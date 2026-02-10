MWC Barcelona 2026へ出展します

株式会社ミックウェア

ミックウェアグループ（以下「ミックウェア」）は、2026年3月2日よりスペイン バルセロナで開催される、世界最大のモバイル関連技術の展示イベント「MWC Barcelona 2026」へ出展いたします。

Share the Dynamic Future of a Vivid 3D Space!

ミックウェアブース: ホール6, 6F46 ※ブースはイメージ図です。鮮やかな3D空間が創り出す、ダイナミックな未来を体感しよう！

ミックウェアのビジョンと『Dynamic Share Map』の進化： ミックウェアは、MWC Barcelona 2026において、昨年の同イベントでの初めての発表に続き、『Dynamic Share Map』の最新の開発成果を公開します。この3Dプラットフォームは、当社のMvcubeサービスやユーザー投稿などの現場から届く視覚・空間データを収集し、それらをダイナミックな3D空間へと変換するものです。

今回の展示でミックウェアは、次世代のロケーションベースドサービス（LBS）の核となるべく開発された、直感的で表現力豊かな3D空間プラットフォームをお見せします。デジタルとフィジカルが融合する未来を、ぜひいち早くご体感ください。

＊Location Based Service（ロケーションベースドサービス）とは

利用者の現在地情報を取得し、その位置情報に基づいて地図配信、経路案内、マーケティング、SNS、ゲームなど様々な情報を提供するサービスです。

■MWC Barcelona 2026 開催概要

会期 2026年3月2日～2026年3月5日

会場 スペイン バルセロナ Fira Gran Via（フィラ‧グランビア）

展示場所 6F46(ホール6)

主催 GSM Association

MWC公式サイト https://www.mwcbarcelona.com/

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、1995年米国私的証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）の「セーフハーバー条項」に基づく将来見通しに関する記述（forward-looking statements）が含まれています。これらの将来見通しに関する記述は、「予定である」「期待している」「予想している」「目指している」「将来の」「意図している」「計画している」「考えている」「見積もっている」「可能性がある」等の表現、またはこれらに類似する用語によって識別される場合があります。これらの記述は、発表日現在における当社の予想および見解に基づくものであり、既知および未知のリスクや不確実性、その他当社の管理が及ばない要因により、実際の結果が将来見通しに関する記述により明示または暗示された内容と大きく異なる可能性があります。本プレスリリースに記載されている情報は、発表日現在のものであり、当社は、適用される法令により求められる場合を除き、将来見通しに関する記述を更新または修正する義務を負うものではありません。