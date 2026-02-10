天体撮影専用カメラ 「OM SYSTEM OM-3 ASTRO」 を発売

OMデジタルソリューションズ株式会社

OMデジタルソリューションズ株式会社（代表取締役社長 兼CEO：杉本 繁実）が展開する映像製品ブランド「OM SYSTEM」は、天体撮影に最適な光学特性を備えた「マイクロフォーサーズシステム規格」準拠のミラーレス一眼カメラ「OM SYSTEM OM-3 ASTRO」を2026年2月27日から発売いたします。

本製品はミラーレス一眼カメラ 「OM-3」をベースに、センサー前方に配置されているIRカットフィルターの光学特性を天体撮影用に最適化し、天体写真愛好家に人気の高い赤い星雲を色鮮やかに撮影することができる天体撮影専用カメラ(※1)です。OM SYSTEM のコンピュテーショナル フォトグラフィ機能、別売のボディーマウントフィルターや豊富なM.ZUIKO DIGITALレンズにより、星景写真から星座、星雲撮影といった本格的な天体写真まで幅広い表現を可能にします。なお、このモデルは受注生産となります。

▪発売の概要

▪主な特長

「OM SYSTEM OM-3 ASTRO」「OM SYSTEM OM-3 ASTRO」で撮影したオリオン座中心部[表: https://prtimes.jp/data/corp/71595/table/140_1_5f8d08921fdbb71d3c0239c9dd14f6a7.jpg?v=202602101051 ]

1. Hα線(※2)を捉え、赤く美しい散光星雲をOM SYSTEM 最高性能の画像処理エンジンTruePic X（トゥルーピック エックス）が鮮やかに高画質で撮影

2. 星景写真から天体撮影まで、幅広い撮影シーンをカバー

3. ハイレゾショット機能のスタッキング処理で、より高画質かつ高精細な撮影が可能

▪主な特長の詳細

1．Hα線を捉え、赤く美しい散光星雲をOM SYSTEM 最高性能の画像処理エンジンTruePic Xが鮮やかに高画質で撮影

「OM SYSTEM OM-3 ASTRO」は、天体撮影で重要となるHα線の透過率が約100％となるよう、センサー前方に配置されているIRカットフィルターの光学特性を最適にチューニングしています。そのため一般的なデジタルカメラでは撮影の難しい、Hα線により発光する星雲の美しい形と色を鮮やかに捉えることができます。

加えて、高感度に強い裏面照射積層型Live MOSセンサーとOM SYSTEM最高性能の画像処理エンジンTruePic Xと「OM SYSTEM OM-3」が持つカラープロファイルコントロール機能により、星の色、淡い星雲もよりクリアに再現し、高感度撮影でも解像感の高い画質を実現します。

「OM-3 ASTRO」が持つカラープロファイルコントロール機能で天体写真や星景写真をより印象的な表現に仕上げることができます。カスタムモードC1～C3には、COLOR1に赤い星雲などの天体撮影向け、COLOR2に星景撮影向けのカラープロファイルをプリセットしており、カスタムモードとカラープロファイルを組み合わせることで、手軽に印象的な星空撮影ができます。

２．星景写真から天体撮影まで、幅広い撮影シーンをカバー

広角から望遠まで、被写体に合わせて選べる多彩な「M.ZUIKO DIGITAL」レンズを組み合わせることで、星空の入った壮大な景色から、特定の星座や遠くの星雲まで、様々な天体を美しく撮影できます。また、市販のマイクロフォーサーズ対応のアダプターを介することで、天体望遠鏡に取り付けての撮影も可能です。

３．ハイレゾショット機能のスタッキング処理で、より高画質かつ高精細な撮影が可能

ハイレゾショットは、複数枚撮影で得られた超高密度の画素情報により高画素撮影を実現するOM SYSTEMならではのコンピュテーショナル フォトグラフィ機能です。 通常は手持ち撮影時に使用する「手持ちハイレゾショット」を、あえてカメラを三脚や赤道儀に固定した状態で使用することで、天体写真でよく使われる「スタッキング処理」をボディー内でワンショットで行うことができます※3。これにより高精細化に加え、ノイズ低減効果が得られます。

「OM-3 ASTRO」に搭載されている「手持ちハイレゾショット」は、撮影中に発生するわずかな位置ずれを利用し、12回撮影した画像をもとに約5,000万画素の高解像写真を生成します。画像合成の際に一枚一枚の画像の位置合わせを行うため、三脚に固定した状態で「手持ちハイレゾショット」撮影を実行することで、日周運動による星の動きが補正された合成画像が生成されます(※3)。また、赤道儀使用時においては、追尾誤差で生じる星のずれが補正された合成画像が生成されます(※3)。

