトルを衝撃から守るのはもちろん、汚れても丸洗いできます。

また、底部には立体成型（モールド成型）を採用し安定性と耐久性を強化しました。

【その他の特長】

◆汚れにくく、においがつきにくい

「スーパークリーン加工」

ボトルの内面には、なめらかで光沢のある「スーパークリーン加工」を施しました。

汚れやにおいもつきにくく、さっと洗うだけでいつでも清潔、スポーツドリンクも使用できます。（使用後はすぐにお手入れしてください）

◆ボトル本体、せんも丸洗いOK

ボトル本体、せん（フタ）も丸洗いできるため、衛生面でも安心です。

【真空断熱ボトル特集ページ・動画】

タイガーの考える「品質」がつまったタイガーボトル。特集ページではライフスタイルに合わせて選べる豊富なラインアップをご紹介しています。

真空断熱ボトル特集ページ：

https://www.tiger-corporation.com/ja/jpn/feature/vacuum-insulated-products/

「いいものと暮らす。タイガーボトル」動画：

https://youtu.be/5TSA9DQW_YE

【製品仕様】

MBR-G06G

＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

●実容量とは、製品付属のせんをしたときに、実際に入る容量です。

●保温効力とは、室温20度±2度において製品に熱湯を満たし、縦置きにした状態で湯温が95度±1度のときから1時間および6時間放置した場合におけるその湯の温度です。

●保冷効力とは、室温20度±2度において製品に冷水を満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度のときから6時間放置した場合におけるその水の温度です。

製品写真は実際の色とは若干異なる場合があります。あらかじめご了承ください。