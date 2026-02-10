（株）アスプルンド、「JAPAN SHOP 2026」に出展

株式会社 ワールド

ワールドグループで家具の企画・輸入・販売を手がける株式会社アスプルンドは、2026年3月3日（火）から3月6日（金）までの4日間、東京ビッグサイトで開催される第55回 店舗総合見本市「JAPAN SHOP 2026」に出展いたします。

本イベントでは、魅力的な店舗や街づくりのための最新の空間デザイン、ディスプレー、サイン、グラフィックス、内外装材、店舗設備・什器、空間演出機器などを紹介します。アスプルンドの展示ブースでは、衣料廃材をアップサイクルしたサステナブルボード「STELAPOP BOARD（ステラポップボード）」を使用した家具を中心にご紹介し、アパレルやコスメ向けの什器や腰壁の活用例とともに、素材の質感や加工性能を実際にご体感いただけます。

ステラポップは⾐料廃材とは思えない鮮やかなカラーと豊かな表情が特徴

ステラポップボードは、色ごとに分別・保管されたデニム端材を使用して作られており、衣料廃棄材とは思えない鮮やかなカラーと豊かな表情を持ち合わせています。華やかでポップな柄や、ブルーデニムの味わいが残る柄、シルク糸で石目を表現した大理石風の柄など、全8柄を4×8板（1220×2430mm）のサイズでご用意しています。木材と同様の加工が簡単で、店舗什器や腰壁などの内装材としても幅広く使用可能です。

展示ブースでは、販売しているステラポップの家具やOSEの小物に加え、アパレルやコスメ向けのリテール什器や腰壁の活用例、加工方法を紹介する動画をご覧いただけます。素材の質感や加工性能を実際にご体感いただける機会です。

第55回 店舗総合見本市 「JAPAN SHOP 2026」

日程：3月3日（火）～ 6日（金）10:00～17:00 ＊最終日は16:30まで

会場：東京国際展示場「東京ビッグサイト」西展示棟（東京都江東区有明3-11-1）

小間番号：JS1319（アスプルンド/STELAPOP）

※来場の際は、公式サイトより事前登録のうえお越しください

https://www.japan-shop.jp/

STELAPOP by ASPLUND

「未来のために、自然を愛し、地球を守る」をコンセプトに、デニムの端切れに美しい命を吹き込むことで、サーキュラーエコノミーを目指すブランドです。その生みの親であるSITEX（サイテックス）社は、2005年にベトナムのホーチミンで創業し、主に欧米のブランド向けにデニム製品を提供しています。同社は、早くから環境対策に取り組み、太陽光パネルの設置による年間2,000トン以上のCO2削減や、一日の工場排水の98％を再利用できる廃水処理施設、バイオマス発電など、先進的なサステナブル工場であることを特長としています。

＜会社概要＞ https://www.asplund.co.jp/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2439/table/1884_1_dda6119ec84bf46dae6c737793862730.jpg?v=202602100851 ]