▪その他の特長- 星空撮影に便利なカメラの設定をカスタムモードC1、C2、C3（モードダイヤル）に搭載

C1は、高精細な天体写真を撮影するモード

C2は、手軽に星空を撮影するモード

C3は、手持ちで星景写真を撮影するモード

- 「OM-3」と同様に星空撮影に最適な多彩な機能を搭載

星にフォーカスを合わせる星空AF

星の軌跡撮影に最適なライブコンポジット機能

暗い環境下でも水平出しを容易にするデジタル水準器

長時間撮影に便利な、USB/PD規格対応デバイスからのUSB給電

暗い条件でも被写体の状況を明るく表示し、星空の構図合わせをサポートするナイトビュー

▪別売り関連製品

天体写真撮影に便利な2種類のフィルターを用意しています(※4) 。カメラボディー内部（マウント部とイメージセンサーの間）に取り付けるため、レンズを交換しても効果を得ることができます(※5) 。また、レンズ前面にフィルターを取り付けるのが難しいフィッシュアイレンズや広角レンズでもお使いいただけます。

ボディーマウント光害カットフィルター 「BMF-LPC01」（別売）

光害カットフィルターは街明かりや街灯などの人工光源による光をカットします。これにより夜空に色かぶりが生じるのを防いで、星雲や星座の本来の美しさをより鮮やかに写すことができます。また、地平線付近は最も光害の影響を受けやすいため、東の空から昇る星座や、西の空に沈む星座を撮影するときにも効果を発揮します。

対象機種(※6) ：「E-M1 Mark III」、「OM-1」、「OM-1 Mark II」、「OM-3」、「E-M1 Mark III ASTRO」、「OM-3 ASTRO」

※その他の対応機種については、当社ウェブサイトにてご確認ください。

ボディーマウントソフトフィルター 「BMF-SE01」（別売）

高い解像力を誇る「M.ZUIKO DIGITAL」レンズは、理想光源である星をきれいな点画像として結像します。 その半面、多くの星が点画像として記録されるため、代表的な星が印象的に見えない場合があります。ソフトフィルター「BMF-SE01」を使うことで、点光源をにじませて強調する効果が得られ、輝きの強い星ほどにじんで大きく写すことができ、星の色も強調されるため、星や星座を際立たせることができます。

対象機種(※6) ：「E-M1 Mark III」、「OM-1」、「OM-1 Mark II」、「OM-3」、「E-M1 Mark III ASTRO」、「OM-3 ASTRO」

※その他の対応機種については、当社ウェブサイトにてご確認ください。

▪「OM SYSTEM OM-3 ASTRO」

ボディーマウント光害カットフィルター「BMF-LPC01」ボディーマウントソフトフィルター「BMF-SE01」

製品の詳細、ご購入については以下のサイトをご参照ください

https://jp.omsystem.com/product/dslr/om-omd/om/om3_astro/index.html

本件に関するお問い合わせ先：

カスタマーサポートセンター TEL: 0570-073-000 （ナビダイヤル）

※1 「OM SYSTEM OM-3 ASTRO」 はHα線の透過率を大幅に向上させているため、赤味の強い撮影画像になります

※2 星雲などが放つ光の波長の一つ

※3 三脚での固定撮影の場合、1コマあたりの露出時間は星が点に写る程度のシャッタースピードに設定してください

シーンにより、意図した合成画像が得られない場合があります

星景写真では地上の景色の割合や構図などにより、意図した結果が得られない場合があります

※4 ボディーマウントフィルターは同時に2つ装着できません

※5 焦点距離が短いレンズの場合、周辺の像が流れる場合があります

※6 当社「M.ZUIKO DIGITAL」レンズとの組み合わせでの適合確認済（2026年2月現在）

本リリースに掲載されている社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

本リリースに掲載されている作例は、すべてソフトウェアで画像処理を行っています。

OM SYSTEMについて

OM SYSTEMは、「人生にもっと冒険を」をブランドタグラインに、決定的瞬間を捉える喜びや、想像を超える作品作りなど、映像体験をもっとワクワクする冒険に変えていきます。アウトドアでの使用に応える高い信頼性と機動性、そして優れた描写性能をもつカメラシステムをはじめとする製品や各種セミナーなどを通じて、自然の中で心豊かになる体験を提供し、一人ひとりのアウトドアライフバリューを高めるブランドです。

OM SYSTEMサイト https://www.omsystem.com/ja-jp/

OMデジタルソリューションズ株式会社について

OMデジタルソリューションズは、「世界の人々の心豊かな生活の実現」をミッションに掲げ、多様な価値を創造し社会課題の解決に取り組んでいます。

映像や音声を通じて新しい発見と感動をもたらす「OM SYSTEM」、長年培った技術資産を基盤に産業・学術分野向けソリューションを展開する「OMイノテックス」、そして技術と生産力を活かして光学部品供給、ODM受託を担う「OM光学プレシジョン」の3つのビジネスユニットを軸に事業を展開する企業です。

※2020年10月に設立し、オリンパス株式会社の映像事業を継承しています。

コーポレートサイト https://www.om-digitalsolutions.com/ja/