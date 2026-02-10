熊本県内最大級のグルメフェス開催決定！！

農林畜水産物と絶品グルメの宝庫・熊本


県を挙げた初の大型グルメフェスを開催

農林畜水産物をはじめ、数々の食材と絶品グルメに恵まれた熊本。


このたび初めて、県を挙げての「大型グルメフェス」を開催する運びとなりました。



いつも行列ができるあの人気店、


一度は訪れてみたかったあの話題のお店。



熊本を代表するグルメが一堂に会する、まさに“食の祭典”です。
出店数は、70店舗超。



熊本の“おいしい”が、ここに集結します。



県産のお酒も一挙集結


会場には、県産のお酒も多数登場。


日本酒、焼酎、球磨焼酎、熊本ワイン、山鹿ウイスキー、さらに県内各地のクラフトビールや、バーテンダーが手がける県産カクテルなど、多彩なラインアップをご用意しています。



また、お酒を飲まれない方にも、


限定スイーツ、自家焙煎の珈琲、和紅茶などをお楽しみいただけるようご用意しています。



新市街アーケードではファーマーズマーケットも同時開催

さらに、新市街アーケードではファーマーズマーケットを同時開催。


慣行野菜や有機野菜、果物、お米、椎茸、お肉、乳製品、ジビエ、魚介類など、


県内全域から届いた産直生鮮食材が新市街に並びます。



会場内には、子どもたちが楽しめる農業体験ゾーンも設置予定です。






2日間では味わい尽くせないほど魅力がたくさんのイベントです。


多くの皆さまのご来場を心よりお待ちしております。


※各店舗とも、各日数量限定での提供となります。売り切れの際はご容赦ください。

開催概要

食のみやこ熊本　三ツ星グルメフェス＆ファーマーズマーケット



【日時】


2月21日（土）11:00～19:00　


※ファーマーズマーケットは17:00まで


2月22日（日）11:00～16:00



【会場】


三ツ星グルメフェス：花畑広場一帯


ファーマーズマーケット：新市街アーケード


※入場無料

【主催】


食のみやこ熊本 三ツ星グルメフェス＆ファーマーズマーケット実行委員会


【共催】熊本県農林水産部 兼 商工労働部 食のみやこ推進局


【公式LP】


http://syokunomiyako-kumamoto-fes.jp


【公式Instagram】


https://www.instagram.com/syokunomiyako.kumamoto?igsh=MTdvN3ZtOGFtMHc4bg==