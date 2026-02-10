オンセミ、2025年第4四半期および2025年度の決算を発表

オン・セミコンダクター株式会社自社株買いにより2025年のフリーキャッシュフローのうち14億ドルを還元

オンセミ（本社: 米国アリゾナ州スコッツデール、Nasdaq：ON(https://investor.onsemi.com/)）は、2025年第4四半期および2025年度の決算結果を発表しました。

主なハイライト：

- 第4四半期の売上高は15億3,000万ドル- 第4四半期のGAAPベースの売上総利益率は36.0%、非GAAPベースの売上総利益率は38.2%- 第4四半期のGAAPベースの営業利益率は13.1%、非GAAPベースの営業利益率は19.8%- 第4四半期のGAAPベースの希薄化後1株当たり利益は0.45ドル、非GAAPベースの希薄化後1株当たり利益は0.64ドル- 2025年の営業活動によるキャッシュフローは18億ドル、フリーキャッシュフローは14億ドルで、過去最高となる24%のフリーキャッシュフローマージンを達成

オンセミで社長兼CEOを務めるハッサーン・エルコーリー（Hassane El-Khoury）は、次のように述べています。「主要市場において安定化の兆しが強まる中、当社は規律を持って業務を遂行し、第4四半期は予想通りの結果を出しました。当社は、業界を方向付ける最も重要な技術移行期において成功を収めるために、インテリジェントなパワーおよびセンシング技術への投資を継続しています。当社の戦略は明確です。顧客により高い価値のソリューションを提供し、株主に長期的リターンをもたらすイノベーションを通じて、自動車、産業、AIデータセンター向け電力市場をリードすることです」

オンセミでEVP兼CFOを務めるサド・トレント（Thad Trent）は次のように述べています。「2025年には、14億ドルのフリーキャッシュフローを生み出し、自社株買いを通じて年間フリーキャッシュフローの100%を株主に還元しました。大規模な投資サイクルを経て、新技術の立ち上げが進む中で、財務基盤の強化を継続しています。全社的にコスト構造の大幅な改善を推進することで、今後のオペレーティングモデルにおいて、より大きなレバレッジを生み出しています。当社は引き続きオペレーショナルエクセレンスと利益率の拡大に注力しており、市場環境が好転した際に恩恵を受ける好位置にいます」

2025年第4四半期の事業ハイライト：

- 今後3年間で最大60億ドルの新たな自社株買いプログラムの承認を発表(https://www.onsemi.jp/company/news-media/press-announcements/ja/onsemi-announces-6-billion-share-repurchase-authorization)- 縦型窒化ガリウム(https://www.onsemi.jp/company/news-media/press-announcements/ja/onsemi-unveils-vertical-gan-semiconductors-a-breakthrough-for-ai-and-electrification)（vGaN）パワー半導体を投入し、これらのアプリケーションにおける電力密度、効率、堅牢性の新たなベンチマークを確立- Innoscienceと覚書（MoU）(https://www.onsemi.jp/company/news-media/press-announcements/ja/onsemi-and-innoscience-announce-plans-to-collaborate-to-speed-global-rollout-of-gan-power-portfolio)を締結し、同社の実績ある200mm GaN-on-Siliconプロセスを活用した窒化ガリウム（GaN）パワーデバイスの生産拡大に向けて検討を開始- GlobalFoundries（GF）と新たな協業契約(https://www.onsemi.jp/company/news-media/press-announcements/ja/onsemi-to-develop-next-generation-gan-power-devices-with-globalfoundries)を締結し、650V製品を皮切りに、次世代窒化ガリウム（GaN）パワーデバイスの開発と製造を予定

* 希薄化後発行済株式数は、制限付ストックユニットの権利確定、当社の転換社債型上位劣後債による希薄化株式の増加、株式や転換社債の買戻しや発行、自己株式の売却などの結果により、変動する可能性があります。四半期毎の1株当り平均株価が0％債券は52.97ドル、0.50％債券で103.87ドルを超える期間において、非GAAPベースの希薄化後株数および1株当り当期純利益は、それぞれ0％債券および0.50％債券と同時に発行した当社のヘッジ取引による希薄化への影響を含んでいます。1株当り平均株価が0％債券は52.97米ドルから74.34米ドル、0.50％債券は103.87米ドルから156.78米ドルで、当社のヘッジ取引は0％債券および0.50％債券の希薄化の影響をそれぞれ相殺しています。四半期平均株価が0％債は74.34米ドル、0.50％債は156.78米ドルを超える期間には、これらの債券と同時に発行されたワラントの希薄化の影響も希薄化後発行済株式数に含まれます。GAAPベースおよび非GAAPベースの希薄化後発行済株式数は、当社の前四半期の平均株価または前四半期末日現在の株価のいずれか高い方に基づいて計算されています。

** 特別項目には、必要に応じて、買収にともなう無形固定資産の償却費、棚卸資産の評価性向上費用、購入した仕掛研究開発費、構造改革、資産減損およびその他（純額）、営業権および無形資産減損費用、借入金の期限前償還にともなう利益および損失、非現金支払利息、年金制度およびその他の年金給付数理（利益）およびその他の特別項目などが含まれています。これらの特別項目は、当社の管理外であり、各四半で大きく変動する可能性があります。そのため、当社はこれらの特別項目の個別の影響額や重要性を合理的に見積もり、個別に表示することはできません。同様に非 GAAP ベースの調整表も提供することができません。利用できない調整表には、GAAPに準拠した将来の損益計算書、貸借対照表およびキャッシュフロー計算書が含まれます。このため、当社は非GAAPベースの営業費用見通しを算出するにあたり、特別項目の総額の予測範囲を使用しています。

*** 当社は、これらの非GAAPベースの指標は投資家に対して重要な補足情報を提供するものと考えています。当社はこれらの指標を、社内管理上の目的および期間比較の評価手段として、GAAPベースの指標と併せて使用しています。しかし、当社は非GAAPベースの財務指標のみを当社の業績評価指標として使用することはありませんし、また使用すべきではありません。当社は、非GAAPベースの財務指標が、当社事業の側面を見るための追加的な方法を反映していると考えており、GAAPベースの業績、および当社が公表しているGAAPベースの財務指標との調整表と合わせて考えると、当社の事業に影響を与える要因や傾向をより完全に理解できると考えています。また、非GAAPベースの財務指標は標準化されていないため、たとえ名称が類似していても、これらの財務指標を他社の非GAAPベースの財務指標と比較することは不可能な場合があります。

テレカンファレンス

オンセミ（onsemi）について

オンセミ（Nasdaq: ON）は、より良い未来を築くために、破壊的なイノベーションを推進しています。当社は、自動車と産業用エンドマーケットに注力し、自動車の電動化と安全性、持続可能なエネルギーグリッド、産業オートメーション、5G およびクラウドインフラなどのメガトレンドにおける変化を加速させています。オンセミは、高度に差別化された革新的な製品ポートフォリオにより、世界の最も複雑な課題を解決するインテリジェントなパワーおよびセンシングのテクノロジーを創出し、より安全でクリーンでスマートな世界を実現する方法をリードしています。オンセミは Fortune 500(R) 企業として認められ、またNasdaq-100 Index(R)とS&P 500(R)インデックスに含まれています。オンセミの詳細については、https://www.onsemi.jp をご覧ください。

