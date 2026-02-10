株式会社NTTコノキューの事業移管と清算について
株式会社NTTコノキュー
[表: https://prtimes.jp/data/corp/110582/table/154_1_d6fb2c865f9ab25838da26449ac8ad5e.jpg?v=202602101051 ]
株式会社NTTコノキュー（以下、コノキュー）はXR事業を株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）へ移管し、会社を清算することといたしましたのでお知らせいたします。
清算に伴い、当社が保有していた株式会社NTTコノキューデバイス（以下、コノキューデバイス）、株式会社ジーン（以下、ジーン）の株式をドコモに譲渡いたします。コノキューデバイス、ジーンは本件後もこれまで通り事業を継続いたします。
当社のXR事業は、これまでの事業活動で培った知見を活かし、新たな体制のもと、継続・推進を図ってまいります。
これまでご愛顧いただきましたみなさまに深く感謝申し上げます。
１．事業移管・ 清算の理由
当社は、NTTグループにおけるXR事業のさらなる推進を目的に、2022年10月1日に事業を開始いたしました。しかしながら、事業環境の変化などにより、当初想定した事業モデルの確立をめざすよりも、当社の事業活動で得られた知見をドコモグループに引継いで事業展開を行った方が今後の拡大が見込めると判断したため、会社を清算することといたしました。現在当社で提供しているXR事業はドコモに移管し継続して提供してまいります。
２．コノキューの概要
３．事業移管・再編スキーム
４．清算の日程
2026年3月31日（火） コノキュー解散・事業移管完了
2026年6月末 コノキュー清算結了（予定）
本件に関する報道機関からのお問い合わせ先
2026年3月31日まで
株式会社NTTコノキュー
ビジネスデベロップメント部門
info-corp@ml.nttqonoq.com
2026年４月1日以降
株式会社NTTドコモ
カンパニーコーポレート部 XR推進担当
sl-xr@ml.nttdocomo.com