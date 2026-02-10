ツーリストホテル「リソルホテルズ」SVリーグ「東京グレートベアーズ」のホームゲームにマッチデースポンサーとして協賛「RESOL HOTELS DAY」開催決定

リソル株式会社

リソル株式会社（所在地：千葉県茂原市、代表取締役社長：佐野直人）が運営するツーリストホテル「リソルホテルズ」では、2025-26 大同生命 SV.LEAGUE MEN 東京グレートベアーズ ホームゲーム（対戦：東レアローズ静岡戦／日時：2026年3月21日（土）・22日（日）／会場：有明コロシアム）において、マッチデースポンサーとして協賛し、「RESOL HOTELS DAY」を開催いたします。

東京グレートベアーズは、「ひとに強さを」（STRENGTH TO HUMANITY）をクラブ理念として、バレーボールを通じて「勝利への執着心」「諦めない意志」「チームワークの大切さ」を社会に発信しています。東京を拠点に、2024年に発足したトップリーグ「SVリーグ」に参戦し、バレーボールを通じて、人や地域、世界を「つなぐ」存在を目指しています。

「物語のあるホテル」をコンセプトに、日本各地の地域に根差したホテル運営を目指すリソルの理念と、関東を中心に、地域共生の取り組みを行う東京グレートベアーズのチーム理念に共鳴し、2025年に引き続き、2026年も協賛することといたしました。

今回で2回目の実施となる「RESOL HOTELS DAY」では、会場内での「リソルホテルズ」の紹介に加え、来場者さまにRESOL HOTELSオリジナルグッズをプレゼントいたします。さらに、両日のPOM（Player of the match）受賞選手には、航空券・鉄道利用とRESOL HOTELSの宿泊（全国20ホテルから選択可能）がセットになった宿泊招待券を贈呈します。

■「RESOL HOTELS DAY」 実施概要

・対戦カード：東京グレートベアーズ vs 東レアローズ静岡

・日時： 3月21日（土）12:00開場、13:00オープニングセレモニー、14:05試合開始

3月22日（日）12:00開場、13:00オープニングセレモニー、14:05試合開始

・会場：有明コロシアム（東京都江東区有明２丁目２－２２）

・後援：東京都

＜来場者特典＞RESOL HOTELSオリジナルグッズ ※なくなり次第終了

【2025年開催時の様子】

東京グレートベアーズ ／ TOKYO GREATBEARSについて

東京グレートベアーズは、2022年6月に株式会社ネイチャーラボがFC東京バレーボールチームの休部に伴い、全体譲渡により発足した、プロバレーボールチームです。

チーム名の由来は星座のおおぐま座がモチーフとなっており、おおぐま座の一部である北斗七星のように、7つの星(選手とサポーター)がつながり、バレーボールを通じて、人や地域、世界を「つなぐ」存在を目指しています。

■企業概要

社名 ：株式会社グレートベアーズ

所在地 ：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者 ：代表取締役 久保田健司

設立 ：2022年5月

業種名 ：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ ：https://tokyo-greatbears.com/

ツーリストホテル「リソルホテルズ」について

「物語のあるホテル」をコンセプトに、それぞれに異なる趣で旅を彩るツーリストホテル「リソルホテルズ（英語表記：RESOL HOTELS）」は、北海道から沖縄まで全国20施設を展開しているホテルブランドです。各地に根付く唯一無二の物語を取りこみ、街のシンボルとしてではなく、街の縮図となるべく生まれたホテルです。

「リソルホテルズ」の定義する「ツーリストホテル」とは、おしゃれ感度の高いミレニアル世代の女性をメインターゲットに、個性的な空間デザインや充実のサービスによる高付加価値な旅をご利用いただきやすいお手ごろな価格帯で提供 する、ワンランク上の「旅行者」のためのホテルのことを指しています。

ブランドサイトでは、全国各地のリソルホテルの情報だけでなく季節ごとの魅力的な街の表情を現地ホテルから届ける オウンドコンテンツ「Discovery」を提供し、全国各地から集まる「物語」が、皆さまを旅へと誘います。

ブランドサイト：https://www.resol-hotel.jp/