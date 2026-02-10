動物病院の新機器導入ニーズ分析AIエージェント「Metareal ヴェットイクイップ(Metareal VE)」プレミアムプラン2/10提供開始

株式会社ロゼッタ

メタリアル・グループの株式会社ロゼッタ（代表取締役：五石 順一）は、動物病院の新機器導入ニーズ分析AIエージェント「Metareal ヴェットイクイップ」（以下、Metareal VE）のプレミアムプラン（月額5万円（税込）、1日20回・月200回利用可能）を2026年2月10日（火）より提供開始しました。

Metareal VEは、動物病院向けの新機器導入ニーズをリアルタイムで分析・予測するAIエージェントです。クリニックのSNS投稿、症例・学会情報、ペット保険データ、口コミを統合解析し、画像診断、麻酔、検査機器などの更新・追加ニーズを高精度に把握。補助金やリースプランを含む提案資料を自動で生成します。

AIが導く新時代をご体感ください。

お問い合わせ先：pr@rozetta.jp

Metareal VEサービスページ：https://metarealve.cmplt.ai(https://metarealve.cmplt.ai)

■開発背景

動物病院の機器導入は、症例構成や資金調達の状況によって最適なタイミングが変動します。従来は手動で情報をモニタリングするため、導入機会を逃すことが多く、営業は後手に回ることが課題でした。

■Metareal INの特徴

Metareal INの主な特徴は以下の4点です。

- リアルタイム分析：クリニックSNSや症例情報から導入ニーズを即時検知- 高精度予測：症例傾向と機器適合を組み合わせ、導入確度をスコア化- 提案資料自動化：仕様比較、症例適合、回収年数、保守プランをワンパッケージで出力- 補助金・リースプラン対応：営業がそのまま提案可能な資料を生成

本サービスは、動物医療機器メーカーおよび販売会社の法人営業担当者の利活用を想定しています。

■業種特化のAIコンサルティングをさらに強化！Metareal AIによる生成AIシリーズを展開

当社は、「Metareal DD」を第一弾として、金融業界に限らず、さまざまな業種に特化した生成AI「シゴトオワルAI」シリーズ（https://www.metareal.jp/department/shigotoowaruai/）の開発と提供をこれから連続して行ってまいります。この生成AIシリーズにより各業種・各業界それぞれの現場の「困りごと」のより手軽な解決を支援させていただきます。また、当社のAIコンサルティングと組み合わせていただくことで、より早く、より確実なAI導入の成功とその効果が期待できます。

当社のAIコンサルティングの最大の特徴は、"圧倒的な速さ" で「現場で使える・使いたくなるAI」を提供することです。AI技術の進化がどれほど進んでも、最も重要なのは導入企業が現場でどのように活用し、価値を生み出せるかにあります。しかし、現場は基本的に「現状維持」が最も優先されるため、新しい技術の導入には慎重になりがちです。そこで、当社は「正解を提示する」のではなく、「いかにして高速に試行錯誤を回し、現場に適応させるか」に重点を置いたコンサルティングを提供しています。

特に、大手メディアなどAI導入が困難とされていた業界においても、当社は他に類を見ないスピードで導入から実運用までを実現してきました。その成功の鍵は、現場での試行錯誤の回数と速度の圧倒的な多さにあります。

当社のAI導入コンサルティングは、開発を含めた「高速な試行錯誤」によって、現場の壁を突破することにフォーカスしています。

Metareal AIのコンサルティングの特徴（https://www.metareal.jp/metareal-ai-experience/(https://www.metareal.jp/metareal-ai-experience/)）

- 汎用性よりも専門性に特化これまでに 6,000社・2,000分野以上 の企業と関わってきた実績を活かし、業界No.1の産業特化ノウハウを提供。各業種の専門業務にすぐに適用できるAIシステムの開発を得意としています。- 複数のLLMを協調させる「Metareal Agents」単体のAIモデルでは対応しきれない現場のニーズに応えるため、多数の既存モデルの特徴を協調させる当社独自の「AIオーケストレーション」技術を活用。複数のLLM（大規模言語モデル）の特性を組み合わせることで、高精度かつ最適な出力を実現します。- グローバルな知見を活かしたAI開発CTO米倉・CSO三好が北米・東南アジアなどの現場で目の当たりにしているグローバルな生成AIの知見を必要に応じて活用することで、海外の成功要素を取り込んだ開発を行います。

当社のAIコンサルティングは、ただ技術を提供するのではなく、「現場で本当に使われるAI」を最速で実現することを目的としています。AI導入をお考えの企業様は、ぜひご相談ください。



当社のコンサルティングサービスやCTO米倉への登壇・執筆依頼などのお問い合わせ先：pr@rozetta.jp

また、7月7日（月）より、プレジデントオンラインにてCTO米倉のインタビューを掲載したタイアップ広告を掲出いたしました。ぜひご覧ください。

広告URL：https://president.jp/articles/-/97438

■メタリアル・グループについて

「世界中の人々を場所・時間・言語の制約から解放する」を企業ミッションとし、翻訳市場において国内市場シェアNo.1に位置している。（出典：ITR「ITR Market View：対話型AI・機械学習プラットフォーム市場2024」翻訳市場：ベンダー別売上金額シェア（2024年度予測））

法務・医薬・金融・化学・IT・機械・電気電子など、2,000分野に対応。顧客ごとの課題解決・未来創造を目的とした完全カスタマイズAI開発サービスを提供している。

AI開発実績：翻訳AI、四季報AI、広報AI、製薬会社向けAI、ゲームローカライズAI等

社名： 株式会社メタリアル

URL： https://www.metareal.jp/

所在地： 東京都千代田区神田神保町3-7-1ニュー九段ビル

代表者： 代表取締役 五石 順一

設立： 2004年2月

事業内容： 業種特化の専門文書AIの企画・開発・運営

お問合せ先： pr@metareal.jp

■株式会社ロゼッタについて

国内最大のAI翻訳リーディングカンパニーとして培った6,000社以上の顧客基盤と技術力を基に、製薬・製造・法務・特許・金融等の各業界に特化した専門文書作成に貢献するAIサービスを提供している。

主力サービス：専門用語に強い高精度産業翻訳AI「T-4OO」

（特徴）

1. 生成AI×専門翻訳を実現。常に進化する翻訳プラットフォーム

2. 精度95％を誇る超高精度の自動翻訳

3. 専門2,000分野・100言語をカバー

4. オンプレミス、国内サーバーの最高水準セキュリティ方式も選択可能

5. スキャン画像PDFも丸ごと翻訳

6. 個社の社内用語を自動で翻訳結果に反映

その他に、製薬業向け生成AIソリューション「ラクヤクAI」、議事録＆翻訳AIツール「オンヤク」などのサービスを提供。

社名： 株式会社ロゼッタ

URL： https://www.rozetta.jp/

代表者： 代表取締役 五石 順一

事業内容： AI翻訳および専門文書AIの開発・運営