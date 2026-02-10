和食器と包丁の専門店店主が書道家として初個展──かっぱ橋発・異色の書道展「不壊」開催、全22作品を展示
この度、東京・かっぱ橋道具街にある和食器と包丁の専門店「かっぱ橋まえ田」の店主・前田潤（まえだ・じゅん）」氏が、書道家として初となる個展「不壊（ふえ）」を2026年2月2日（月）から8日（日）まで東京都墨田区の「ギャラリーアビアント」にて開催しました。
会場では当初の予定より4作品が加わった全22作品を展示し、会期中は延べ102人が来場しました。古布を用いた表具による書作品のみならず、本紙と木枠の隙間に江戸～大正期の「古裂（こぎれ）」を忍び込ませた作品や、電柱のシール跡から着想を得た版画なども揃い、「書道」の一括りでは言い表せない独自の作品展となりました。本リリースでは、個展会場の様子を収めた写真とともに、開催結果をレポートとして報告いたします 。
本展は、「変化の激しい時代においても揺るがない精神性」をテーマにした書作品を展示する個展として企画。包丁に刻まれた文字の美しさに感銘を受けたことをきっかけに書の道に進んだ氏が、日々の商いと並行して制作を続けてきた成果を発表する場となりました。会場では、ハガキサイズの小品から掛軸作品まで全22点を展示。作品の価格帯は18,000円（税込）～330,000円（税込）で、江戸～大正期の古裂をはじめ、インド更紗やヨーロッパの古着などを用いた表具による書作品もラインナップ。期間中は、アーティストや近隣住民のほか、浅草・スカイツリーエリアを訪れる観光客、飲食関係者、器・包丁の愛好家など幅広い層が来場。来場者から「墨の色にも違いがあって面白い」「刺激をもらった」「空間自体が作品」といった声も寄せられました。
本リリースでは、以下の写真を新たに公開いたします。
・個展会場全景
・展示作品（一例）
作品名：不壊
サイズ：60cm×104cm
価格：330,000円（税込）
作品名：朝露
サイズ：19.7cm×26.5cm×2cm
価格：18,000円（税込）
作品名：踞
サイズ：57cm×104cm
価格：220,000円（税込）
作品名：残夏
サイズ：55.7cm×83.5cm
価格：220,000円（税込）
作品名：江山満花柳
サイズ：42.8cm×145cm
価格：180,000円（税込）
作品名：十年磨一剣
サイズ：26cm×114cm
価格：45,000円（税込）
作品名：殻
サイズ：11.4cm×16cm×2.9cm
価格：33,000円（税込）
作品名：パッチワーク（フォトグラビュール）
サイズ：33.5cm×33.5cm×2cm
価格：33,000円（税込）
・来場者が鑑賞している様子
・前田潤氏の在廊風景
【来場者特典・企画性】
来場者特典「不壊珈琲」
会期中には来場者への特典として、代表作「不壊」をデザインに取り入れたオリジナルドリップコーヒー「不壊珈琲」を配布。作品とあわせて好評を集めました。
【今後の展開】
前田氏は今後について「今後も書道のみならず、個展の継続開催や作品発表の機会を設けていきたい」としており、自身のSNS（ https://www.instagram.com/jun_mda ）やオンライン上での作品公開や次回展示の企画も検討しています。
【開催概要】
個展名：前田潤 書道個展「不壊」
会期：2026年2月2日（月）～2月8日（日）
会場：ギャラリーアビアント（東京都墨田区吾妻橋3-6-3）
展示点数：全22点
入場料：無料
【プロフィール】
前田潤（まえだ・じゅん）
Instagram：https://www.instagram.com/jun_mda
1975年台東区生まれ。墨田区在住。1998年多摩美術大学立体デザイン科卒業後、かっぱ橋道具街にて和食器と包丁を扱う家業「かっぱ橋まえ田」を継ぐ。2018年に書家・鈴木猛利氏が主宰する「白日居」にて書道を始める。2026年2月に自身初となる書道の個展“不壊”を開催。
かっぱ橋まえ田
HP：https://www.kappa-maeda.co.jp(https://www.kappa-maeda.co.jp)
Instagram：https://www.instagram.com/kappabashi.maeda(https://www.instagram.com/kappabashi.maeda)
1964年創業。東京・かっぱ橋道具街にある和食器と包丁の専門店。有田焼・美濃焼を中心に揃えた和食器と、選りすぐりの包丁を豊富なラインナップで展開。
【読者様お問い合せ先】
・会社名：有限会社かっぱ橋まえ田
・電話番号：03-3845-2822
・メールアドレス：hello@kappa-maeda.co.jp