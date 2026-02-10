【JAF佐賀】水害から身を守ろう！“冠水時車両ドア”をJAF佐賀支部が2会場で同時出展！

一般社団法人　日本自動車連盟

佐賀市出展予定：冠水時車両ドア

伊万里市出展予定：冠水時車両ドア

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）佐賀支部（支部長 前田 博憲）は、2月15日（日）、佐賀市文化会館（ミズ ウェルビー ホール）（佐賀県佐賀市）、伊万里コミュニティーセンター（佐賀県伊万里市）で開催される防災イベントにおいて「冠水時車両ドア」を2会場で同時出展します。


https://jaf.link/saga41-02091
https://jaf.link/saga41-02092


「冠水時車両ドア」は、水深60ｃｍの水没を想定し、車両にかかる水圧やドアを開ける際に必要な力を体験できる装置です。本体験は、ドア開放や脱出の困難さを理解するとともに、水没時の行動や備えなど、防災に関する知識の向上を目的としています。


JAF佐賀支部は、水害をはじめとした災害への備えに関する啓発をおこなうとともに、引き続き安全と安心の支えとなるロードサービスを提供してまいります。


「佐賀市防災フェア2026」JAFブース出展概要


◇　日時


2月15（日）


13時30分～16時30分


◇　会場


佐賀市文化会館


（ミズ ウェルビー ホール）


（佐賀県佐賀市日の出1-21-10）


◇　内容


レッカー車展示（撮影無料）


冠水時車両ドア開放体験（体験無料）


◇　詳細


JAF佐賀ご当地情報


下記URLもしくは二次元コードよりご確認ください。


https://jaf.link/saga41-02091



「防災フェスin伊万里コミュニティーセンター」JAFブース出展概要


◇　日時


2月15日（日）


10時00分～14時00分


◇　会場


伊万里コミュニティーセンター


（佐賀県伊万里市松島町350-4）


◇　内容


冠水時車両ドア開放体験（体験無料）


◇　詳細


JAF佐賀ご当地情報


下記URLもしくは二次元コードよりご確認ください。


https://jaf.link/saga41-02092





佐賀市防災フェア2026

防災フェスin伊万里コミュニティーセンター