初の撮り下ろしグラビア披露！最上もがの表紙＆巻頭10P、ゆうちゃみ、斉藤里奈、浜辺ゆりな、2nd写真集発売の蓬莱舞、佐々木明音、今田希掲載の『FLASH』は2月10日(火)発売

１.最上もがが『FLASH』で見せた圧倒的存在感！

「でんぱ組.inc」で一世を風靡、脱退後はモデル・タレントとして多岐にわたる活動を続ける最上もがが２月10日発売の『FLASH』表紙、巻頭に登場。グラビアは10ページにわたりカラフル＆モノクロームな、彼女らしさが伝わる構成となっている。

インタビューでは母親としての一面も語っており、こちらも必見の内容だ。

もがみもが 1989年2月25日生まれ 東京都出身 T162 2011年、アイドルグループ『でんぱ組.inc』に加入、芸能界デビュー。2017年8月にグループ脱退後は個人事務所を設立。2021年に第一子を出産。2023年にはフォトエッセイ『も学』（KADOKAWA）を発売。モデル、女優、タレント業などマルチに活動中。そのほか最新情報は公式サイト（https://mogatanpe.com）、公式 X(@mogatanpe)、公式Instagram（@mogatanpe）にて

FLASHデジタル写真集『FABULOUS MONOCHROME』『COLORFUL IDENTITY』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売！

２.ゆうちゃみが『FLASH』に登場！デジタル写真集の未公開カット公開

今やテレビの顔とも言える活躍を続けるゆうちゃみが『FLASH』に登場。同日発売のデジタル写真集に収録しきれなかったカットを5ページにわたり掲載している。“国民的ギャル”の自然体な表情が堪能できるグラビアは必見だ。

ゆうちゃみ 24歳 2001年9月8日生まれ 大阪府出身 T176 2014年からモデル活動を開始。雑誌「ピチレモン」や「egg」の専属モデルを経てテレビタレントとして数々のバラエティ番組に出演、 “令和の白ギャル” として人気に。女優としてもテレビドラマへの出演が増え、2024年には歌手デビューするなど、芸能界のあらゆる分野で活躍している。そのほか最新情報は、公式X（@yuuna09082424_）、公式Instagram（@chamitan_0908）にて



FLASHデジタル写真集『また君に会えてよかった』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売！

３.斉藤里奈 ミスマガ女優が『FLASH』で見せた限界突破の美貌

「ミスマガジン2022」で注目を集め、モデルや女優として活動する斉藤里奈が『FLASH』に登場。磨き上げられたスレンダーボディと、艶っぽさあふれる美貌がまぶしい水着グラビアを披露している。

さいとうりな 25歳 2001年1月1日生まれ 埼玉県出身 T160 女優として活動しており、映画『さよならエリュマントス』にて主演を務める。「ミスマガジン2022」でミス週刊少年マガジンを受賞しグラビアでも活躍。2024年に11st写真集『色彩』を講談社より発売。そのほか最新情報は公式X（@rina_pyonpyont）、公式Instagram（@rina_pyonpyon）にて

FLASHデジタル写真集『Allure』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売！

４.「My_Stage」の人気メンバー 浜辺ゆりなが『FLASH』で初水着披露！

アイドルグループ「My_Stage」で活動する人気アイドルの浜辺ゆりなが『FLASH』に登場し、自身初となる水着グラビアに挑戦。色白のマシュマロボディを堪能できる貴重な5ページは必見だ。



はまべゆりな 22歳 2003年2月25日生まれ 千葉県出身 アイドルグループ・My _Stageのメンバー。メンバーカラーはピンク。東名阪ツアー2026「Blooming Stage」が2月11日に愛知・RAD HALL、2月21日に大阪・LIVE SQUARE 2nd LINE、3月7日に東京・恵比寿LIQUIDROOMで開催。そのほか最新情報は、公式X（@yurina_myst）、公式Instagram（@yurina_myst）にて



FLASHデジタル写真集『冬の天使』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売！

５.蓬莱舞『FLASH』で写真集の先行カットを公開！

グラビアアイドルとしての人気に加え、最近は俳優としての活動も続いている蓬莱舞が『FLASH』に登場。タイ・バンコクとパタヤ近郊で撮影されたという2nd写真集から水着カットを含む先行カットを公開している。1月に誕生日を迎えて20歳になった彼女が、10代最後に見せたピュアすぎるビキニは必見だ。インタビューではロケの思い出を語っており、写真集への期待が膨らむ。



ほうらいまい 20歳 2006年1月17日生まれ 静岡県出身 T160・B86W58H84 2022年、『制コレ22』でグランプリを受賞。グラビアアイドルとして人気を博す。現在は映画やドラマを中心に俳優としても活動している。そのほか最新情報は、公式X(@horai_mai)、公式Instagram（@horai.mai）にて



蓬莱舞 2nd写真集（タイトル未定）は光文社より3月31日に発売！

６.ミスFLASH2026の佐々木明音 元芸大生が宮古島でキュートに弾けた水着グラビア！

昨年12月に発表されたミスFLASH2026グランプリ。受賞を記念したソログラビア第3弾として、佐々木明音が『FLASH』に登場。芸大に在学経験があり、リポーターや配信者として活動するマルチな才能を持つ彼女。宮古島の青空の下で、キュートなルックスが印象的な水着グラビアを披露している。



ささきあかね 25歳 2001年1月27日生まれ 奈良県出身 T159・B82(E)W58H82 芸大生のころインフルエンサーとして活動をスタート。その後は関西方面で放送されるテレビ番組でリポーターとして活躍しつつ、配信者としての一面も持つ。ファイナルステージ前日に上京。そのほか最新情報は、公式X（@33ki_akane）、公式Instagram（@xx___lily_）にて

７.「日本一ゴルフが上手いアイドル」今田希が『FLASH』で水着披露！

「プロゴルファーを目指していた」と語る今田希が『FLASH』に初登場。5ページにわたるグラビアで、ゴルファー姿や、抜群のプロポーションを見せつけてくれた。20歳で腰を痛めたことをきっかけにプロを諦めたという彼女、インタビューではゴルフ一筋からアイドルになるまでの歩みや、ゴルフへの愛までを語っている。



今田希 29歳 1996年8月21日生まれ 愛知県出身 T167 アイドルグループ「dela」のキャプテン。ゴルフのベストスコアは67、USGTF国際教員免許レベル３を取得している「日本一ゴルフが上手いアイドル」として話題を呼んでいる。東海エリア、近畿四国エリア、北陸エリアの「イエローハット」TVCMにも出演。そのほか最新情報は、公式X(nozomi_imada)、公式Instagram（@dela_nozomi.imada）にて



８.“60分20万円の女”で大バズ！ SNSフォロワー110万人超のインフルエンサー・るるたんが『FLASH』で限界NUDY見せた！

インフルエンサーにして都内の派遣型風俗店に勤務し、“60分20万円の女”のキャッチで人気のるるたんが『FLASH』に登場。袋とじ8ページで、ヌーディかつ煽情的なグラビアを披露している。

るるたん 26歳 1999年8月20日生まれ 都内最大規模の大型店舗で約3年にわたって指名No.1を獲得し、殿堂入り。現在は、YouTube、TikTokを中心にアダルトインフルエンサーとして活動。2月13～15日に写真集『See me.』の発売を記念した写真展をAtelierY-原宿-にて開催。そのほか最新情報は、公式X（@ruruka820）にて

FLASHデジタル写真集『僕だけに見せる顔』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売！

