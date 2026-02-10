マイクラの世界が現実へ！「いいづなデジタルスクール」児童による3Dアート作品の町内巡回展示を開催

飯綱町

長野県飯綱町（町長：土屋龍彦）は、町内の小学生がデジタル技術を駆使して制作した作品の町内巡回展示会を現在開催しております。

本展示会で公開されるのは、プログラミング講座「いいづなデジタルスクール」を受講した児童たちの成果物です。子どもたちは教育版マインクラフト(R)を用いてプログラミングの基礎を学び、仮想空間内に自らの手でオブジェを構築しました。さらに、そのデータを3Dプリンタを用いて現実世界に出現させ、「バリ取り」や「色塗り」といったアナログの仕上げ工程を経て、世界に一つだけの作品を完成させています。

この度、子どもたちの瑞々しい感性と最新技術が融合したユニークな作品を、より多くの町民の皆さまにご覧いただくため、町内3箇所での巡回展示を実施いたします。

なお、本事業は「長野県地域発元気づくり支援金」を活用しています。

■巡回展示スケジュール

いいづなコネクトEASTでの展示の様子

以下の通り、町内各施設にて順次展示を行います。

１．いいづなコネクトEAST

期間： 2026年1月31日（土）～ 2月15日（日）

場所： 長野県上水内郡飯綱町大字赤塩2489

２．いいづなコネクトWEST

期間： 2026年2月16日（月）～ 3月1日（日）

場所： 長野県上水内郡飯綱町大字川上1535

３．飯綱町役場

期間： 2026年3月2日（月）～ 3月19日（木）

場所： 飯綱町役場１F 連絡通路

■開催の背景と目的

デジタルリテラシーの必要性がますます高まる現代社会において、本スクールは、子どもたちがプログラミング的思考を身につけ、自らの手で「予想もしなかったすごい作品」を生み出す体験を提供することを目指しています。

仮想世界での試行錯誤（デジタル）を、触れることのできる実体（アナログ）へと変えるこのプロセスは、子どもたちの創造性を刺激し、未来を切り拓く力となります。

本事業は「長野県地域発元気づくり支援金」を活用し、町を挙げたDX推進の一環として取り組んでいます。

ぜひ、この機会に会場へ足をお運びいただき、子どもたちの素晴らしい発想力と高度なプログラミングスキルの結晶である個性的な作品の数々をご覧ください。

【お問い合わせ先】

飯綱町企画課企画係 DX推進室

TEL：026-253-2511（平日 8:30～17:15） e-mail：kikaku@town.iizuna.nagano.jp