熊本県内最大級のグルメフェス開催決定！！

株式会社共栄コア

農林畜水産物と絶品グルメの宝庫・熊本

県を挙げた初の大型グルメフェスを開催

農林畜水産物をはじめ、数々の食材と絶品グルメに恵まれた熊本。

このたび初めて、県を挙げての「大型グルメフェス」を開催する運びとなりました。

いつも行列ができるあの人気店、

一度は訪れてみたかったあの話題のお店。

熊本を代表するグルメが一堂に会する、まさに“食の祭典”です。

出店数は、70店舗超。

熊本の“おいしい”が、ここに集結します。

県産のお酒も一挙集結

会場には、県産のお酒も多数登場。

日本酒、焼酎、球磨焼酎、熊本ワイン、山鹿ウイスキー、さらに県内各地のクラフトビールや、バーテンダーが手がける県産カクテルなど、多彩なラインアップをご用意しています。

また、お酒を飲まれない方にも、

限定スイーツ、自家焙煎の珈琲、和紅茶などをお楽しみいただけるようご用意しています。

新市街アーケードではファーマーズマーケットも同時開催

さらに、新市街アーケードではファーマーズマーケットを同時開催。

慣行野菜や有機野菜、果物、お米、椎茸、お肉、乳製品、ジビエ、魚介類など、

県内全域から届いた産直生鮮食材が新市街に並びます。

会場内には、子どもたちが楽しめる農業体験ゾーンも設置予定です。



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2日間では味わい尽くせないほど魅力がたくさんのイベントです。

多くの皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

※各店舗とも、各日数量限定での提供となります。売り切れの際はご容赦ください。



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

開催概要

食のみやこ熊本 三ツ星グルメフェス＆ファーマーズマーケット

【日時】

2月21日（土）11:00～19:00

※ファーマーズマーケットは17:00まで

2月22日（日）11:00～16:00

【会場】

三ツ星グルメフェス：花畑広場一帯

ファーマーズマーケット：新市街アーケード

※入場無料



【主催】

食のみやこ熊本 三ツ星グルメフェス＆ファーマーズマーケット実行委員会

【共催】熊本県農林水産部 兼 商工労働部 食のみやこ推進局

WEB・SNSはこちらから

【公式LP】

http://syokunomiyako-kumamoto-fes.jp

【公式Instagram】

https://www.instagram.com/syokunomiyako.kumamoto?igsh=MTdvN3ZtOGFtMHc4bg==