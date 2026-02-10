【歯科医院 院長・経営層100名調査】集患・情報発信で最も利用される媒体は「Googleマップ（57%）」約7割の経営者が重要視する口コミ・MEO対策の課題を公開

イクシアス株式会社

AI搭載型の情報発信・分析プラットフォーム「STOREPAD（ストアパッド）」を提供するイクシアス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 CEO：内藤 崇司）は、歯科事業者向けに【歯科医院 院長・経営層100名調査】集患・情報発信で最も利用される媒体はGoogleマップ（57%）」を公開します。



本調査では、歯科医院を対象に、集患を目的とした媒体の利用状況、Googleビジネスプロフィール（Googleマップ）の口コミ点数への意識、MEO対策の取り組み状況、情報発信における具体的な課題などを深掘りしました。



多くの歯科医院が現在取り組む情報発信・マーケティング施策の実態、および口コミ管理やMEO対策といったGoogleビジネスプロフィールの運用における課題を整理し、今後の集患対策の一助となる情報を提供します。

【調査結果概要】

・Googleマップの口コミ点数を「重要」と捉える医院は約7割（67%）に上り、経営上の最重要指標の一つとなっている。

・集患の最多利用媒体はGoogleビジネスプロフィール（57%）であり、公式サイト（44%）を上回った。

・マーケティング工数は「月1時間未満」が49%を占め、課題意識に対する実務工数の不足が示された。

資料をダウンロード :https://storepad.jp/report/202602_dental

【調査結果ハイライト】

■集患・情報発信を目的とした利用媒体

集患・情報発信に利用されている媒体として最も多かったのは「Googleビジネスプロフィール（Googleマップ）」（57%）であり、「公式サイト」（44%）、「Instagram」および「歯科特化の集患サイト」（各24%）が続く結果となった。本調査では、歯科医院側の集患・情報発信媒体としてGoogleマップの利用が最多となり、医院側の注力度が高いことが示唆される。

■Googleビジネスプロフィールへの投稿頻度

実際の運用状況に関する設問では、Googleビジネスプロフィールへの投稿の頻度について、「投稿していない／わからない」（56%）が過半数を占めており、タイムリーな情報発信を行う「投稿機能」の継続的な運用までは手が回っていないことが分かる。

■情報発信・マーケティング施策にかかる工数

多くの医院がGoogleマップの検索順位を気にしている一方で、マーケティング関連業務へ費やす時間は「月1時間未満」（49%）が約半数を占めた。 課題についての意識と集患に向けた業務工数との間にギャップが存在する様子が見受けられる。

■今後1年で強化したい集患領域

今後1年で強化したい集患領域として「Googleビジネスプロフィール」（41%）が最多となり、 次いで「口コミ管理」（32%）、「SNS運用」（25%）、「公式サイト整備」（23％）と続いた。多くの医院がGoogleビジネスプロフィールをはじめ、何らかの対策強化を検討していることが分かる。

本調査から、集患の主戦場が「公式サイト」から「Googleビジネスプロフィール（Googleマップ）」へ移行し、MEO対策や口コミ管理の重要性が高まっている傾向が見受けられました。一方で、多くの医院が「意識」と「実務工数」の間にギャップを抱え、運用上の課題を抱えているようです。



このギャップを解消し、集患トレンドの転換期において効率的かつ効果的に集患を成功させるための戦略策定に、本レポートのデータと考察をぜひご活用ください。

【本レポートの主な収録内容】

- 集患媒体の利用トレンドと今後の強化領域- Googleビジネスプロフィール運用実態とMEO・口コミ管理の課題- 情報発信・マーケティング施策に費やす工数と経営者が抱える最大の課題

調査概要

調査方法 ：インターネットによるアンケート調査

調査対象 ：歯科医院の院長・経営層100名

調査日 ：2025年12月

調査結果の引用についてのお願い

本リリース内容を転載いただく際は、「イクシアス株式会社調べ」を引用元として記事URLとともにご記載ください。

STOREPAD（ストアパッド）について

「STOREPAD」は、Googleマップ・SNS・公式サイトなどの複数媒体をまとめて管理・活用することで、クリニックや歯科医院の情報発信や口コミ対策を効率化し、集患・マーケティングをサポートするプラットフォームです。MEO対策をはじめとした、クリニック・歯科の集患に必要な最新のWEB集患対策をワンストップで代行します。

サービスサイト：https://storepad.jp/clinic

資料請求（無料）：https://storepad.jp/report/service

ご導入事例： https://storepad.jp/case/industry/clinic

会社概要

会社名：イクシアス株式会社

代表者：代表取締役社長CEO 内藤 崇司

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-15-6 銀座東洋ビル10F

会社HP：https://ixyas.co.jp/