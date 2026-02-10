AIデータ社、AIファクトリー、業界×業務の『二刀流AI戦略』で日本産業を総合支援　～業務特化型AI基盤の拡充で最強AIマトリックスがパワーアップ～

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、各産業に特化したAIをホワイトラベル方式で展開する「AIファクトリー」の拡充に次いで、業務特化型ホワイトラベル群戦略の拡充を発表いたします。

本戦略により、経理・会計業務・営業支援・カスタマーサクセスの他に、企業管理特化型・スタートアップ・中小企業向けを含む9業種向けに、業界をまたがる業種特化型対応、ホワイトラベル群を順次公開し、日本のあらゆる産業基盤の業務を刷新してまいります。

■背景：業界特化から業務特化への戦略的進化

業界特化型AIインフラを基盤に、業務機能別の専門化ニーズの対応も強化します。経理・営業・R&D・企業管理など、業界を問わず共通する業務領域において、従来の汎用AIでは実現困難な高度専門化と即戦力化が市場から強く求められており、業務特化型AIプラットフォームによる横断的支援が急務となっています。

■製品概要：業務特化型「AIファクトリー」の核心機能

業務特化型AIファクトリーは、生成AI内製化システム「AI孔明 on IDX」を基盤に、各業務専用に最適化されたAIテンプレートをナレッジとしてAI活用する仕組みです。

■導入メリット

- 業務横断対応：業界を問わず共通する業務機能に特化した7つの参謀プラットフォーム- 即戦力導入：業務固有ルール事前組込みにより、導入初日から実戦投入可能- 継続学習設計：IDX上に蓄積される業務特化ナレッジを継続学習し、使い続けるほどに独自性を強化- 全業界適用：90業界のどの企業でも業務特化AIを即座に活用可能

・ R&D部門：

研究開発プロセスの効率化、特許調査・分析の高度化、イノベーション創出の加速化を実現

・ CxO・経営層：

経営判断の精度向上、戦略立案支援、リスク管理の強化により経営品質を革新

・ 企業管理：

人事・総務・法務・コンプライアンス業務を統合し、管理業務の効率化と高度化を同時実現

・ 経理・会計：

財務分析・予算管理・監査対応を自動化し、経理業務の精度とスピードを飛躍的に向上

・ 営業支援：

顧客分析・提案書作成・商談管理を最適化し、営業成果の最大化を実現

・ カスタマーサポート・サクセス：

顧客対応の品質向上と効率化により、顧客満足度と継続率を同時に最大化

各業務に合わせた「業務必須ルール組み込み型AI」によって、現場が即時に使える形での導入から業務特化型のカスタマイズまでが可能となります。

■今後の展望

AIデータ社は「AIファクトリー」を通じ、業務特化型AIプラットフォーム群の確立を進め、日本の産業基盤全体のAI化を推進します。業界特化と業務特化の二軸展開により、あらゆる企業が最適なAIソリューションを選択できる包括的なAIインフラの構築を目指します。

■AIファクトリー、業務特化型ホワイトラベルAI群

●企業管理を会社のOSへ進化させる「AI ManagementPro on IDX」

https://www.idx.jp/aifactory/list/management/

●スタートアップに散在する知を幹部参謀ナレッジOS に変換する「 AI StartupPro on IDX」

https://www.idx.jp/aifactory/list/startup/

●中小企業に“博士級CxO”を配備する「AI SmartCxO on IDX」

https://www.idx.jp/aifactory/list/cox/

●研究・開発の“質”と“速さ”を革新するR&D向けAIプラットフォーム「 AI R&D on IDX」

https://www.idx.jp/aifactory/list/rd/

●経理・会計業務を加速・高度化する業務特化型AIプラットフォーム「AI AccountPro on IDX」

https://www.idx.jp/aifactory/list/account/

●カスタマーサポート・営業支援業界向けAIプラットフォーム「AI AssistPro on IDX」

https://www.idx.jp/aifactory/list/assis/

●顧客接点を変革する問い合わせ対応、コールセンター業務特化型AIプラットフォーム

「AI ContactPro on IDX」

https://www.idx.jp/aifactory/list/contact/

●カスタマーサクセス（CS）部門特化型AIプラットフォーム「AI SuccessPro on IDX」

https://www.idx.jp/aifactory/list/success/

●営業の現場を変革する、営業特化型AIプラットフォーム 「AI SalesPro on IDX」

https://www.idx.jp/aifactory/list/sales/

■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ株式会社

設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁 所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL： https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去

を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明(TM)』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています