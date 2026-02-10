さいたま市漫画会館で企画漫画展「これが漫画！～明治・大正・昭和を彩った漫画家たち～」を開催します！

さいたま市

本展では、日本の漫画文化史の礎を築いた漫画家・北沢楽天の活動をはじめ、楽天と共に日本漫画界を盛り上げた漫画家・岡本一平や、明治・大正・昭和の時代を彩った漫画家たちの作品を中心にご紹介します。

開催期間中には、ギャラリートークのほか手話通訳や文字による情報保障つきの鑑賞会、ボランティアによる館内ガイドも開催します。

ぜひご来館ください。

展覧会名

企画漫画展 これが漫画！～明治・大正・昭和を彩った漫画家たち～

開催期間

令和8年2月21日 (土)から5月31日 (日)まで

開催場所

さいたま市立漫画会館 企画展示室（さいたま市北区盆栽町150番地）

開館時間

午前9時から午後4時30分まで

休館日

月曜日（祝日の場合は開館）、祝日の翌平日

入館料

無料

内容

本展では、日本の漫画文化史の礎を築いた漫画家・北沢楽天の活動をはじめ、楽天と共に日本漫画界を盛り上げた漫画家・岡本一平や、明治・大正・昭和の時代を彩った漫画家たちの作品を中心にご紹介します。

また、新規収蔵品として、さいたま市ゆかりの漫画家・岡部冬彦寄贈資料からは、昭和42年（1967）に漫画集団が約1か月かけて世界一周をした世界旅行関連資料、公益社団法人日本漫画家協会から寄贈された貴重本『PUNCH』（イギリス、1841年創刊）や、高浜虚子と北沢楽天合作の掛軸等も展示します。

開催期間中には、ギャラリートークのほか手話通訳や文字による情報保障つきの鑑賞会、ボランティアによる館内ガイドも開催します。

関連イベント

ギャラリートーク

学芸員がわかりやすく、楽しく展示解説をします。

日時：令和8年2月22日（日）、4月19日（日）、5月17日（日）いずれも午後2時から （約30分）

参加無料、申込不要

ゆっくり鑑賞会

参加者全員で感じたことを話しながら展示をゆっくり楽しむ鑑賞会です。障がいの有無に関わらず、どなたでも参加いただけます。

日時：令和8年3月15日（日）午後2時から

参加無料、申込不要、手話通訳あり、文字による情報保障あり

企画漫画展トークイベント

本展の見どころや日本の近代漫画史についてお話いただきます。

講師：新美琢真 氏（漫画研究家、京都国際マンガミュージアム学芸室員）

日時：令和8年3月8日（日）午後2時から午後3時まで

会場：漫画資料室（漫画会館2階）

参加人数：20人

申込方法：さいたま市生涯学習情報システム(https://gakushu.city.saitama.jp/search/searchdtl.aspx?stdycd=57995&ht=2&pageSiz=10&pageNum=1&ordtyp=0&skbn=0&kwd=%e6%bc%ab%e7%94%bb%e4%bc%9a%e9%a4%a8)による事前申込

受付期間：令和8年1月14日（水）から2月27日（金）まで

参加無料、応募者多数の場合は抽選

ボランティアによる館内ガイド

大盆栽まつり期間にあわせて、ボランティアが館内ガイドをします。

日時：令和8年5月3日（日・祝）から5日（火・祝）まで。いずれも午前10時から午後3時まで。

参加無料、申込不要、随時受付

問い合わせ先

さいたま市文化振興課

電話：048-663-1541

さいたま市公式LINEでは、あなたに合った情報をスマホにお届けしています。

登録はこちら(https://lin.ee/I7T0WXV)または以下の⼆次元コードから！