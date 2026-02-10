アンケートは“作業”か“社会参画”か？─生活者300人調査で見えた、リサーチ体験の二極化と“共創型参加者”の実像【10 Inc.調査】

株式会社１０

株式会社１０（本社：東京都中野区、代表取締役：佐藤 尊紀、以下10 Inc.）は、運営する消費者オンラインコミュニティ「torio cafe」（289名）を対象に、アンケート調査体験に関する意識調査を実施しました。

その結果、アンケートを「作業」と捉える層と、「企業・社会とのコミュニケーション」と捉える層の間で、体験評価が大きく二極化していることが明らかになりました。

本リリースでは、調査結果から見えてきた「持続可能なリサーチ体験」を成立させる要因についてご報告します。

調査背景

近年、インターネット調査を中心としたリサーチ業界では、

「回答品質の低下」「協力率の低迷」「モニターの疲弊・枯渇」といった課題が顕在化し、「持続可能なリサーチ」のあり方が業界全体で議論されています。

多くの対策が「調査票の短縮」や「不正検知」など負荷軽減・管理強化に向けられる一方で、「参加したくなる体験とは何か」という視点は十分に検討されていないのではないか。

こうした問題意識から、本調査を実施しました。

調査結果サマリー

（１）一般的な調査アンケートモニターは、長期アンケート履歴者の貢献で成り立っている

Q. 一般的なアンケート協力（ポイ活としてのアンケート回答も含む）を、どのくらいの期間行っていますか？(n=289)

1年未満の新規モニターはわずか４％。これは昨今の「モニター枯渇問題」の現状が浮きあがる結果となりました。

（２）アンケート協力への意識は、「労働」

Q. 一般的なアンケートに回答している時の感覚に最も近いのは？(n=289)

調査モニターは皆「意識高い系」なのか？ というと、決してそうではありません。参加動機の中で最も大きいのは「ポイ活」45.7%。その次は「事務作業」24.6％と続きます。この実利的な2つの動機だけで過半数を占めており、「企業とのコミュニケーション」はその次に位置しています。

（３）アンケート体験は「良くなった」と「悪くなった」で二極化

Q. 最近、アンケートに対する印象は変わりましたか？（n=289）

全体で見ると「変化なし（均衡）」。しかし、「ポイ活・作業層」は体験が悪化。『印象はかなり悪くなった』も若干ですが存在します。

一方で、「企業とのコミュニケーション層」は体験が向上。『印象がかなり良くなった』の圧倒的なボリュームが特徴的です。

（４）体験を良くしているのは「報酬」ではなく3つの心理スイッチ

＜定性AI分析＞ *当社の ”Nullo AI Studio”で分析

１. 【実感と誇り】自分の声が「形」になった瞬間の喜び

自分の回答が現実世界に影響を与えたと知った時の感動。店頭に並ぶ新商品を見た時、彼らはそこに自分がやったことの「痕跡」を見つけています。「役に立ったかな」という淡い期待が、確かな「誇り」へと変わる瞬間となる。

「実際自分の意見を言ったものが商品化されて世の中に出た時。例え自分の意見が通ってなかったとしても、その商品に関われたことに誇りを持てる。親近感がとても湧く」（40代・女性）

２. 【共感と責任】企業の「本気」を感じた時のスイッチ

調査票そのものから企業の熱意を感じ取り、それに応えようとする責任感。設問と回答という無機質なやり取りではなく、熱意と誠意のキャッチボールです。企業が本気なら、私も本気になる。そんなコール＆レスポンスが生まれています。

「企業が本気で私達の声を聞きたいのだなと思うときはかなり真剣になって取り組みます。質問の内容により、回答者の意図や傾向を知りたがっているんだなと思えるときに、『ちゃんとこたえなきゃ』 と思います」（40代・女性）

３. 【貢献と参画】社会やブランドを良くしたいという願い

自分の回答が製品やサービスを通じて社会に還元され、自分たちの生活が少しだけ良くなることを信じています。彼らの視座の高さはリスペクトすべき重要なことです。ポイントはあくまで「おまけ」に過ぎないのかもしれません。

「やはり自分の意見を伝えて、世の中を良くしていくのがベースで、ポイント以外の物を得られるのがアンケートだなとひしひし感じています」（30代・女性）

「仕事関係のアンケート以外では消費者として、ブランドに自分の考えを伝えて、より良い製品作りに役立ててほしいと考えます」（60代・女性）

（５）リサーチ業界が抱える構造的な課題

＜定性AI分析＞「ポイ活・作業層」の意見から課題が浮き彫りとなった。

１. 「コスパ・タイパ」の崩壊（割に合わない労働）

「一生懸命答えて報酬が1ポイントだったりするとモチベーションが下がる」（40代・女性）

「内容の濃さや質問数やかかる時間に比べて、どんどんポイントとの釣り合いが取れなくなってきている。情報を求めてる企業と情報の安価さにギャップを感じる」（30代・男性）

２. 「回答者への配慮」の欠如（UI/UXの劣化）

「1つのアンケートで小さい表のような枠の中にポチポチ該当する項目を押していく。スマホだとスクロールすると項目が消えてしまい、何を答えるんだっけ？となる。とっても利用しづらい」（50代・女性）

「主語が明確でなく、回答者自身の事なのか家族全体での事なのか分からない。回答フォームや内容の質が悪くなった」（50代・女性）

３. 「理不尽な仕様」への不信感（人間扱いされていない感覚）

「生年月日や性別など基本的なことをさんざん聞いた上で、『あなたはこのアンケートの対象者ではありません』と表示され、何ももらえないパターン」（50代・男性）

「同じような事を聞いてきたり、引っかけ問題で回答者側を試したり。これ、真剣に答えたけど本当に欲しい情報なのかな、役に立つのかなと疑ってしまう」（30代・男性）

考察：持続可能なリサーチの条件とは

本調査から、リサーチの持続可能性は「回答負荷を減らすこと」「不正を排除すること」だけでは成立しないことが示唆されました。

生活者が「社会参画」や「価値共創」を実感できる体験設計こそが、質の高いデータと長期的な協力関係を生む鍵であると10 Inc.は考えています。

10 Inc.では今後も、生活者のインサイトを深く捉えるMROC調査を通じて、意思決定や価値創出につながる知見を発信してまいります。

【調査概要】

調査主体：10 Inc.（自主調査）

調査手法：オンラインコミュニティ調査（MROC）

調査対象：全国の20～69歳の男女289名

調査期間：2026年1月7日～1月13日

本調査結果を転載される場合は「10 Inc.調べ（https://10inc.co.jp/）」と併記ください。

▶調査結果をより深掘りした考察は、10 Inc. Column(https://shorturl.at/XbFi9)をご覧ください

▶調査に関するお問い合わせはこちら(https://10inc.co.jp/contact/)から

10 Inc.は、リサーチを軸に、生活者と企業と伴走しながら価値を共創するハイブリッド型コンサルティングファームです。共創型リサーチ「MROC」は国内実績トップクラス。

リサーチ、ブランディング、マーケティング、デザインの専門家が連携し、インサイト発掘から戦略構築、施策までを一気通貫で支援しています。

