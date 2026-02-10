【聴講無料】ひろゆき氏、成田 悠輔氏、岸 博幸氏など豪華著名人がリアル登壇 ※²！ビジネスを加速させるヒントが見つかる特別講演のご案内
https://www.bizcrew.jp/expo/seminar/dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_tokubetsukouen(https://www.bizcrew.jp/expo/seminar/dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_tokubetsukouen)
AIによるビジネス変革のための展示会「AI World(https://www.bizcrew.jp/expo/ai-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_ai_top)」
DX分野 日本最大級*の展示会「DX 総合EXPO(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_dx_top)」
経営課題解決のための展示会「ビジネスイノベーションJapan(https://www.bizcrew.jp/expo/bij-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_bij_top)」
2月25日(水)～2月27日(金)の3日間、幕張メッセにて開催します、
本展示会併催の特別講演のご案内です。
毎回多くの方にご好評いただいている本講演では業界トップ企業の役員クラスや著名な有識者など
豪華講師陣が登壇し、さまざまなテーマで35講演※ご用意しております。
ぜひ来場登録の上無料でご聴講ください！
※35公演：2026年2月6日時点情報
※²一部講演者は会場での聴講の場合でもオンライン開催となる場合がございます
来場登録はこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/entry/dx-tokyo
注目の講演を一部紹介
題名はAIで生成中です※オンラインか現地登壇かAIに決めてもらっている最中です
2026.2.26（木）｜12:30-13:10
経済学者、起業家、イェール大学アシスタント・プロフェッサー
成田 悠輔
＜詳細はこちら＞(https://www.bizcrew.jp/expo/seminar/dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_tokubetsukouen)
生成AIがもたらすビジネスインパクトと最新トレンド
2026.2.26（木）｜9:30-10:10
日本マイクロソフト（株）
業務執行役員 コーポレートソリューション事業本部
Azure ＆AI プラットフォーム統括本部長
小杉 靖
＜詳細はこちら＞(https://www.bizcrew.jp/expo/seminar/dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_tokubetsukouen)
LINEヤフーが描く、顧客体験の未来
2026.2.27（金）｜11:00-11:40
LINEヤフー（株）
DXソリューションユニット
DXディレクションディビジョン部長
奥 亮介
＜詳細はこちら＞(https://www.bizcrew.jp/expo/seminar/dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_tokubetsukouen)
他、豪華講演を多数開催中！
来場登録はこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/entry/ai-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_entry
---＜展示会概要＞-------------------------------------------------------
ビジネスイノベーション Japan 2026 春 東京
【構成展】
経営支援 EXPO 働き方改革 week
人材育成・採用支援 EXPO ウェルビーイング EXPO
展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/bij-tokyo
DX 総合EXPO 2026 春 東京
【構成展】
人事・労務DX EXPO 経理・財務DX EXPO
法務DX EXPO マーケティングDX EXPO
営業DX EXPO 業務改革DX EXPO
情報システムDX EXPO
展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo
AI World 2026 春 東京
【構成展】
AI業務改革 EXPO AI開発技術展
AI人材育成 EXPO
AIセキュリティ・ガバナンス EXPO
展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/ai-tokyo
会 期：2026年2月25日(水)～2月27日(金) 10時～17時
会 場：幕張メッセ(１～３・9・10ホール)
主 催：DX 総合EXPO／ビジネスイノベーション Japan／AI World 実行委員会
後 援：（一社）日本デジタルトランスフォーメーション推進協会、
（一社）日本テレワーク協会、（一社）AI・IoT普及推進協会
---------------------------------------------------------------------------