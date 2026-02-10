ライフスタイルブランド〈NNN〉公式サイトリニューアルオープン＆第２弾イベント開催 あなたに合ったスキンケア体験
対話を通して、自分に合ったライフスタイルとスキンケアルーティンを見つけるブランドNNNが
公式サイトをリニューアルオープンしました。
リニューアルに伴い、
Omotesando Hausで2月11日～4月30日まで期間限定のイベント［Set for Today］を実施します。
イベント参加はNNN公式サイト(https://www.nnnlifestyle.jp/)HAUSページから1:1カウンセリングを予約
今回のイベントでは、
カウンセリングを通じて一人ひとりに合ったスキンケアルーティンをご提案し、その場で実際に製品を試しながら体感していただけます。
「自分の肌に本当に合うケアが分からない」という悩みに寄り添い、専門家によるパーソナルな提案をもとに、自分に合ったスキンケアをご体験いただけます。
今回のイベントの核となるのは、
お客様自身が素肌の状態で、自分に合った製品・ルーティンを実際に試しながら、
NNNと一緒に最適な肌コンディションをつくっていく体験です。
カウンセリングに少し抵抗がある方にも気軽にご体験いただけるよう、
現在の肌状態の把握から、専門家による肌管理方法・ルーティンの提案・製品の使用方法をご案内します。
【参加方法】
NNN公式サイト(https://www.nnnlifestyle.jp/)のHAUSページから1:1カウンセリングをご予約のうえ、
メイクをされていない状態でOmotesando Hausへお越しください。
肌のお悩みを伺いながら、その日のコンディションに合わせたルーティンでスキンケアを進めていきます。
【注意事項】
イベントにご参加予定のお客様には、
オンラインサイトのチャットボットにて事前アンケートへのご回答をお願いしております。
恐れ入りますが、ご予約日前日までにご対応をお願いいたします。
NNNは1対1のカウンセリングを通して、お客様一人ひとりの肌状態やライフスタイルを丁寧に確認し、最適なケア方法をご提案します。
NNN Omotesando Haus
東京都渋谷区神宮前4丁目14-10 HOLON2 1F, 2F｜営業時間 12:00 - 19:00
Contact：03-6910-5353
Online site：https://www.nnnlifestyle.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/nnn.lifestyle.official/