【聴講無料】ひろゆき氏、成田 悠輔氏、岸 博幸氏など豪華著名人がリアル登壇 ※²！ビジネスを加速させるヒントが見つかる特別講演のご案内

エバーリッジ株式会社https://www.bizcrew.jp/expo/seminar/dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_tokubetsukouen(https://www.bizcrew.jp/expo/seminar/dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_tokubetsukouen)

AIによるビジネス変革のための展示会「AI World(https://www.bizcrew.jp/expo/ai-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_ai_top)」

DX分野 日本最大級*の展示会「DX 総合EXPO(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_dx_top)」

経営課題解決のための展示会「ビジネスイノベーションJapan(https://www.bizcrew.jp/expo/bij-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_bij_top)」

2月25日(水)～2月27日(金)の3日間、幕張メッセにて開催します、

本展示会併催の特別講演のご案内です。

毎回多くの方にご好評いただいている本講演では業界トップ企業の役員クラスや著名な有識者など

豪華講師陣が登壇し、さまざまなテーマで35講演※ご用意しております。

ぜひ来場登録の上無料でご聴講ください！

※35公演：2026年2月6日時点情報

※²一部講演者は会場での聴講の場合でもオンライン開催となる場合がございます

来場登録はこちら :https://www.bizcrew.jp/expo/entry/dx-tokyo

注目の講演を一部紹介

題名はAIで生成中です※オンラインか現地登壇かAIに決めてもらっている最中です

2026.2.26（木）｜12:30-13:10

経済学者、起業家、イェール大学アシスタント・プロフェッサー

成田 悠輔

＜詳細はこちら＞(https://www.bizcrew.jp/expo/seminar/dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_tokubetsukouen)

生成AIがもたらすビジネスインパクトと最新トレンド

2026.2.26（木）｜9:30-10:10

日本マイクロソフト（株）

業務執行役員 コーポレートソリューション事業本部

Azure ＆AI プラットフォーム統括本部長

小杉 靖

＜詳細はこちら＞(https://www.bizcrew.jp/expo/seminar/dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_tokubetsukouen)

LINEヤフーが描く、顧客体験の未来

2026.2.27（金）｜11:00-11:40

LINEヤフー（株）

DXソリューションユニット

DXディレクションディビジョン部長

奥 亮介

＜詳細はこちら＞(https://www.bizcrew.jp/expo/seminar/dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_tokubetsukouen)

他、豪華講演を多数開催中！

来場登録はこちら :https://www.bizcrew.jp/expo/entry/ai-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_entry

---＜展示会概要＞-------------------------------------------------------

ビジネスイノベーション Japan 2026 春 東京

【構成展】

経営支援 EXPO 働き方改革 week

人材育成・採用支援 EXPO ウェルビーイング EXPO



展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/bij-tokyo



DX 総合EXPO 2026 春 東京

【構成展】

人事・労務DX EXPO 経理・財務DX EXPO

法務DX EXPO マーケティングDX EXPO

営業DX EXPO 業務改革DX EXPO

情報システムDX EXPO



展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo



AI World 2026 春 東京

【構成展】

AI業務改革 EXPO AI開発技術展

AI人材育成 EXPO

AIセキュリティ・ガバナンス EXPO



展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/ai-tokyo



会 期：2026年2月25日(水)～2月27日(金) 10時～17時

会 場：幕張メッセ(１～３・9・10ホール)

主 催：DX 総合EXPO／ビジネスイノベーション Japan／AI World 実行委員会

後 援：（一社）日本デジタルトランスフォーメーション推進協会、

（一社）日本テレワーク協会、（一社）AI・IoT普及推進協会

---------------------------------------------------------------------------