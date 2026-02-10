アソビゴコロを演出-北アルプス・白馬三山の等高線を車内に。新シリーズ「Mt.GOAT（マウントゴート）」発売

株式会社カーメイト

株式会社カーメイト（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：徳田勝）は、アウトドアやSUVユーザーの需要に応える新カーアクセサリーシリーズ「Mt.GOAT（マウントゴート）」を2026年2月10日（火）に発売しました。本シリーズは「等高線柄※」を採用。アウトドアブランドのアパレルやギアにも用いられるデザインであり、近年はSUVの特別仕様車や内装デザインにも使われるなどトレンドとして存在感を高めています。単なるアウトドアテイストの演出だけでなく、白馬三山の等高線をモチーフにすることで、遊び心もプラスしました。詳細は以下をご覧ください。

※製品の等高線柄は地理院タイル（標準地図）を一部加工して使用しています。

なぜ今“等高線柄”？ アウトドア＆SUV市場のデザイン潮流

「Mt.GOAT（マウントゴート）」シリーズ名の由来

以下のトレンドをふまえ、等高線柄を採用。機能性と造形美を両立したシリーズとして開発しました。[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17074/table/270_1_7d7b8c035d525b1a32db8c08c247d6db.jpg?v=202602100851 ]

シリーズの象徴はマウンテンゴート（シロイワヤギ）。険しい地形でも自在に進むマウンテンゴートのように、“変化するカーライフにしなやかに適応する”というコンセプトを掲げ、「自然の地形美とアウトドアのワクワクを感じられる」車内アクセサリーとして企画。定評がありインテリアに取り入れやすい製品ラインアップで登場。

[ターゲットユーザー]

● SUV／クロスオーバー車を日常使いし、週末はキャンプ・車中泊・登山などを楽しむ層

● 「機能性＋デザイン性」を重視し、車内インテリアのテイストにこだわりがあるユーザー

● ジムニー、ランクル、RAV4、フォレスター、デリカなどのアウトドア志向の人気車種ユーザー

「Mt.GOAT」シリーズ特長

1. 北アルプスの白馬三山がモチーフ。立体感と流れるようなラインを表現

白馬三山の等高線がモチーフ。等高線の密度や太さなどがバランスよく見えるよう、地理院タイルからプロダクトに落とし込みました。車内アクセサリーがカスタムのひとつとなるよう、アウトドア好きの心をくすぐるディテールを目指しました。

ノンスリップパッド トレータイプ（DZ620）は「白馬三山」と、「白馬岳」から繋がる富山の「旭岳」までを描いている

2. SUVインテリアと高相性の黒基調デザイン

近年のSUV内装で主流となるブラック／サンドベージュ系の質感に馴染む配色。ウッド調・ギア系アクセントの内装とも合わせやすいトーンにしました。

3. 工具不要のカンタン取り付け

置く、挟む、貼り付けるなど、自分で簡単に取り付け可能。手軽にカスタムを楽しめます。

★本シリーズについての詳細はこちら(https://lps.carmate.co.jp/lp/mt.goat/)

「Mt.GOAT」シリーズラインアップ・製品スペック

本シリーズは、日常的に使いやすい5つのカーアクセサリーからスタート。車内インテリアのアクセントになるよう、各アイテムの最適な位置に等高線柄を施しました。

・価格：オープン

・発売日：2026（令和8）年2月10日

・カラー：ブラック

DZ616｜4方向から包むようにドリンクを保持。コンビニコーヒーなども安定してホールドDZ617｜カップホルダーに最適なミニゴミ箱。やわらかいエラストマー樹脂を採用し、走行中のカタカタ音を軽減DZ618｜センターコンソールがある車に。ゴミ箱の容量は約1.7LDZ619｜サンバイザーに取り付けてサングラスをホールド。チケットクリップ付きDZ620｜シリコン素材のすべり止めトレー。フレームは少し隆起させ稜線風に

★各製品の詳細・適合は、以下品番のリンク（公式オンラインストア）よりご確認ください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17074/table/270_2_55afe4fabf4cbeef3978c398a595afb8.jpg?v=202602100851 ]

[製品パッケージ]

関連情報

※製品にマウンテンゴートのイラストは描かれていません

「Mt.GOAT」シリーズサイト https://lps.carmate.co.jp/lp/mt.goat/

読者お問い合わせ先

株式会社カーメイト

TEL：03-5926-1212

URL：https://www.carmate.co.jp/