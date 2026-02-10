AGRI EXPO 新潟 2026.2.26～27展示会出展

AllynavAG株式会社

ALLYNAV JAPAN / ALLYNAV AG株式会社（本社：北海道、以下 ALLYNAV）は、戦略的に連携している株式会社マゼックスが「AGRI EXPO 新潟 2026」に出展されることに伴い、スマート農業に関する取り組み連携についてご紹介いたします。

本展示会はマゼックス社が主体となって出展・運営を行うものであり、ALLYNAVは出展主体ではありませんが、スマート農業の方向性や技術的な考え方を共有する企業の一社として、本取り組みに関わっています。

■ 背景

農業現場では、人手不足や作業負担の増加を背景に、

・作業の省力化

・作業品質の安定

・作業者の負担軽減

といった課題への対応が求められています。

マゼックス社が展開する農業ドローンによる「空からの作業効率化」と、ALLYNAVが取り組む「地上作業の自動化・操舵支援技術」は、スマート農業を構成する要素として補完関係にある分野です。

本展示会では、こうした考え方を背景としたマゼックス社の展示内容が紹介されます。

■ スマート農業に対する共通の視点

空（ドローン）と陸（地上機器）は競合ではなく補完関係

すべてを自動化するのではなく、役割を分けた現実的な導入

現場で継続的に使われる仕組みづくり

ALLYNAVは、こうした視点を大切にしながら、今後も業界内での情報共有や意見交換を続けていきます。

■ 展示会について

本展示会は、スマート農業に関する技術や考え方を、実機を通じて理解・検討いただける機会となります。

現物を目の前にしながら情報収集いただける場として、関心をお持ちの方はぜひ足を運んでいただければと考えております。

■ 展示会概要（参考）

イベント名：AGRI EXPO 新潟 2026

会期：2026年2月25日（水）～27日（金）

会場：朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター

出展：株式会社マゼックス

※マゼックス社ブース内にて、ALLYNAV関連技術が紹介される予定です。

■【お問合せ先】

【リリース元】

ALLYNAV JAPAN / AG株式会社（アリナビ ジャパン / エージー）

Mail：servicecenter@allynav-ag.com



【戦略的パートナー・AGRI EXPO 新潟2026:展示会出展元】

株式会社MAZEX (マゼックス）

TEL：072-960-3221

Mail：company@mazex.jp



【導入支援パートナー】

株式会社AIRSTAGE

TEL:011-887-8263

Mail：agri@rc-airstage.com

＼ 日本の作業を、スマートに進化させる ／

未来を創造するアリナビ