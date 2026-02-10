特急リバティ＆りょうもう号を貸切で移動！体験は“本物づくし”　体験型一時保育プログラム「駅いく」×「探いく」を初の同時開催

株式会社あすいく

一時保育検索・予約サービス「あすいく」を運営する株式会社あすいく（本社：東京都港区、代表取締役：幸脇 啓子）は、2026年2月21日（土）に、東武グループと連携し、体験型一時保育プログラム「駅いく」と「探いく」を同日に開催する特別企画を実施します。「駅いく」と「探いく」を同時開催するのは、あすいくとして初の取り組みとなります。

■東武グループ協力の特別企画！とうきょうスカイツリー駅発着、行きは「リバティ」、帰りは「りょうもう号」を貸切移動

本企画は、東武グループの事業共創プログラム「TOBU Open Innovation Program」の一環として、鉄道・沿線事業を通じて地域に根ざした取り組みを展開する同グループとの協業により実現しました。実際の鉄道車両や駅、沿線施設を舞台に、“本物の現場”を活かした体験を提供します。

このたびの最新企画では、とうきょうスカイツリー駅を発着地に、行きは「リバティ」、帰りは「りょうもう号」を貸切で運行。異なる2種類の特急列車に乗車できる、移動時間も特別な体験となる行程です。

■初の同時開催！駅員さんのお仕事体験が出来る「駅いく」と、東武動物公園をたっぷり楽しめる「探いく」

今回は、鉄道や駅を舞台にした「駅いく」と、施設を探検しながらバックヤード見学やお仕事体験ができる「探いく」という、異なる2つのシリーズを初めて同時開催します。

「駅いく」コースでは、駅を舞台に、アナウンス体験や発券機の裏側、駅長室の見学など、普段は入ることのできない場所に触れながら、鉄道を支える仕事や仕組みを学びます。「探いく」コースでは、動物園のバックヤードでホワイトタイガーの餌やり体験を行い、飼育係と一緒に園内を巡りながら、動物の生態や飼育について学びます。

一時保育の経験豊富な保育士がお子さまをしっかりお預かり。ランチも付いて、お友だちと一緒に楽しく過ごし、特別な体験を提供します。お子さまがとびっきりの大冒険を楽しんでいる5時間、ママやパパはゆっくりと自分時間をお過ごしください。

■ イベント概要

名称：駅いく × 探いく ― 貸切列車に乗って東武動物公園駅へ！

開催日時：2026年2月21日（土）9:30～14:30 ※各コース共通

集合場所：とうきょうスカイツリー駅東改札口

対象：年中～小学1年生（2018年4月2日～2021年4月1日生まれ）

定員：「駅いく」コース、「探いく」コース 各24名（先着順）

参加費：20,000円 （税込）

※参加費には、Tシャツ、ランチ、傷害保険、乗車賃、入園料・えさ代が含まれています（集合場所までの交通費は含まれません）

申し込み締切：2026年2月18日(水) 17:00まで

URL：https://parent.asuiku.net/ekiiku-taniku_tobuzoo_260221

体験内容（当日の流れ）

すべてのプログラムに一時保育の経験豊富な保育士が同行します。プログラム中は保護者の皆さまはご自由にお過ごしいただけます。その日のお子さまの様子は、保育士から写真付きの連絡帳でお伝えします。

《 「駅いく」コース 》 駅員さんのお仕事体験！

・とうきょうスカイツリー駅東改札口前 集合／お子さまお預かり

・とうきょうスカイツリー駅から臨時列車に乗車

・東武動物公園駅に到着

・駅員さんのお仕事体験

・駅員さんのいる事務所の裏側見学

・駅員さんとのお話タイム

・駅や電車のアクティビティ

・臨時列車に乗車

・とうきょうスカイツリー駅 解散

《 「探いく」コース 》 東武動物公園で餌やり体験！

・とうきょうスカイツリー駅東改札口前 集合／お子さまお預かり

・とうきょうスカイツリー駅から臨時列車に乗車

・東武動物公園駅に到着、バスに乗って、動物公園へ

・動物園のバックヤードで”ホワイトタイガー”の餌やり体験

・シールラリーをしながら、飼育係さんと一緒に園内を歩いて動物観察

・臨時列車に乗車

・とうきょうスカイツリー駅 解散

■あすいくの大人気企画「駅いく」、「探いく」とは

当社は、マッチングプラットフォームに加え、2023年より駅や百貨店、企業などの「仕事の現場」で実施する“ほんもの体験”と保育を組み合わせた「体験型一時保育プログラム」として「駅いく」「探いく」「カーいく」シリーズを展開しています。同プログラムは、休日に保育士がお子さまをお預かりして特別な体験を提供するとともに、その間の保護者が自由な時間を過ごすことができるサービスです。

なかでも、鉄道や駅を舞台にした「駅いく」は、これまで満席・キャンセル待ちが続くほどの人気で、保護者の満足度は平均9.6点（10点満点）、リピート参加率6割超と非常に高い評価をいただいています。また、協業企業との連携も全国へ広がりを見せています。

■「TOBU Open Innovation Program」について

スタートアップをはじめとする様々な企業との事業共創を促進するプログラムとして、2021年11月より実施しています。主に東武グループの観光アセットを活用した事業検証並びに事業化の支援を行うことで、東武グループが注力する観光産業の課題解決や沿線価値の更なる向上を目指しています。

なお、東武グループとの事業共創のご提案は以下のサイトより通年募集しています。

TOBU Open Innovation Program 応募サイト：https://www.tobu.co.jp/corporation/tobu-oi/

■株式会社あすいくについて

株式会社あすいくは” 託児”をキーワードに、保護者も子どももWell-beingな社会づくりをめざして、LINEから1分で一時保育先が見つかるマッチングプラットフォーム「あすいく」を運営しています。

2023年からは、マッチングプラットフォームに加え、駅や百貨店、企業など、「仕事の現場」「ほんもの」に保育をかけあわせ、子どもたちが保育士のサポートの下、現場だからこそのワクワク魅力的なほんもの体験ができる「体験型保育」をスタートしました。なかでも駅を活用した「駅いく」は、満席＆キャンセル待ちになるほどの人気です。保護者の満足度は平均9.6点（10点満点）、リピート参加率も6割超と高い評価を得ており、協業企業との連携も広がりをみせています。

＜会社概要＞

会社名：株式会社あすいく

所在地：東京都港区虎ノ門 ２-２-１ 住友不動産虎ノ門タワー２F Ｇ-ＳＴＡ ＳＱＵＡＲＥ

代表取締役：幸脇啓子

設立日：2017年12 月

事業内容：一時保育検索・予約サービス「あすいく」の開発・運営、体験型保育サービスの提供

ＵＲＬ： https://ad.asuiku.net/