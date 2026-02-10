胸キュンが止まらない(ハート)『花ざかりの君たちへ』『正反対な君と僕』など、新作ラブコメアニメ5作品をバレンタイン当日2月14日（土）に「ABEMA」で20時間超無料一挙放送決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、「ABEMAで過ごすバレンタイン(ハート)」と題し、バレンタイン当日2月14日（土）午前10時より、新作ラブコメアニメを20時間無料一挙放送いたします。

本企画では、現在放送中の新作冬アニメの中から、バレンタインにぴったりのラブコメ作品を厳選し、20時間にわたる無料一挙放送を実施。胸キュン必至のラインナップでお届けします。

ラインナップは、アイドル×オタク少女のすれ違いラブコメディ『多聞くん今どっち！？』、幼馴染との素直になれない恋模様を描く“最旬幼馴染ラブコメ”『幼馴染とはラブコメにならない』、“二人の王子”の出会いから始まる、きらめく青春ラブストーリー『うるわしの宵の月』、大人気少女漫画が原作で実写ドラマでも一世を風靡した名作ラブコメディの待望のアニメ化『花ざかりの君たちへ』、そして、“正反対”な二人の恋を繊細に描く“等身大ラブコメディ”『正反対な君と僕』の全5作品です。

ぜひバレンタインは「ABEMA」で、最新ラブコメアニメを無料でお楽しみいただき、胸キュンなひとときをお過ごしください。

■「ABEMAで過ごすバレンタイン(ハート)」新作ラブコメアニメ20時間無料一挙放送 概要

▼『多聞くん今どっち！？』#1-6

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月14日（土）午前10時～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/D4dKiXerVsCoif

※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『幼馴染とはラブコメにならない』#1-6

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月14日（土）午後1時～、2月15日（日）朝5時～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/Cf9xx2P8CryYF9

（URLは2月14日（土）の回）

※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『うるわしの宵の月』#1-5

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月14日（土）午後4時～、2月15日（日）朝8時～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/DjjGkJGpkTCjtK

（URLは2月14日（土）の回）

※放送後1週間、バレンタイン企画として無料でお楽しみいただけます。

※クール期間中、最新話まで全話がいつでも無料となります。

▼『花ざかりの君たちへ』#1-6

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月14日（土）夜6時30分～、2月15日（日）午前10時30分～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/Cf9xvCgbM2pRju

（URLは2月14日（土）の回）

※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『正反対な君と僕』#1-5

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月14日（土）夜9時30分～、2月15日（日）午後1時30分～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/Cf9xvDF1BHYfCK

（URLは2月14日（土）の回）

※放送後1週間、バレンタイン企画として無料でお楽しみいただけます。

※クール期間中、毎週日曜午後5時30分より先行配信を実施。3日後の毎週水曜日午後5時30分からは最新話まで全話がいつでも無料となります。

放送チャンネル：すべてABEMAアニメチャンネル3

