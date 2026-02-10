【好評につきアンコール開催決定】『フォロワー1,000人以下でも反響を生んだ 不動産SNSの裏側』を2月19日(木)に開催

日本情報クリエイト株式会社

不動産テックを推進する日本情報クリエイト株式会社（本社：宮崎県都城市、代表取締役社長：辻村 都雄、証券コード：4054）は、2026年2月19日(木)に、不動産会社様向け無料オンラインセミナー『フォロワー1,000人以下でも反響を生んだ 不動産SNSの裏側』をアンコール開催いたします。



本ウェビナーでは、不動産会社様のSNS運用において多く寄せられる “投稿しても反響に繋がらない” “投稿設計が分からない” “SNSに割ける時間や人員が足りない” といった課題に対し、フォロワー1,000人以下のアカウントでも実際に反響を獲得した運用ノウハウを、Instagram・TikTokの事例とともに解説します。





ウェビナーに申し込む :
https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_260219/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=websyukyakupro_consul-semina_sns_lowfollow_success_encore

■ウェビナー内容


近年、不動産会社様の集客手法としてSNS活用の重要度が大きく高まっています。


しかし、




SNSに投稿しても反響につながらない


Instagram／TikTokをどう運用すべきかわからない


少人数体制でSNS運用の時間・ノウハウが不足している




といった課題を抱える企業様は少なくありません。




そこで本ウェビナーでは、不動産会社様のSNS運用を日々支援している弊社WEBコンサルタントが、フォロワー1,000人以下でも反響を生んだ投稿設計の考え方や、成功事例から見えるSNS運用のポイントをわかりやすく解説いたします。




・ 不動産会社が抱えるSNSの3大課題


・ Instagramで“成約”まで繋がった成功事例


・ TikTokで5,000～10,000回再生を獲得したアカウント運用事例


・ WEB集客PROのSNS運用代行サービス紹介


・ フォロワー1,000人以下でも反響を生む3つのポイント



■ウェビナー詳細


タイトル：フォロワー1,000人以下でも反響を生んだ 不動産SNSの裏側




開催日：2026年2月19日（木）


開催時間：


1回目：14:00～14:45


2回目：17:00～17:45


※両回とも同一内容、どちらかご都合のよい時間帯にご参加ください。


※こちらの内容は2025年12月15日に開催したウェビナーの再配信となります。




参加費：無料


会場：オンライン開催（Microsoft Teams使用・事前登録制）


※全国どこからでもご参加可能です。


※お申込み完了後、参加URLを自動送付いたします。



■参加登録方法


ウェビナーに参加するには、事前にオンラインでの申し込みが必要です。


以下のリンクより登録をお願い申し上げます。



■ウェビナー参加に向けて準備いただくもの


・インターネットに接続可能なパソコンまたはタブレット


・イヤホン


・Microsoft Teamsのインストール（アプリ使用推奨）



■WEB集客PROとは




WEB集客PROは、不動産会社向けに特化した定額制のWEB集客支援サービスです。


WEBサイト運用、WEBコンサルティング、Web広告運用、SEO、SNS運用、360°パノラマ画像の撮影等、幅広くお客様をサポートいたします。



詳細はこちら :
https://www.n-create.co.jp/pr/l/web-attract-pro/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=websyukyakupro_consul-semina_sns_lowfollow_success_encore
お問い合わせはこちら :
https://www.n-create.co.jp/contact/inquiry/web-attract-pro?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=websyukyakupro_consul-semina_sns_lowfollow_success_encore


■日本情報クリエイトについて


日本情報クリエイトは、31年以上にわたる不動産業界向けのITソリューション提供を通じて、不動産業界の課題解決を支援している企業です。これからも、業界の発展を支えるIT技術の提供を続けてまいります。




会社概要


会社名：日本情報クリエイト株式会社 | 東証グロース（証券コード：4054）


所在地：宮崎県都城市上町13街区18号


代表者：代表取締役社長 辻村 都雄


URL：https://www.n-create.co.jp/