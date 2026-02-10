つくる地所株式会社、福岡支店を本格始動

トグルホールディングス株式会社

「不動産業界における属人知の超克を礎として、産業社会に革命をもたらす。」をミッションに各産業のAI化を推進するトグルホールディングス株式会社（東京都港区、代表取締役CEO:伊藤嘉盛）のグループ会社、つくる地所株式会社（東京都港区、代表取締役社長：山崎聡史）は、2026年2月1日付で福岡支店の本格運営を開始いたしましたので、お知らせいたします。

福岡支店 概要

所在地: 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神一丁目13番2号 福岡興銀ビル9階

電話: 092-517-7970

支店長: 川口 翼（かわぐち つばさ）

副支店長: 矢山 大地（ややま だいち）

支店本格始動の背景と役割

当社は、九州エリアにおける事業展開の強化を目的に、この度、福岡支店の本格運営を開始いたしました。

福岡支店は、「土地をつくる、まちをつくる、ともにつくる。」という当社ミッションを九州エリアで具体化する不動産開発拠点です。

AIを活用した土地の潜在価値分析や用地情報の集積を通じて、まちづくりの新たな機会を創出するとともに、複数地権者と協働した再開発・土地再生プロジェクトを推進します。

地域の地権者、行政、事業パートナーと連携しながら、単なる土地取引にとどまらない、価値と安全性を兼ね備えた持続可能な街づくりを九州各地で実現してまいります。

今後の展開

今後も、地域に根ざした不動産開発を通じて、お客様のニーズにお応えし、九州エリアにおける事業展開を加速してまいります。

会社概要

【つくる地所株式会社】

社名 ：つくる地所株式会社

所在地 ：東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー 36階

創業 ：1978年2月

代表者 ：代表取締役 山崎 聡史

事業内容：不動産開発、不動産投資

HP ：https://tsukuru-jisho.co.jp/

【トグルホールディングス株式会社】（グループ親会社）

社名 ：トグルホールディングス株式会社

所在地 ：東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー 36階

設立 ：2020年6月

代表者 ：代表取締役CEO 伊藤 嘉盛

事業内容：不動産開発をはじめとする産業構造の変革を担う「AI共創プラットフォーム事業」

HP ：https://toggle.co.jp



