日本で働くバイリンガル人材の悩みを笑いで吹き飛ばす！　Daijob×イギリス人コメディアンBJ Fox　渋谷「Tokyo Comedy Bar」でスペシャルライブを開催

ビジネス・プロフェッショナル×バイリンガルのための転職・求人情報サイト「Daijob.com」を展開するヒューマングローバルタレント株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：横川 友樹、以下「当社」）は、イギリス人コメディアンのBJ Fox氏およびコメディクラブ「Tokyo Comedy Bar」と共同で、2026年2月26日（木）に、スペシャルライブイベントを開催します。

【本件のポイント】

■2026年2月26日（木）に、Daijob.comがイギリス人コメディアンBJ Fox氏と渋谷のTokyo Comedy Barでスペシャルイベントを開催

■本イベントは、「転職・職場」をテーマに行われ、BJ Fox氏によるバイリンガル人材ならではの悩み相談も実施される

【本件の概要】

Daijob.comのメインユーザーであるバイリンガル人材が働く職場において、それぞれ違う背景を持ち合わせた社員同士が共に仕事に向き合うなかで、異文化間の違いやとまどい、コミュニケーションのギャップは絶えません。例えば、外国人社員が驚く「ハンコ文化」や日本人社員が英語環境で直面する「会議での沈黙」など、日々の業務に潜むストレスは、時として生産性や定着率にも影響を及ぼします。

本イベントでは、これらを“悩み”や“ストレス”のままで終わらせず、スタンダップコメディの力で「共有できる笑い」へ昇華させることで、異文化理解の促進とポジティブなキャリア形成を支援していきます。イベント当日は、スタンダップコメディアンによる「転職・職場」をテーマにしたコメディが披露されます。さらに、Daijob.com会員から、事前に募集した仕事の悩み相談を、BJ Fox氏がその場で“笑い”に変え、その体験を通じて客観視することで、日々の活力に変えていける機会を提供いたします。

【開催概要】

日時：2026年2月26日（木）21:00～22:30

会場：Tokyo Comedy Bar

東京都渋谷区道玄坂1-5-9 ザ・レンガビル3F

https://www.tokyocomedybar.com/

出演者：BJ Fox、マイヤ、Yo、ピカ&リョウ（Daijob）、他

テーマ：転職・職場ネタスペシャル（BJ Fox氏による「ワークライフ相談コーナー」あり）

チケット料金：3500円（Daijob.comの会員は、割引コードの利用で2500円）＋1ドリンク代別

（※割引コードは、2/24までにDaijob.comのメルマガ登録済みの方へ、メールにてお送りします）

チケット購入ページ：https://fienta.com/baku-show-163028

■Tokyo Comedy Barについて

渋谷駅から徒歩1分の場所に位置する、スタンダップコメディショーを楽しめるコメディクラブです。日本内外で活躍するコメディアンのショーを毎日、クラフトビールと共に楽しめます。



■BJ Fox氏について

MC・ナレーター、俳優、脚本家・スタンダップコメディアン、Tokyo Comedy Bar創業者。

ポッドキャスト「裏技英語」、芸人・石井てる美と共演パーソナリティ

著書：『BJ Fox流「笑い」で切り抜けるサバイバル英語術』（2025年11月20日発売）

http://www.bjfox.jp

■ヒューマングローバルタレント株式会社について

ビジネス・プロフェッショナル×バイリンガルのための転職・求人情報サイトDaijob.comは、1998年のオープンより日本を中心に、累計登録者数87万人、求人掲載数常時11,000件以上と、世界27カ国、のべ9,400社以上の外資・日系グローバル企業から高い評価を得てきました。他にも海外転職専門の「Working Abroad」の運営や、ダイレクトリクルーティング、多言語で対応可能なRPO（採用代行）を含め、企業と求職者との効率的なオンラインマッチングの場を提供しています。

■ヒューマングループについて

ヒューマングループは、教育事業を中核に、人材、介護、保育、IT、美容、スポーツと多岐にわたる事業を展開し、2025年4月に創業40周年を迎えました。1985年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を経営理念に掲げ、各事業の強みを生かし、連携しながらシナジーを最大限に発揮する独自のビジネスモデルにより、国内340拠点以上、海外4カ国5法人のネットワークでお客様に質の高いサービスを提供しています。

●ヒューマンホールディングス ウェブサイト：https://www.athuman.com/

会社概要

ヒューマングローバルタレント株式会社

●代表者：代表取締役 横川 友樹 ●所在地：東京都新宿区西新宿7丁目5番25号 西新宿プライムスクエア2F

●事業内容：バイリンガルに特化した就職・転職の求人広告事業、イベント事業

●資本金：1,000万円 ●URL：https://corp.daijob.com/ ●運営サイト：https://www.daijob.com