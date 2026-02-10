EC商品の受取/返品カウンター「トルダス」で、小田急百貨店オンラインショッピングで購入した商品の受取サービスを開始

株式会社丸井グループ

株式会社丸井グループの物流事業会社、株式会社ムービング（本社：埼玉県戸田市、代表取締役社長：伊賀山 真行、以下ムービング）は、2026年2月11日（水）より、「小田急百貨店オンラインショッピング」でご購入いただいた商品を、マルイ・モディ店舗の「トルダス」で受取ができるサービスを開始いたします。

■オンラインとオフラインをつなぐ、環境にもやさしいサービス「トルダス」

丸井グループの「トルダス（trds）」は、マルイ・モディ店内のカウンターで、複数ECサイトの商品受取・返品・発送を一括で行えるサービスです。店頭で開梱ができ、その場で返品まで完結できるため、ネットショッピングの不安や手間を大幅に軽減し、より快適な購買体験を提供します。また、通勤・通学・お買物などのついでに立ち寄れる利便性の高さが支持されています。

また、「トルダス」は、再配達の削減や梱包資材の再利用・削減を通じて、環境負荷の低減にも貢献しています。利便性とサステナビリティを両立したこの仕組みは、「リアル店舗を通じてECとお客さまをつなぐ、新しいECインフラ」として、より快適で地球にやさしいショッピング体験をご提供します。

■「小田急百貨店オンライン」と「トルダス」が提供する受取体験

今回、「トルダス」の一部サービスが新たに「小田急百貨店オンライン」でもご利用いただけるようになり、購入した商品をマルイ・モディ各店舗で受け取れるようになりました。百貨店ならではの検品・品質管理を保ちながら、無理のないスピードで店舗に届ける設計により、利便性と安心感、そして環境への配慮をバランスよく両立しています。

通勤・通学・お買物などのついでに立ち寄れる“生活動線上での受取”が可能となり、自宅での受取待ちや再配達の手間を軽減。さらに、受取時にその場で商品を開梱し状態を確認できる安心感も加わることで、EC利用時の体験がより快適になります。

「小田急百貨店オンライン」をご利用のお客さまにとっては、受取場所の選択肢が広がり、ご都合に合わせて商品を受け取れるようになります。また、「トルダス」ならではの手軽さや、環境に配慮したお買物スタイルを選べる点も魅力です。マルイ・モディをご利用のお客さまにとっても、トルダスを通じて商品を受け取れるECが増え、ショッピングを楽しんでいただけます。

小田急百貨店オンラインと丸井グループは、オンラインとオフラインをシームレスにつなぐことで、より便利で心地良く、環境にもやさしいショッピング体験をお届けしていきます。

■丸井グループが「トルダス」を展開する背景

今回の取り組みは、当社グループが重要なテーマとして掲げる「将来世代の未来を共につくる」および 重点項目の「脱炭素社会の実現」に資するものです。子どもたちが安心して暮らし続けられる社会や、地球環境へ負荷をかけない持続可能なライフスタイルを実現するうえで、企業が果たす役割はますます大きくなっています。本取り組みは、そうした将来世代へのインパクト創出を、事業を通じて具体的に推進するものです。

■サービス概要

開 始 日 ：2026年2月11日（水）

対 象 品 ：コスメ（約2,000種）

配 送 料 ：無料

受取店舗：17店舗

有楽町マルイ、新宿マルイ 本館、渋谷モディ、上野マルイ、北千住マルイ、錦糸町マルイ、中野マルイ、吉祥寺マルイ、国分寺マルイ、町田マルイ、マルイファミリー溝口、海老名マルイ、戸塚モディ、大宮マルイ、マルイファミリー志木、草加マルイ、柏モディ

※「小田急百貨店オンライン」でご購入のお品物は、トルダスでの返品は承れません

