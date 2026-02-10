IP Infusion、「OcNOS(R)」により、IzarLinkの南フランス全域におけるデータセンターを刷新

株式会社 ACCESS

オープンネットワーキング・ソリューションの世界的リーダーであるIP Infusion(https://www.ipinfusion.com/)（本社：米国カリフォルニア州、最高経営責任者：Tom Savoie）は、本日、フランスの大手地域通信事業者であるIzarLinkが、システムインテグレーターのPine Networks(https://pine-networks.com/)と連携してデータセンターにおけるコアネットワークを刷新するために、「OcNOS(R)」を導入したことを発表いたします。

IzarLinkは、データセンターとピアリング拠点を相互接続する耐障害性のあるEVPN-VXLANコアを駆動するため、「OcNOS」を採用しました。本ソリューションは25Gアクセスを冗長化された100Gコアに集約し、BGP（Border Gateway Protocol）、OSPF（Open Shortest Path First）、マルチホーミング、リアルタイムストリーミングテレメトリをサポートします。シンプルなライセンスモデルにより提供される「OcNOS」は、キャリアグレードの安定性とハードウェア非依存性を確保しつつ、長期的な総所有コスト（TCO）を大幅に削減します。

IzarLink 最高経営責任者（CEO）Alexis Guirle氏は、

「当社の優先事項は、ISO 27001規格やHDS（Hebergeurs de Donnees de Sante：医療データホスティング）認証等の厳格な基準を満たす、お客様が信頼して利用できるデジタルインフラを提供することです。IP Infusionの『OcNOS』は強固な技術基盤とネットワーク経済性の向上をもたらし、将来を見据えた拡張性、セキュリティ、耐障害性を備えたデータセンターコアのタイムリーなアップグレードを可能にしました」

この度の統合はPine Networksが担当し、IzarLinkの既存のCisco Systems製およびMikroTik製インフラストラクチャとのシームレスな移行を実現しました。

Pine Networks ゼネラルマネージャー Hadi Choueiry氏は、

「IzarLinkのアプローチには、長期的なサービス品質と卓越した運用性という明確な重点事項が反映されています。私たちの役割は、こうしたビジョンを本番環境への実装へと具現化し、現地の専門知識と『OcNOS』を組み合わせることで、耐障害性に優れ、将来を見据えたデータセンターコアを実現することでした」と述べています。

IP Infusion 最高経営責任者（CEO）Tom Savoieは、

「IzarLinkは、近代的で俊敏なネットワークへの投資をすることでエンドユーザーを最優先する、という地域プロバイダーの好例です。『OcNOS』により、IzarLinkが最新のネットワークコアの実現を支援し、従来のレガシーベンダーと比較して、今後10年間で総所有コスト（TCO）を大幅に削減できることを大変嬉しく思います」と述べています。

■IP Infusionについて

IP Infusionは、キャリア、サービスプロバイダー、データセンター向けオープンネットワーキング・ソフトウェア・ソリューションを開発しています。IP Infusionのソリューションの顧客は数百社を超え、導入実績は数千件に及び、ネットワークオペレーティングシステム（NOS）において市場をリードしています。IP Infusionの主力プラットフォーム「OcNOS(R)」により、ネットワーク事業者はネットワークをディスアグリゲーション（ハードウェアとソフトウェアの機能分離）することで、運用の合理化と総所有コスト（TCO）の削減が可能になります。米国カリフォルニア州サンタクララに本社を置くIP Infusionは、株式会社ACCESSの100%出資子会社です。

https://www.ipinfusion.com/

■IzarLinkについて

IzarLinkは、フランスに本社を置く地域通信事業者で、高性能の接続、セキュアなデータ交換、ビジネス／公共セクター環境向けのインフラを専門としています。

■Pine Networksについて

Pine Networksは、設計から、ステージング、導入、24時間365日のサポートに至るまで、エンドツーエンドのオープンネットワーキングソリューションを提供している専門システムインテグレーターです。

https://pine-networks.com/

■株式会社ACCESSについて

ACCESS（東証プライム：4813）は、1984年の設立以来、独立系ソフトウェア企業として、世界中の通信、放送、自動車、家電、出版、エネルギーインフラ業界向けに、モバイル並びにネットワークソフトウェア技術を核とした先進のITソリューションを提供しています。累計搭載実績15億台を超えるモバイルソフトウェアおよび数百社を超える企業への豊富な採用実績を誇るネットワークソフトウェアにおける仮想化技術の開発力とノウハウを活かし、現在、組み込みとクラウド技術を融合したDX／IoTソリューションの開発・事業化に注力しています。アジア、米国、ヨーロッパ地域の子会社を拠点に国際展開も推進しています。

https://www.access-company.com/

※ACCESS、ACCESSロゴは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。

※IP Infusion、IP Infusionロゴ、OcNOSは、IP Infusion Inc.の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

※その他、文中に記載されている会社名および商品名は、各社の登録商標または商標です。