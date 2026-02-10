【好評につきアンコール開催決定】『フォロワー1,000人以下でも反響を生んだ 不動産SNSの裏側』を2月19日(木)に開催

日本情報クリエイト株式会社

不動産テックを推進する日本情報クリエイト株式会社（本社：宮崎県都城市、代表取締役社長：辻村 都雄、証券コード：4054）は、2026年2月19日(木)に、不動産会社様向け無料オンラインセミナー『フォロワー1,000人以下でも反響を生んだ 不動産SNSの裏側』をアンコール開催いたします。

本ウェビナーでは、不動産会社様のSNS運用において多く寄せられる “投稿しても反響に繋がらない” “投稿設計が分からない” “SNSに割ける時間や人員が足りない” といった課題に対し、フォロワー1,000人以下のアカウントでも実際に反響を獲得した運用ノウハウを、Instagram・TikTokの事例とともに解説します。

■ウェビナー内容

ウェビナーに申し込む :https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_260219/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=websyukyakupro_consul-semina_sns_lowfollow_success_encore

近年、不動産会社様の集客手法としてSNS活用の重要度が大きく高まっています。

しかし、

SNSに投稿しても反響につながらない

Instagram／TikTokをどう運用すべきかわからない

少人数体制でSNS運用の時間・ノウハウが不足している

といった課題を抱える企業様は少なくありません。

そこで本ウェビナーでは、不動産会社様のSNS運用を日々支援している弊社WEBコンサルタントが、フォロワー1,000人以下でも反響を生んだ投稿設計の考え方や、成功事例から見えるSNS運用のポイントをわかりやすく解説いたします。

・ 不動産会社が抱えるSNSの3大課題

・ Instagramで“成約”まで繋がった成功事例

・ TikTokで5,000～10,000回再生を獲得したアカウント運用事例

・ WEB集客PROのSNS運用代行サービス紹介

・ フォロワー1,000人以下でも反響を生む3つのポイント

ウェビナーに申し込む :https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_260219/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=websyukyakupro_consul-semina_sns_lowfollow_success_encore

■ウェビナー詳細

タイトル：フォロワー1,000人以下でも反響を生んだ 不動産SNSの裏側

開催日：2026年2月19日（木）

開催時間：

1回目：14:00～14:45

2回目：17:00～17:45

※両回とも同一内容、どちらかご都合のよい時間帯にご参加ください。

※こちらの内容は2025年12月15日に開催したウェビナーの再配信となります。

参加費：無料

会場：オンライン開催（Microsoft Teams使用・事前登録制）

※全国どこからでもご参加可能です。

※お申込み完了後、参加URLを自動送付いたします。

ウェビナーに申し込む :https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_260219/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=websyukyakupro_consul-semina_sns_lowfollow_success_encore

■参加登録方法

ウェビナーに参加するには、事前にオンラインでの申し込みが必要です。

以下のリンクより登録をお願い申し上げます。

■ウェビナー参加に向けて準備いただくもの

・インターネットに接続可能なパソコンまたはタブレット

・イヤホン

・Microsoft Teamsのインストール（アプリ使用推奨）

ウェビナーに申し込む :https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_260219/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=websyukyakupro_consul-semina_sns_lowfollow_success_encore

■WEB集客PROとは

WEB集客PROは、不動産会社向けに特化した定額制のWEB集客支援サービスです。

WEBサイト運用、WEBコンサルティング、Web広告運用、SEO、SNS運用、360°パノラマ画像の撮影等、幅広くお客様をサポートいたします。

詳細はこちら :https://www.n-create.co.jp/pr/l/web-attract-pro/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=websyukyakupro_consul-semina_sns_lowfollow_success_encoreお問い合わせはこちら :https://www.n-create.co.jp/contact/inquiry/web-attract-pro?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=websyukyakupro_consul-semina_sns_lowfollow_success_encore

■日本情報クリエイトについて

日本情報クリエイトは、31年以上にわたる不動産業界向けのITソリューション提供を通じて、不動産業界の課題解決を支援している企業です。これからも、業界の発展を支えるIT技術の提供を続けてまいります。

会社概要

会社名：日本情報クリエイト株式会社 | 東証グロース（証券コード：4054）

所在地：宮崎県都城市上町13街区18号

代表者：代表取締役社長 辻村 都雄

URL：https://www.n-create.co.jp/