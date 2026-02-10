新築分譲マンション「ウィルローズ自由が丘」完売のお知らせ

株式会社THEグローバル社

『ウィルローズ自由が丘』は、商業・文化の集積する自由が丘というブランド性の高いエリアにおいて、住環境・建築計画・デザイン性を総合的に評価され、多くのお客様よりご好評をいただきました。

外観完成予想CG

■立地の特長■

東急東横線・大井町線「自由が丘」駅および東急大井町線「九品仏」駅の2駅2路線が利用可能で、渋谷駅や二子玉川駅など主要拠点へのスムーズなアクセスを実現する、交通利便性に優れた立地です。さらに再開発が進み、商業・文化の両面で注目を集める自由が丘エリアにありながら、周辺は落ち着いた住宅地が広がり、都市機能と住環境のバランスを兼ね備えています。また、武蔵野台地に広がる高台エリアに位置し、安定した地盤を有する点や第一種低層住居専用地域に隣接した開放的な住環境により良好な住環境が特徴となります。

エントランスアプローチ完成予想CG

■建物の特長■

全住戸を角住戸とする計画により、採光・通風・独立性に優れた快適な住空間を実現しました。また、外観のデザインは、目黒通りに面した象徴的なエントランスを核に構成。メタルルーバーが立体的に交差する曲線デザインが、通行者の視線を惹きつける大胆かつ優雅なアプローチを演出。さらに、建物内すべての蛇口から出る水にはウルトラファインバブル発生機を導入し、洗浄効果や節水効果の向上を図っています。

エントランスホール完成予想CG

【物件概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141156/table/44_1_822eea3fc45b897f5f5b7f5c3e9d38f5.jpg?v=202602100851 ]

このたびは、多数の皆様にご来場ならびにお問い合わせを賜り、誠にありがとうございました。

引き続き、6月の引渡しに向け、品質管理をはじめとする各工程において万全を期して、取り組んでまいります。